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エートス協同組合 フィリピンに自動車鈑金人材育成コースを開設 〜日本基準の技術教育とキャリア支援を通じて人材育成を推進〜
エートス協同組合（拠点：埼玉県さいたま市、理事長：宮本 明岳（株式会社タウ 代表取締役社長）以下、エートス）は6月9日、フィリピンのマリキナ工科大学内に開設した鈑金人材育成コースに関する記者発表会を開催し、同コースの概要ならびに今後の展望について発表いたしました。
当日は、エートスをつうじて特定技能人材を受け入れている東海三菱自動車販売株式会社の代表取締役社長 杉本様にもご登壇いただき、外国籍人材の活躍状況やエートスの有用性についてお話しいただきました。
(前列左から)エートス技能実習生 ジョリー、エートス協同組合 理事長 宮本、
東海三菱自動車販売株式会社 代表取締役社長 杉本様
■開設の背景
フィリピンでは、モータリゼーションの進展に伴い、自動車整備・修理を担う人材の育成が重要な課題となっています。一方、日本の鈑金・整備業界では、少子高齢化や労働人口の減少を背景に人材不足が課題となっています。こうした両国の課題解消に寄与するべく、フィリピンのマリキナ工科大学と連携し、大学内に鈑金塗装・整備人材育成コースを開設いたしました。
■鈑金人材育成コースについて
当組合では、活動の柱の一つとして「人材の還流」を掲げ、技能実習生や特定技能人材を日本の自動車関連企業へ繋ぐだけでなく、来日前の教育から来日後の実習支援、さらには帰国後のキャリア形成までを一貫して支援する独自の人材育成モデルの構築を進めています。
その取り組みの一環として、このたび提携するフィリピンのマリキナ工科大学内に鈑金工場を開設し、日本基準の自動車鈑金塗装・整備技術を学べる人材育成コースを2026年5月に開設いたしました。本コースでは、日本人講師による実践的な技術指導に加え、鈑金塗装・整備に特化した日本語研修を提供しています。日本で求められる技術水準や語学力を来日前から学ぶことで、来日後すぐに即戦力として活躍できる人材の育成を目指しています。
■外国籍人材に対するエートス独自のキャリア支援
外国籍人材支援は、日本での受入れや就労支援までが一般的です。一方、エートスでは、日本での技能実習を修了し、帰国したあともキャリアを形成できる環境づくりを推進しています。
マリキナ工科大学内の工場は、当組合の代表理事である株式会社タウのフィリピンにおける修復販売事業の拠点としても機能しており、フィリピンへの帰国を希望する方には、本育成コースの講師や技術者として後進の育成や、日本で培った知識や技術を当工場で活かし、現地の自動車業界へ還元する役割を担うことができます。
また、日本での継続就労を希望する方には、日本語能力試験や自動車整備士試験の取得支援を行い、特定技能への移行や、その先の専門性に応じた在留資格取得を見据えたサポートを提供しています。
このようにエートスでは、一人ひとりの長期的なキャリア形成を支援するとともに、日本とフィリピン双方の発展に寄与する持続可能な人材育成モデルの実現を目指してまいります。
■東海三菱自動車販売株式会社 代表取締役社長 杉本様コメント
以前は外国籍人材の受入れに不安もありましたが、エートスの紹介による特定技能人材は非常に真面目で向上心が高く重要な戦力として活躍しており、外国籍人材への印象が大きく変わりました。今後も外国籍の方々が活躍できる環境づくりを進め、お客様に安心・安全なサービスを提供できる会社を目指してまいります。
■技能実習生 ジョリー（株式会社タウ カーテンダー埼玉工場所属） コメント
日本に来て働くことで、フィリピンにいる家族を支えられるようになったことが一番うれしいです。職場の皆さんはとても優しく、日々サポートをしていただきながら楽しく働いています。今後はさらに技術を磨き、整備士として成長するとともに、将来は家族を日本に呼んで一緒に暮らしたいです。
■エートス協同組合 理事長（株式会社タウ 代表取締役社長） 宮本コメント
日本の鈑金・整備業界では人材不足が続いており、多くの企業から人材確保に関するご相談をいただいています。当組合の強みは、人材の育成から受入れ、就業後のフォローまでを一貫して支援できる点にあります。今後も受入企業と外国籍人材の双方に寄り添いながら、自動車業界の持続的な発展と社会課題の解決に寄与してまいります。
■エートス協同組合について
ゼロ・エミッションに取り組み、人々が暮らしやすい地球環境の創造に貢献することをミッションとし、その想いに賛同した自動車関連企業で構成された協同組合となります。「災害支援」「環境保全」「人材の循環」に関して各社のリソースを活用した活動を通じ、地球規模での循環型社会を目指します。
本件に関するお問合わせ先
エートス協同組合
株式会社タウ 広報部
TEL:048-601-0820
E-mail: pr@tau.co.jp
URL: https://ethos.or.jp/
当日は、エートスをつうじて特定技能人材を受け入れている東海三菱自動車販売株式会社の代表取締役社長 杉本様にもご登壇いただき、外国籍人材の活躍状況やエートスの有用性についてお話しいただきました。
(前列左から)エートス技能実習生 ジョリー、エートス協同組合 理事長 宮本、
東海三菱自動車販売株式会社 代表取締役社長 杉本様
■開設の背景
フィリピンでは、モータリゼーションの進展に伴い、自動車整備・修理を担う人材の育成が重要な課題となっています。一方、日本の鈑金・整備業界では、少子高齢化や労働人口の減少を背景に人材不足が課題となっています。こうした両国の課題解消に寄与するべく、フィリピンのマリキナ工科大学と連携し、大学内に鈑金塗装・整備人材育成コースを開設いたしました。
■鈑金人材育成コースについて
当組合では、活動の柱の一つとして「人材の還流」を掲げ、技能実習生や特定技能人材を日本の自動車関連企業へ繋ぐだけでなく、来日前の教育から来日後の実習支援、さらには帰国後のキャリア形成までを一貫して支援する独自の人材育成モデルの構築を進めています。
その取り組みの一環として、このたび提携するフィリピンのマリキナ工科大学内に鈑金工場を開設し、日本基準の自動車鈑金塗装・整備技術を学べる人材育成コースを2026年5月に開設いたしました。本コースでは、日本人講師による実践的な技術指導に加え、鈑金塗装・整備に特化した日本語研修を提供しています。日本で求められる技術水準や語学力を来日前から学ぶことで、来日後すぐに即戦力として活躍できる人材の育成を目指しています。
■外国籍人材に対するエートス独自のキャリア支援
外国籍人材支援は、日本での受入れや就労支援までが一般的です。一方、エートスでは、日本での技能実習を修了し、帰国したあともキャリアを形成できる環境づくりを推進しています。
マリキナ工科大学内の工場は、当組合の代表理事である株式会社タウのフィリピンにおける修復販売事業の拠点としても機能しており、フィリピンへの帰国を希望する方には、本育成コースの講師や技術者として後進の育成や、日本で培った知識や技術を当工場で活かし、現地の自動車業界へ還元する役割を担うことができます。
また、日本での継続就労を希望する方には、日本語能力試験や自動車整備士試験の取得支援を行い、特定技能への移行や、その先の専門性に応じた在留資格取得を見据えたサポートを提供しています。
このようにエートスでは、一人ひとりの長期的なキャリア形成を支援するとともに、日本とフィリピン双方の発展に寄与する持続可能な人材育成モデルの実現を目指してまいります。
■東海三菱自動車販売株式会社 代表取締役社長 杉本様コメント
以前は外国籍人材の受入れに不安もありましたが、エートスの紹介による特定技能人材は非常に真面目で向上心が高く重要な戦力として活躍しており、外国籍人材への印象が大きく変わりました。今後も外国籍の方々が活躍できる環境づくりを進め、お客様に安心・安全なサービスを提供できる会社を目指してまいります。
■技能実習生 ジョリー（株式会社タウ カーテンダー埼玉工場所属） コメント
日本に来て働くことで、フィリピンにいる家族を支えられるようになったことが一番うれしいです。職場の皆さんはとても優しく、日々サポートをしていただきながら楽しく働いています。今後はさらに技術を磨き、整備士として成長するとともに、将来は家族を日本に呼んで一緒に暮らしたいです。
■エートス協同組合 理事長（株式会社タウ 代表取締役社長） 宮本コメント
日本の鈑金・整備業界では人材不足が続いており、多くの企業から人材確保に関するご相談をいただいています。当組合の強みは、人材の育成から受入れ、就業後のフォローまでを一貫して支援できる点にあります。今後も受入企業と外国籍人材の双方に寄り添いながら、自動車業界の持続的な発展と社会課題の解決に寄与してまいります。
■エートス協同組合について
ゼロ・エミッションに取り組み、人々が暮らしやすい地球環境の創造に貢献することをミッションとし、その想いに賛同した自動車関連企業で構成された協同組合となります。「災害支援」「環境保全」「人材の循環」に関して各社のリソースを活用した活動を通じ、地球規模での循環型社会を目指します。
本件に関するお問合わせ先
エートス協同組合
株式会社タウ 広報部
TEL:048-601-0820
E-mail: pr@tau.co.jp
URL: https://ethos.or.jp/