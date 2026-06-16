電動化と知能化が電気・電子産業を再形成し、2035年まで年平均成長率6.5％で成長
この分野の成長は、もはや従来型のハードウェア生産や一般的な製品サイクルだけによって推進されているわけではありません。代わりに、インフラの大規模な電動化と、製品およびシステム全体への知能化された接続技術の急速な統合という、相互に強化し合う二つの力によってますます形成されています。その結果、焦点は単独型デバイスから、ソフトウェア、データ、自動化が中心的役割を果たす相互接続されたエコシステムへ移行しています。
この進化は市場規模にも反映されており、2025年の市場価値は4兆789億ドルで、2035年まで年平均成長率6.5％で成長すると予測されています。この分野は構造的な安定性を維持していますが、成長の構成は人工知能対応システム、接続型デバイス、電力およびエネルギーインフラの近代化へ着実に移行しています。
なぜ産業は従来型の電子機器需要を超えて変化しているのか
歴史的に、電気・電子分野の成長は消費者向け機器や産業設備の交換サイクルによって推進されていました。その基盤は現在も残っていますが、もはや主要な成長エンジンではありません。
現在、需要は継続的な接続性、リアルタイムデータ処理、組み込み型知能を必要とする技術によってますます形成されています。
これには、モノのインターネットシステムの広範な導入、第5世代移動通信対応ネットワークの拡大、人工知能および機械学習の消費者向け電子機器と産業システム双方への統合が含まれます。デバイスがより相互接続されるにつれて、電気システムとデジタルシステムの境界は曖昧になり続けています。
同時に、電動化の流れは産業の物理的規模を拡大しています。再生可能エネルギーインフラ、電力網の近代化、電気自動車充電システムへの投資が、基盤となる電気設備への需要を構造的に増加させています。
産業はデジタル知能とエネルギーインフラの組み合わせへ進化している
電気・電子エコシステムは現在、二つの重なり合う領域で機能しています。
一方では、電子機器がより知能化されています。スマートホームシステム、センサー、ウェアラブル機器、産業自動化ツールなどのデバイスは、組み込み型コンピューティング、接続性、適応型ソフトウェアを中心に構築されるようになっています。
もう一方では、電気システムがエネルギー転換にとってより不可欠になっています。経済が電動化と脱炭素化へ移行する中で、配電ネットワーク、電気設備、インフラ部品では継続的な投資が行われています。
この二重構造は、供給網への圧力や周期的な需要変動の期間でも成長が安定している理由を説明するため重要です。市場の一方はデジタル導入によって推進され、もう一方は長期的なインフラ投資に支えられています。
市場全体で需要が最も強い分野
電気・電子製品への需要は、消費者向けおよび産業用途の両方で幅広く維持されています。
大規模な世界的利用者基盤、高いインターネット普及率、性能向上への継続的な需要が、電子機器消費を引き続き支えています。同時に、産業運営、交通システム、重要インフラは、信頼性の高い電気システムや高度な電子部品へますます依存しています。
電気自動車と充電インフラは、モビリティシステムを電気設備および半導体主導型技術と直接結び付け、新たな需要層を追加しています。
市場構造の中で、電気設備は最大分野であり続け、2025年には市場総額の43.1％を占めています。これは、電力システム、電力網インフラ、産業電動化への継続的な投資を反映しています。
この進化は市場規模にも反映されており、2025年の市場価値は4兆789億ドルで、2035年まで年平均成長率6.5％で成長すると予測されています。この分野は構造的な安定性を維持していますが、成長の構成は人工知能対応システム、接続型デバイス、電力およびエネルギーインフラの近代化へ着実に移行しています。
なぜ産業は従来型の電子機器需要を超えて変化しているのか
歴史的に、電気・電子分野の成長は消費者向け機器や産業設備の交換サイクルによって推進されていました。その基盤は現在も残っていますが、もはや主要な成長エンジンではありません。
現在、需要は継続的な接続性、リアルタイムデータ処理、組み込み型知能を必要とする技術によってますます形成されています。
これには、モノのインターネットシステムの広範な導入、第5世代移動通信対応ネットワークの拡大、人工知能および機械学習の消費者向け電子機器と産業システム双方への統合が含まれます。デバイスがより相互接続されるにつれて、電気システムとデジタルシステムの境界は曖昧になり続けています。
同時に、電動化の流れは産業の物理的規模を拡大しています。再生可能エネルギーインフラ、電力網の近代化、電気自動車充電システムへの投資が、基盤となる電気設備への需要を構造的に増加させています。
産業はデジタル知能とエネルギーインフラの組み合わせへ進化している
電気・電子エコシステムは現在、二つの重なり合う領域で機能しています。
一方では、電子機器がより知能化されています。スマートホームシステム、センサー、ウェアラブル機器、産業自動化ツールなどのデバイスは、組み込み型コンピューティング、接続性、適応型ソフトウェアを中心に構築されるようになっています。
もう一方では、電気システムがエネルギー転換にとってより不可欠になっています。経済が電動化と脱炭素化へ移行する中で、配電ネットワーク、電気設備、インフラ部品では継続的な投資が行われています。
この二重構造は、供給網への圧力や周期的な需要変動の期間でも成長が安定している理由を説明するため重要です。市場の一方はデジタル導入によって推進され、もう一方は長期的なインフラ投資に支えられています。
市場全体で需要が最も強い分野
電気・電子製品への需要は、消費者向けおよび産業用途の両方で幅広く維持されています。
大規模な世界的利用者基盤、高いインターネット普及率、性能向上への継続的な需要が、電子機器消費を引き続き支えています。同時に、産業運営、交通システム、重要インフラは、信頼性の高い電気システムや高度な電子部品へますます依存しています。
電気自動車と充電インフラは、モビリティシステムを電気設備および半導体主導型技術と直接結び付け、新たな需要層を追加しています。
市場構造の中で、電気設備は最大分野であり続け、2025年には市場総額の43.1％を占めています。これは、電力システム、電力網インフラ、産業電動化への継続的な投資を反映しています。