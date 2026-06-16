macOS 27 Golden GateでもLaunchpadは復活せず｜高機能代替アプリ「BuhoLaunchpad」がMacユーザーの定番に
macOS 26 Tahoeで廃止されたLaunchpadの代替アプリ「BuhoLaunchpad」の最新情報を公開しました。macOS 27 Golden GateにおいてもLaunchpadの復活が見送られる中、BuhoLaunchpadは単なる互換ツールにとどまらず、独自のカスタマイズ機能を備えたランチャーとしてMacユーザーから高い支持を集めています。
■ macOS 26で廃止、macOS 27でも復活せず
AppleはmacOS 26 TahoeにおいてLaunchpadを廃止し、新たなアプリ表示インターフェースへ移行しました。この変更に対し、多くのMacユーザーからは「一覧性が低い」「アプリ数が多いユーザーには不便」「ビジュアル的に整理しづらい」といった不満の声が上がっています。
macOS 27 Golden Gateの発表でも、Launchpadの復活については一切言及されませんでした。Appleは現在、Apple Siliconの最適化、AI機能、Liquid Glassの改良、Spotlightの強化、Siri AIやApp Intentsといったシステムレベルの知的支援に注力しており、従来の全画面グリッド形式のランチャーは同社の設計方針から外れた存在となっています。
■ Launchpad代替市場の拡大
Launchpadの廃止を受け、サードパーティ製ランチャーの需要が急増しています。こうした中で登場したBuhoLaunchpadは、macOSネイティブのLaunchpadに近い操作感を再現しつつ、多様なカスタマイズ機能を搭載することで、有力な代替選択肢として台頭しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352443/images/bodyimage1】
■ BuhoLaunchpadの主な特徴
BuhoLaunchpadは、当初macOS標準Launchpadのインターフェース、アニメーション、操作性を忠実に再現することを目的として開発されました。その後、多数のユーザーフィードバックを反映し、以下のような拡張機能を実装しています。
・macOS 26以前のLaunchpadレイアウトをワンクリックで復元可能
・現在のレイアウトをバックアップおよび復元する機能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352443/images/bodyimage2】
・ページめくり、フォルダによるグループ化、アイコンのドラッグ＆ドロップによる並べ替え--ネイティブLaunchpadと変わらぬ直
感的な操作アニメーションを再現
・アプリアイコンの行数・列数・アイコンサイズを自由に調整可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352443/images/bodyimage3】
・4本指および5本指のピンチジェスチャーによる起動に対応
・画面四隅へのカーソル移動で起動するホットコーナー機能
・F4キーをはじめとするショートカットキーでの起動に対応
・仕事用・プライベート用など、シーン別にアプリ表示を切り替え可能
・あらかじめ登録したアプリセットをワンクリックで呼び出し、作業内容に応じた最適な環境を即座に表示
・Macのデスクトップ壁紙に影響を与えず、Launchpad専用の壁紙を設定可能
・好みの画像やブランドカラーに合わせた背景で、よりパーソナライズされた操作体験を提供
・マルチディスプレイ環境において、任意のモニターにLaunchpadを表示可能
・Launchpad表示時のDockバー表示／非表示を切り替え可能
・ゲーム、エンターテインメント、プライベートツールなど、任意のアプリをLaunchpad上で非表示に設定可能
・フォルダやページに埋もれがちなアプリも、必要に応じて表示／非表示を柔軟に管理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352443/images/bodyimage4】
製品の詳細およびダウンロードは以下の公式ページをご参照ください。
https://www.drbuho.com/jp/buholaunchpad
■ BuhoLaunchpadの使い方
MacのLaunchpadの行数、列数、アイコンの大きさなどを整理する方法
https://www.drbuho.com/jp/how-to/change-launchpad-grid-layout-mac
Launchpadのフォルダを作成・削除・名前変更する方法
https://www.drbuho.com/jp/how-to/create-group-in-launchpad
LaunchPadアプリを隠す4つの方法【実証済み】
https://www.drbuho.com/jp/how-to/hide-apps-from-launchpad-mac
MacでLaunchpadの並びをリセットする方法
https://www.drbuho.com/jp/how-to/reset-launchpad-layout-on-mac
配信元企業：Dr.Buho
■ macOS 26で廃止、macOS 27でも復活せず
AppleはmacOS 26 TahoeにおいてLaunchpadを廃止し、新たなアプリ表示インターフェースへ移行しました。この変更に対し、多くのMacユーザーからは「一覧性が低い」「アプリ数が多いユーザーには不便」「ビジュアル的に整理しづらい」といった不満の声が上がっています。
macOS 27 Golden Gateの発表でも、Launchpadの復活については一切言及されませんでした。Appleは現在、Apple Siliconの最適化、AI機能、Liquid Glassの改良、Spotlightの強化、Siri AIやApp Intentsといったシステムレベルの知的支援に注力しており、従来の全画面グリッド形式のランチャーは同社の設計方針から外れた存在となっています。
■ Launchpad代替市場の拡大
Launchpadの廃止を受け、サードパーティ製ランチャーの需要が急増しています。こうした中で登場したBuhoLaunchpadは、macOSネイティブのLaunchpadに近い操作感を再現しつつ、多様なカスタマイズ機能を搭載することで、有力な代替選択肢として台頭しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352443/images/bodyimage1】
■ BuhoLaunchpadの主な特徴
BuhoLaunchpadは、当初macOS標準Launchpadのインターフェース、アニメーション、操作性を忠実に再現することを目的として開発されました。その後、多数のユーザーフィードバックを反映し、以下のような拡張機能を実装しています。
・macOS 26以前のLaunchpadレイアウトをワンクリックで復元可能
・現在のレイアウトをバックアップおよび復元する機能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352443/images/bodyimage2】
・ページめくり、フォルダによるグループ化、アイコンのドラッグ＆ドロップによる並べ替え--ネイティブLaunchpadと変わらぬ直
感的な操作アニメーションを再現
・アプリアイコンの行数・列数・アイコンサイズを自由に調整可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352443/images/bodyimage3】
・4本指および5本指のピンチジェスチャーによる起動に対応
・画面四隅へのカーソル移動で起動するホットコーナー機能
・F4キーをはじめとするショートカットキーでの起動に対応
・仕事用・プライベート用など、シーン別にアプリ表示を切り替え可能
・あらかじめ登録したアプリセットをワンクリックで呼び出し、作業内容に応じた最適な環境を即座に表示
・Macのデスクトップ壁紙に影響を与えず、Launchpad専用の壁紙を設定可能
・好みの画像やブランドカラーに合わせた背景で、よりパーソナライズされた操作体験を提供
・マルチディスプレイ環境において、任意のモニターにLaunchpadを表示可能
・Launchpad表示時のDockバー表示／非表示を切り替え可能
・ゲーム、エンターテインメント、プライベートツールなど、任意のアプリをLaunchpad上で非表示に設定可能
・フォルダやページに埋もれがちなアプリも、必要に応じて表示／非表示を柔軟に管理
製品の詳細およびダウンロードは以下の公式ページをご参照ください。
https://www.drbuho.com/jp/buholaunchpad
■ BuhoLaunchpadの使い方
MacのLaunchpadの行数、列数、アイコンの大きさなどを整理する方法
https://www.drbuho.com/jp/how-to/change-launchpad-grid-layout-mac
Launchpadのフォルダを作成・削除・名前変更する方法
https://www.drbuho.com/jp/how-to/create-group-in-launchpad
LaunchPadアプリを隠す4つの方法【実証済み】
https://www.drbuho.com/jp/how-to/hide-apps-from-launchpad-mac
MacでLaunchpadの並びをリセットする方法
https://www.drbuho.com/jp/how-to/reset-launchpad-layout-on-mac
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