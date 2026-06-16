昭和株式会社、健康食品事業における情報基盤の整備を強化
製品、製造関連資料、表示情報、店舗での案内を一体的に整理し、選ばれる健康食品企業へ
昭和株式会社は、健康食品関連事業における情報基盤の整備を強化いたします。同社が展開する複数の製品ライン、国内製造パートナーとの連携情報、品質確認資料、店舗での案内内容を体系的に整理し、消費者が製品を理解しやすい情報環境づくりを進めます。
健康食品を取り巻く市場では、単に成分名や商品名を伝えるだけでなく、どのような考え方で製品を企画し、どのように資料を確認し、どのように分かりやすく伝えるかが企業の信頼感につながっています。昭和株式会社は、製品情報、原料・製造関連資料、ラベル表示、製品画像を横断的に整理し、ブランド全体の情報品質を高めてまいります。
今回の取り組みでは、継興、皇方、安土桃山、丹波康頼、江戸などの製品ラインを対象に、製品画像、ブランドロゴ、関連資料、店頭での説明項目を整理します。製品テーマでは該当する製品画像を使用し、店舗テーマでは昭和堂 大塚店の写真を使用するなど、発信内容とビジュアルの整合性も重視します。
また、公開情報と社内確認用資料を分けて管理することで、外部向けには読みやすく、社内では確認しやすい資料体系を構築します。これにより、製品紹介、店舗案内、ニュースリリース、ブランドページなど、複数の発信場面で一貫した情報提供が可能になります。
昭和株式会社は今後も、日本の健康食品市場に向けて、誠実で分かりやすい情報発信を継続し、消費者が納得して製品を選べる環境づくりに取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、健康食品関連事業における情報基盤の整備を強化いたします。同社が展開する複数の製品ライン、国内製造パートナーとの連携情報、品質確認資料、店舗での案内内容を体系的に整理し、消費者が製品を理解しやすい情報環境づくりを進めます。
健康食品を取り巻く市場では、単に成分名や商品名を伝えるだけでなく、どのような考え方で製品を企画し、どのように資料を確認し、どのように分かりやすく伝えるかが企業の信頼感につながっています。昭和株式会社は、製品情報、原料・製造関連資料、ラベル表示、製品画像を横断的に整理し、ブランド全体の情報品質を高めてまいります。
今回の取り組みでは、継興、皇方、安土桃山、丹波康頼、江戸などの製品ラインを対象に、製品画像、ブランドロゴ、関連資料、店頭での説明項目を整理します。製品テーマでは該当する製品画像を使用し、店舗テーマでは昭和堂 大塚店の写真を使用するなど、発信内容とビジュアルの整合性も重視します。
また、公開情報と社内確認用資料を分けて管理することで、外部向けには読みやすく、社内では確認しやすい資料体系を構築します。これにより、製品紹介、店舗案内、ニュースリリース、ブランドページなど、複数の発信場面で一貫した情報提供が可能になります。
昭和株式会社は今後も、日本の健康食品市場に向けて、誠実で分かりやすい情報発信を継続し、消費者が納得して製品を選べる環境づくりに取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
配信元企業：昭和株式会社
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