エートス協同組合　フィリピンに自動車鈑金人材育成コースを開設 〜日本基準の技術教育とキャリア支援を通じて人材育成を推進〜

エートス協同組合（拠点：埼玉県さいたま市、理事長：宮本 明岳（株式会社タウ 代表取締役社長）以下、エートス）は6月9日、フィリピンのマリキナ工科大学内に開設した鈑金人材育成コースに関する記者発表会を開催し、同コースの概要ならびに今後の展望について発表いたしました。当日は、エートスをつうじて特定技能人材を受け入れている東海三菱自動車販売株式会社の代表取締役社長 杉本様にもご登壇いただき、外国籍人材の活躍状況やエートスの有用性についてお話しいただきました。



























































































































































(前列左から)エートス技能実習生 ジョリー、エートス協同組合 理事長 宮本、 (前列左から)エートス技能実習生 ジョリー、エートス協同組合 理事長 宮本、







東海三菱自動車販売株式会社 代表取締役社長 杉本様 東海三菱自動車販売株式会社 代表取締役社長 杉本様





■開設の背景



フィリピンでは、モータリゼーションの進展に伴い、自動車整備・修理を担う人材の育成が重要な課題となっています。一方、日本の鈑金・整備業界では、少子高齢化や労働人口の減少を背景に人材不足が課題となっています。こうした両国の課題解消に寄与するべく、フィリピンのマリキナ工科大学と連携し、大学内に鈑金塗装・整備人材育成コースを開設いたしました。