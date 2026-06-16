こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「台本の無い座談会 “私がYSPを選んだ理由”」を開催
お客さま同士の座談会へご参加いただける方を募集
ヤマハ発動機販売株式会社は、「Re:route”自分”」を掲げ、お客さまのバイクライフを彩る活動を行っています。その一環としてお客さま同士でご自身のバイクライフについて語っていただく座談会を開催します。
この座談会は、タイトルを「台本の無い座談会 “私がYSPを選んだ理由”」と称し、ヤマハスポーツバイク※専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」にて新車をご購入いただいたお客さまの体験に基づいたリアルを語っていただく企画です。当日の様子は動画として収録し、次なるヤマハライダーへのメッセージとして公開します。
※ 126cc以上のモーターサイクル
■企画名 ：
「台本の無い座談会 “私がYSPを選んだ理由”」
■開催概要：
司会者が提示するテーマに沿って、ご自身の体験を語っていただく座談会で、お客さま同士で自由に語っていただきます。台本はありません。
※撮影は1時間程度を想定
※撮影終了後は参加者同士の懇親会(軽食)を予定
※応募者多数の場合、厳正なる審査の結果7月10日(金)までに参加者にのみ事務局よりお申し込み時にご入力いただいた連絡先へご連絡いたします
※審査では、参加申込フォーム内でお持ちのSNSアカウントをご記入いただき、ご本人と愛車の写真が掲載されている方を優先します
※動画の公開は11月上旬予定
※動画は弊グループ公式Web、SNS(YouTube、Instagram、X)他、YSP店頭、各種広告媒体で公開いたします
■開催日時：
2026年8月1日(土)
【午前の部】9:00〜12:00(9:00集合)
【午後の部】13:00〜16:00(13:00集合)
※ご参加いただく時間帯は選択いただけません
■会場：
東京都品川区
※詳細は参加者にのみご案内いたします
■参加条件：
以下すべての項目に当てはまること
・申込時点で成人していること(18歳以上)
・YSPで新車を購入し、現在もそのバイクにお乗りの方
・当日会場へ上記購入車両で来場いただける方
※不法改造車両はNG。交通費・ガソリン代等、かかる費用はお客様負担
・動画への出演が可能な方(顔出し、声出し必須)
・お客さま同士での会話を楽しめる方
・申込フォームに沿って必要な情報をご提出いただける方
・7月22日(水)19:00〜20:00実施のオンラインオリエンテーションに参加いただける方
■参加特典：
デジタルギフト「デジコ」10,000ポイント(10,000円相当)
■参加申込：
https://forms.cloud.microsoft/r/bNecyVsZ5b
■申込期間：
6月16日(火)〜7月5日(日)23:59
■募集定員：
午前の部、午後の部 各5名程度
■事務局：
「台本の無い座談会」運営事務局
【YSPについて】
「YSP」は、ヤマハブランドのエバンジェリスト（伝道者）として、お客さまの「見たい・試したい・優れた技術で修理して欲しい」という期待に高いレベルで応えることを基本に、常に最高のヤマハブランド体験と高品位なトータルサービスを提供し、進化を続けています。
ショールームは、ヤマハスポーツバイクの全カテゴリーのモデルを豊富に展示し、スタッフが各モデルの魅力について分かりやすく説明することで、購入モデル選択のお手伝いをさせていただいております。また充実した設備を備えた整備工場を有し、ヤマハスポーツバイクを熟知したメカニックが高い技術力でお客さまの愛車を整備いたします。さらにYSP独自のサポートメニューを用意し、購入検討時から購入後の楽しみに至るまで、お客さまのバイクライフをトータルでバックアップしています。
本件に関するお問合わせ先
「台本の無い座談会」運営事務局 03-5713-3827
関連リンク
参加申込
https://forms.cloud.microsoft/r/bNecyVsZ5b
YSPについて
https://ysp-shop.com/
Re:route”自分”
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/reroute/
ヤマハ発動機販売株式会社は、「Re:route”自分”」を掲げ、お客さまのバイクライフを彩る活動を行っています。その一環としてお客さま同士でご自身のバイクライフについて語っていただく座談会を開催します。
この座談会は、タイトルを「台本の無い座談会 “私がYSPを選んだ理由”」と称し、ヤマハスポーツバイク※専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」にて新車をご購入いただいたお客さまの体験に基づいたリアルを語っていただく企画です。当日の様子は動画として収録し、次なるヤマハライダーへのメッセージとして公開します。
ー 企画概要 ー
■企画名 ：
「台本の無い座談会 “私がYSPを選んだ理由”」
■開催概要：
司会者が提示するテーマに沿って、ご自身の体験を語っていただく座談会で、お客さま同士で自由に語っていただきます。台本はありません。
※撮影は1時間程度を想定
※撮影終了後は参加者同士の懇親会(軽食)を予定
※応募者多数の場合、厳正なる審査の結果7月10日(金)までに参加者にのみ事務局よりお申し込み時にご入力いただいた連絡先へご連絡いたします
※審査では、参加申込フォーム内でお持ちのSNSアカウントをご記入いただき、ご本人と愛車の写真が掲載されている方を優先します
※動画の公開は11月上旬予定
※動画は弊グループ公式Web、SNS(YouTube、Instagram、X)他、YSP店頭、各種広告媒体で公開いたします
■開催日時：
2026年8月1日(土)
【午前の部】9:00〜12:00(9:00集合)
【午後の部】13:00〜16:00(13:00集合)
※ご参加いただく時間帯は選択いただけません
■会場：
東京都品川区
※詳細は参加者にのみご案内いたします
■参加条件：
以下すべての項目に当てはまること
・申込時点で成人していること(18歳以上)
・YSPで新車を購入し、現在もそのバイクにお乗りの方
・当日会場へ上記購入車両で来場いただける方
※不法改造車両はNG。交通費・ガソリン代等、かかる費用はお客様負担
・動画への出演が可能な方(顔出し、声出し必須)
・お客さま同士での会話を楽しめる方
・申込フォームに沿って必要な情報をご提出いただける方
・7月22日(水)19:00〜20:00実施のオンラインオリエンテーションに参加いただける方
■参加特典：
デジタルギフト「デジコ」10,000ポイント(10,000円相当)
■参加申込：
https://forms.cloud.microsoft/r/bNecyVsZ5b
■申込期間：
6月16日(火)〜7月5日(日)23:59
■募集定員：
午前の部、午後の部 各5名程度
■事務局：
「台本の無い座談会」運営事務局
【YSPについて】
「YSP」は、ヤマハブランドのエバンジェリスト（伝道者）として、お客さまの「見たい・試したい・優れた技術で修理して欲しい」という期待に高いレベルで応えることを基本に、常に最高のヤマハブランド体験と高品位なトータルサービスを提供し、進化を続けています。
ショールームは、ヤマハスポーツバイクの全カテゴリーのモデルを豊富に展示し、スタッフが各モデルの魅力について分かりやすく説明することで、購入モデル選択のお手伝いをさせていただいております。また充実した設備を備えた整備工場を有し、ヤマハスポーツバイクを熟知したメカニックが高い技術力でお客さまの愛車を整備いたします。さらにYSP独自のサポートメニューを用意し、購入検討時から購入後の楽しみに至るまで、お客さまのバイクライフをトータルでバックアップしています。
本件に関するお問合わせ先
「台本の無い座談会」運営事務局 03-5713-3827
関連リンク
参加申込
https://forms.cloud.microsoft/r/bNecyVsZ5b
YSPについて
https://ysp-shop.com/
Re:route”自分”
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/reroute/