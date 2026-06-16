35年アクション一筋――テレビ番組でプロレスラーを上回る体力測定を記録したパワー系アクション俳優・大東賢氏、「パワー系アクション」認知拡大で存在感

35年アクション一筋――テレビ番組でプロレスラーを上回る体力測定を記録したパワー系アクション俳優・大東賢氏、「パワー系アクション」認知拡大で存在感