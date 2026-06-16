ダイドーフォワード運営の直営ファッション通販サイト『NY.ONLINE』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区、以下ダイドーフォワード)が運営する直営ファッション通販サイト『NY.ONLINE』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入され、多角的な絞り込みによる利便性の向上と、スムースな商品探索体験の実現を支援しています。

ダイドーフォワードが運営する直営ファッション通販サイト『NY.ONLINE』詳細を見る :https://www.ny-onlinestore.com/shop/

ダイドーフォワードは、衣料品小売事業、毛織物・毛糸・衣料品などの製造卸売事業、不動産賃貸事業を展開し、「お客様第一」「品質本位」を基本とした事業運営を行っています。アパレル事業においては、「ニューヨーカー」「パークスロープ ニューヨーカー」などの自社ブランドを通じて、幅広い顧客層に向けた商品・サービスを提供しています。

同社が運営する直営ファッション通販サイト『NY.ONLINE』は、自社ブランド商品を中心にビジネスからカジュアルまで高品質なアパレルアイテムを豊富に取り揃えています。さらにスタッフによるコーディネート提案や季節ごとの特集コンテンツを通じて、お客様一人ひとりのスタイルづくりをサポートしています。

このたび、ダイドーフォワードが運営する『NY.ONLINE』にZETAが提供するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されました。

これにより、ブランドやカテゴリを横断したスムースな商品探索が可能となり、ユーザーは目的の商品へ迅速にたどり着けるだけでなく、多彩なラインアップの中からユーザーのニーズに合ったアイテムを効率的に見つけることができ、サイト内の利便性向上とより快適な購買体験の実現に貢献します。

「関連コーデ」「関連特集」の表示で回遊性と満足度を向上

検索結果一覧ページ上部では、該当する商品に加え、検索条件に関連する「関連コーデ」や「関連特集」をタブ形式で切り替えて表示できるようになりました。これにより、ユーザーは探しているアイテムに関連する着こなしや特集コンテンツをページ遷移することなくシームレスに確認できます。商品単体の情報にとどまらず、検索意図に沿った具体的な活用イメージや関連情報をあわせて提供することで、サイト内回遊の促進と納得感のある商品選びを支援します。

多角的な絞り込み機能の拡充により商品探索を最適化

検索結果一覧ページの左側に、絞り込みパネルが実装されました。サイズやカラー、価格帯といった基本項目に加え、「割引率」「雑誌掲載」「来店試着予約の可否」など、多角的な条件指定が可能です。さらに、シーズンや着用シーンといった詳細な属性からも商品を絞り込めるようになりました。

これにより、ユーザーの細かなニーズに合致したアイテムを素早く抽出し、利便性の向上とストレスのないスムースな購買体験の実現に貢献します。

＜絞り込み例＞

性別/ブランド/アイテム/サイズ/カラー/価格/割引率/在庫状況/雑誌掲載/来店試着予約の可否/こだわり検索(シーズン・シーンなど)

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh (https://zeta.inc/cx/products/zh)]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGE

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売