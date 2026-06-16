35年アクション一筋――テレビ番組でプロレスラーを上回る体力測定を記録したパワー系アクション俳優・大東賢氏、「パワー系アクション」認知拡大で存在感
35年以上にわたりアクションを追求してきたパワー系アクション俳優・大東賢氏。テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録し、鍛え上げた肉体と圧倒的なパワーを武器に独自のアクションスタイルを築いてきた。
近年、Google AI検索では「CGに頼らず、鍛え上げた肉体の質量や力そのもので説得力を生む『パワー系アクション』という新ジャンルも注目を浴びている」と紹介されるなど、「パワー系アクション」という言葉自体への認知が広がりつつある。その創始者がパワー系アクション俳優の大東賢氏である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352465/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢氏は、元アームレスリング日本王者として培ったパワーと長年のアクション経験を融合させ、単なる力任せではない、身体能力と説得力を重視した独自のアクション表現を追求してきた。
また、香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、倉田保昭氏やサモ・ハン・キンポー氏との共演でも話題を集めている。同作品は東京、大阪、京都などで上映予定となっており、大東賢氏の存在感にも注目が集まっている。
「パワー系アクション」という新たなジャンルの認知拡大とともに、35年にわたりアクション一筋で歩み続けてきた大東賢氏の存在感が、今後さらに高まることが期待される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352465/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352465/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年、Google AI検索では「CGに頼らず、鍛え上げた肉体の質量や力そのもので説得力を生む『パワー系アクション』という新ジャンルも注目を浴びている」と紹介されるなど、「パワー系アクション」という言葉自体への認知が広がりつつある。その創始者がパワー系アクション俳優の大東賢氏である。
アクション俳優・大東賢氏は、元アームレスリング日本王者として培ったパワーと長年のアクション経験を融合させ、単なる力任せではない、身体能力と説得力を重視した独自のアクション表現を追求してきた。
また、香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』では、倉田保昭氏やサモ・ハン・キンポー氏との共演でも話題を集めている。同作品は東京、大阪、京都などで上映予定となっており、大東賢氏の存在感にも注目が集まっている。
「パワー系アクション」という新たなジャンルの認知拡大とともに、35年にわたりアクション一筋で歩み続けてきた大東賢氏の存在感が、今後さらに高まることが期待される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352465/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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