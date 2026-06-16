【参加無料】「次に何をしたらいいか分からない」を解消へ｜令和8年度中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352286/images/bodyimage1】
社会におけるDX化が進む一方で、中小企業におけるサイバーセキュリティ対策の社内体制整備は、依然として大きな課題です。
東京都では、基本的なセキュリティ機器・ソフトウェアの導入や社内方針の整備までは実施したものの、「その先どうしたらいいのか分からない」と不安を抱える中小企業を対象に、「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム」を実施します。
本事業では、約8か月間にわたり、セミナー・ワークショップと専門家派遣を通じて、サイバーセキュリティ対策の中核を担う人材の育成と、継続的に対策を実施できる社内体制づくりを支援します。
【こんな企業におすすめです】
・基本的なセキュリティ対策は始めている
・UTMやEDR等の機器・ソフトウェアを導入している
・情報セキュリティポリシーは整備している
・次に何をすべきか整理したい
・社内で継続できる体制を整えたい
・専門家の支援を受けながら、自社の課題を解決したい
【本事業で目指すこと】
本事業では、セキュリティ対策を計画的に実行できる知識・ノウハウの習得だけでなく、参加企業同士のディスカッションを通じた課題の洗い出しや、専門家派遣による課題解決支援を行います。
これにより、「次に何をしたらいいか分からない」状態を解消し、参加後には自社でセキュリティ対策計画を立てられるようになることを目指します。
【支援内容】
・全10回のセミナー・ワークショップ
専門知識、課題解決の手法、ISMS等のフレームワーク、人材育成、インシデント対応などを学びます。
・全4回の専門家派遣
自社の課題整理、解決に向けた方向性検討、対策実行に向けた助言を行います。
・テキスト・事例集の作成・公開
本事業の取組内容や成果を取りまとめ、中小企業全体のサイバーセキュリティ体制強化に活用します。
【募集企業数】
40社
※応募多数の場合は、多様な業種の皆様にご参加いただけるよう配慮し、参加企業を選考します。
【事業説明会】
本事業への参加を検討する企業向けに、オンライン説明会を開催します。
説明会では、警視庁によるサイバー犯罪の情勢とセキュリティ対策に関する講演、セキュリティ専門家による中小企業向け基本戦略のセミナー、事業説明を実施します。
開催日時：
第1回 6月11日（木）14:00～15:50 ※実施済
第2回 6月16日（火）14:00～15:50
第3回 6月17日（水）14:00～15:50
開催方法：
オンライン開催（Zoom）
詳細・お申込みはこちら
URL：https://zissenkyouka.metro.tokyo.lg.jp/
【参加費用】
無料
※ただし、交通費・通信費等は参加企業の自己負担となります。
【本件に関するお問い合わせ】
東京都「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業（実践力強化プログラム）」 運営事務局
電話：050-4560-4126
メール：ade.jp.zissenkyouka@cybersecurity-tokyo.com
受付時間：平日9:00～17:00（土日祝休み）
※本事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352286/images/bodyimage2】
配信元企業：東京都
社会におけるDX化が進む一方で、中小企業におけるサイバーセキュリティ対策の社内体制整備は、依然として大きな課題です。
東京都では、基本的なセキュリティ機器・ソフトウェアの導入や社内方針の整備までは実施したものの、「その先どうしたらいいのか分からない」と不安を抱える中小企業を対象に、「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム」を実施します。
本事業では、約8か月間にわたり、セミナー・ワークショップと専門家派遣を通じて、サイバーセキュリティ対策の中核を担う人材の育成と、継続的に対策を実施できる社内体制づくりを支援します。
【こんな企業におすすめです】
・基本的なセキュリティ対策は始めている
・UTMやEDR等の機器・ソフトウェアを導入している
・情報セキュリティポリシーは整備している
・次に何をすべきか整理したい
・社内で継続できる体制を整えたい
・専門家の支援を受けながら、自社の課題を解決したい
【本事業で目指すこと】
本事業では、セキュリティ対策を計画的に実行できる知識・ノウハウの習得だけでなく、参加企業同士のディスカッションを通じた課題の洗い出しや、専門家派遣による課題解決支援を行います。
これにより、「次に何をしたらいいか分からない」状態を解消し、参加後には自社でセキュリティ対策計画を立てられるようになることを目指します。
【支援内容】
・全10回のセミナー・ワークショップ
専門知識、課題解決の手法、ISMS等のフレームワーク、人材育成、インシデント対応などを学びます。
・全4回の専門家派遣
自社の課題整理、解決に向けた方向性検討、対策実行に向けた助言を行います。
・テキスト・事例集の作成・公開
本事業の取組内容や成果を取りまとめ、中小企業全体のサイバーセキュリティ体制強化に活用します。
【募集企業数】
40社
※応募多数の場合は、多様な業種の皆様にご参加いただけるよう配慮し、参加企業を選考します。
【事業説明会】
本事業への参加を検討する企業向けに、オンライン説明会を開催します。
説明会では、警視庁によるサイバー犯罪の情勢とセキュリティ対策に関する講演、セキュリティ専門家による中小企業向け基本戦略のセミナー、事業説明を実施します。
開催日時：
第1回 6月11日（木）14:00～15:50 ※実施済
第2回 6月16日（火）14:00～15:50
第3回 6月17日（水）14:00～15:50
開催方法：
オンライン開催（Zoom）
詳細・お申込みはこちら
URL：https://zissenkyouka.metro.tokyo.lg.jp/
【参加費用】
無料
※ただし、交通費・通信費等は参加企業の自己負担となります。
【本件に関するお問い合わせ】
東京都「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業（実践力強化プログラム）」 運営事務局
電話：050-4560-4126
メール：ade.jp.zissenkyouka@cybersecurity-tokyo.com
受付時間：平日9:00～17:00（土日祝休み）
※本事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
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