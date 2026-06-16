【2026年最新】NotebookLMウォーターマークを削除する方法｜スライドをきれいに保存

NotebookLMで作成したスライドをPDFにエクスポートすると、右下に「NotebookLM」のウォーターマーク（透かし）が入ってしまうことをご存じですか？プレゼン資料や社内文書として使いたいのに、このロゴが邪魔で困っている方も多いはずです。



本記事では、PDNobを使ったNotebookLMウォーターマーク削除の手順を、わかりやすくご紹介します。





なぜNotebookLMのウォーターマークは消しにくいのか？NotebookLMがエクスポートするスライドPDFは、画像ベースのフラットなPDFとして出力されます。そのため、ウォーターマークは独立したオブジェクトではなく、ページ画像に焼き込まれた状態になっています。通常のPDF編集ソフトでは選択・削除ができず、正式な方法はNotebookLM Ultraプランへのアップグレードのみ。しかし月額料金を払うだけではもったいないですよね。そこで活躍するのが、PDNobです。



PDNobを使ったNotebookLMウォーターマーク削除の手順



PDNobとは？

Tenorshare PDNobは、WindowsとMac両対応のデスクトップ型PDF編集ソフトです。OCR機能とPDF編集機能を一つのツールに統合しており、画像ベースのPDFも自在に編集できます。



PDNobの主な特長

OCR精度99% ― 複雑なレイアウトや図形も正確にテキスト化

完全オフライン処理 ― ファイルが外部サーバーに送信されないため、機密文書も安心

フォーマット保持 ― 変換後もレイアウトを崩さずに編集可能

豊富な出力形式 ― ウォーターマーク削除後に Word・Excel・画像など多様な形式に変換

Windows / Mac 両対応 ― どちらの環境でもすぐに使える

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352427/images/bodyimage1】

ステップバイステップ：PDNobでNotebookLMウォーターマークを削除する方法



ステップ1：PDNobを起動する

PCにインストールしたPDNobを開き、NotebookLMから書き出したスライドPDFを読み込みます。



PDNobを無料でダウンロードする：https://bit.ly/pdnob-free



ステップ2：OCRを実行する

メニューから「OCRを実行」をクリックします。PDNobが画像ベースのPDFをスキャンし、テキストや画像を編集可能な状態に変換します。





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ステップ3：ウォーターマークを選択して削除する

OCR完了後、スライド上に表示されている「NotebookLM」のウォーターマークをクリックして選択し、Deleteキーを押すだけで削除できます。

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ステップ4：必要に応じて追加編集を行う

ウォーターマークを削除した後も、テキストの修正・画像の差し替え・注釈の追加・ハイライトなど、さまざまな編集が可能です。

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ステップ5：保存・エクスポートする

編集が完了したら、PDFとして保存するか、必要に応じてWord・Excel・画像などの形式に変換してエクスポートしましょう。



なぜPDNobが最良の選択肢なのか？



NotebookLMのウォーターマークを削除する方法はいくつかありますが、使いやすさや仕上がりを考えると、専用のPDF編集ソフトを利用する方法がおすすめです。



オンラインツールは手軽ですが、ファイルをアップロードする必要があります。機密性の高い資料を扱う場合は注意が必要です。



また、PowerPointでウォーターマーク部分を切り取る方法は無料で試せる反面、スライドサイズが変わったり、一部コンテンツが欠けたりすることがあります。



PDNobなら、PDFをローカル環境で安全に処理しながら、レイアウトを維持したままウォーターマークを削除できます。



OCR機能によってテキストの編集も可能なため、ウォーターマーク削除後の修正作業までスムーズに行えるのが特徴です。



まとめ



NotebookLMのウォーターマークに悩んでいるなら、PDNob PDF Editorが最もスマートな解決策です。



OCRと編集が一体化したオールインワンツール

99%の精度でフラットPDFも編集可能に

完全オフラインで安全・安心

スライドの元レイアウトをそのまま維持



PDNobを無料でダウンロードする：https://bit.ly/pdnob-free



NotebookLMウォーターマーク削除の悩みを、今すぐPDNobで解決しましょう！

配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED

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