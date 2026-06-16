航空機電気システム市場、2035年に2,620万米ドル規模へ｜次世代航空技術が牽引・CAGR 7.68％ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
航空機電気システム市場は、2025年の1,250万米ドルから2035年には2,620万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の期間中に年平均成長率（CAGR）7.68％で成長する見込みです。この市場は、航空機における電力生成・伝送・配分・利用・蓄電を担う独立した電気コンポーネントのネットワークに基づきます。従来の発電機や交流発電機に加え、近年は高度なパワーエレクトロニクスやフォルトトレラントシステムの導入が進み、航空機の性能向上と運用効率化を同時に実現しています。
固定翼機プラットフォームが市場を牽引
2025年には固定翼機プラットフォームが市場を牽引しており、商用航空機の納入増加と電力電子技術の進化、信頼性の高いフォルトトレラントシステムの採用が成長を後押ししています。例えば、Airbusは2024年7月にSpirit AeroSystemsとの間でA350の胴体セクションおよびA220部品の製造に関する覚書を締結し、民間航空機プログラムにおける供給安定性を強化しました。これにより、固定翼機向け電気システムの需要が大幅に増加し、市場成長を支えています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aircraft-electrical-systems-market
アジア太平洋地域の市場優位性
2026年以降、アジア太平洋地域は市場の主要成長エンジンとなると予測されます。中国やインドを中心とした経済成長が航空需要を押し上げ、先進的な電気システムを搭載した新型航空機の導入が加速しています。地域の多様な経済構造は、各サブリージョンでの安定した成長と投資を後押ししており、電気航空機やハイブリッド推進システムの採用拡大に伴い、次世代航空機プログラムにおける高度な電気サブシステムの統合が進むと見込まれています。
最近のニュース動向
● 2025年：固定翼機プラットフォームが市場を牽引、電力電子技術とフォルトトレラントシステムが注目。
● 2026年：アジア太平洋市場が急成長、特に中国・インドでの航空需要増加。
● 最新動向：BAE SystemsとSupernalによるeVTOL電動制御システム開発合意、フライ・バイ・ワイヤ技術の進展。
市場を後押しする電動・ハイブリッド推進システム
航空業界では、電動航空機やハイブリッド電動航空機へのシフトが進行中です。これらの次世代航空機は、パフォーマンス向上と排出量削減を両立させるため、高度な電力管理機能を持つ電気システムを必要とします。従来の油圧システムからの転換は、航空機の軽量化や燃費効率改善に貢献し、航空業界の持続可能性目標と整合しています。特にリチウムイオン電池や新規化学組成を用いた高エネルギー密度バッテリーの研究が進み、電動航空機の実現可能性を高めています。
主要企業のリスト：
● Ametek
● Amphenol Corporation
● Astronics Corporation
● Avionic Instruments, LLC
● Bae Systems
● Carlisle Interconnect Technologies
● Crane Aerospace & Electronics
● Eaglepicher Technologies, LLC
● Esterline Technologies (TRANSDIGM GROUP)
● GE Aviation
● Hartzell Engine Technologies
● Honeywell International Inc.
● Meggitt
● Nabtesco Corporation
● PBS Aerospace
● Pioneer Magnetics
● Radiant Power Corporation
● Safran
● Thales Group
● United Technologies Corporation
規制の影響と市場成長の制約
固定翼機プラットフォームが市場を牽引
2025年には固定翼機プラットフォームが市場を牽引しており、商用航空機の納入増加と電力電子技術の進化、信頼性の高いフォルトトレラントシステムの採用が成長を後押ししています。例えば、Airbusは2024年7月にSpirit AeroSystemsとの間でA350の胴体セクションおよびA220部品の製造に関する覚書を締結し、民間航空機プログラムにおける供給安定性を強化しました。これにより、固定翼機向け電気システムの需要が大幅に増加し、市場成長を支えています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aircraft-electrical-systems-market
アジア太平洋地域の市場優位性
2026年以降、アジア太平洋地域は市場の主要成長エンジンとなると予測されます。中国やインドを中心とした経済成長が航空需要を押し上げ、先進的な電気システムを搭載した新型航空機の導入が加速しています。地域の多様な経済構造は、各サブリージョンでの安定した成長と投資を後押ししており、電気航空機やハイブリッド推進システムの採用拡大に伴い、次世代航空機プログラムにおける高度な電気サブシステムの統合が進むと見込まれています。
最近のニュース動向
● 2025年：固定翼機プラットフォームが市場を牽引、電力電子技術とフォルトトレラントシステムが注目。
● 2026年：アジア太平洋市場が急成長、特に中国・インドでの航空需要増加。
● 最新動向：BAE SystemsとSupernalによるeVTOL電動制御システム開発合意、フライ・バイ・ワイヤ技術の進展。
市場を後押しする電動・ハイブリッド推進システム
航空業界では、電動航空機やハイブリッド電動航空機へのシフトが進行中です。これらの次世代航空機は、パフォーマンス向上と排出量削減を両立させるため、高度な電力管理機能を持つ電気システムを必要とします。従来の油圧システムからの転換は、航空機の軽量化や燃費効率改善に貢献し、航空業界の持続可能性目標と整合しています。特にリチウムイオン電池や新規化学組成を用いた高エネルギー密度バッテリーの研究が進み、電動航空機の実現可能性を高めています。
主要企業のリスト：
● Ametek
● Amphenol Corporation
● Astronics Corporation
● Avionic Instruments, LLC
● Bae Systems
● Carlisle Interconnect Technologies
● Crane Aerospace & Electronics
● Eaglepicher Technologies, LLC
● Esterline Technologies (TRANSDIGM GROUP)
● GE Aviation
● Hartzell Engine Technologies
● Honeywell International Inc.
● Meggitt
● Nabtesco Corporation
● PBS Aerospace
● Pioneer Magnetics
● Radiant Power Corporation
● Safran
● Thales Group
● United Technologies Corporation
規制の影響と市場成長の制約