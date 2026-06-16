【横浜市立大学】横浜市立大学附属病院とDeNAが共同研究講座を設置

DeNA社員が病院に駐在し医療現場の課題を直接把握、2年間で段階的システム実証を目指す公立大学法人横浜市立大学（所在地：神奈川県横浜市、理事長：近野 真一、以下「横浜市立大学」）と株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下「DeNA」）は、2026年3月に締結した包括連携協定に基づき、同年6月より横浜市立大学附属病院内に2年間の共同研究講座を設置し、医療現場のDX推進に向けた具体的な取り組みを開始しました。DeNAからは6名の社員が共同研究員として参画し、院内の医師・看護師・医療事務担当者に密着して現場課題を調査・把握したうえで、新たな医療DXモデルの構築を進めます。2026年中に初期モデル（α版相当）、2027年中に実用モデル（β版相当）の策定を目指し、順次、現場での実証と改善を重ねながら展開してまいります。















横浜市立大学の医療スタッフへ実施した学内説明会の様子