検索型FAQから対話型AIへ ― BtoBバックオフィスSaaSのCSの次の打ち手 ―
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、BtoBバックオフィスSaaS事業者のCS（カスタマーサポート）ご担当者向けに、対話型AIを活用したカスタマーサポートの効率化と顧客理解の深化をテーマとした無料オンラインウェビナーを開催いたします。
FAQ記事を整備してもCSへの問い合わせが減らない、記事の作り込みや更新運用に多大な時間を取られている、といった課題を抱えるCS組織は少なくありません。また、FAQ検索のヒット率や離脱率の改善に限界を感じているケースも見られます。
本ウェビナーでは、「対話型AI」という新たな選択肢への段階的な移行イメージや、既存マニュアル・FAQの再活用方法について、30分で具体的に解説いたします。
【ウェビナー内容】
１．検索型FAQが構造的に抱える3つの限界
従来のFAQシステムにおける課題と、問い合わせが減らない原因を分析
２．対話型AIへの段階的な移行設計
既存のFAQを無駄にせず、対話型AIへとスムーズに移行するためのプロセスを解説
３．対話ログから得られる新しい顧客理解
AIとの対話データから、顧客の潜在的なニーズや課題を抽出する方法をご紹介
４．Fastdeskでの実装デモ
既存マニュアルの取り込みから、AIによる対話対応、Teamsへのエスカレーションまでの実際の流れを実演します。
【開催概要】
タイトル：検索型FAQから対話型AIへ ― BtoBバックオフィスSaaSのCSの次の打ち手 ―
開催日時：
・7/2（木） 12:00～12:30
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：BtoBバックオフィスSaaS事業者のCS／カスタマーサクセスご担当者様
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、参加URLをお送りします。
https://fastdesk.jp/seminar-entry/webinar-20260702/
※途中入退室可能です。
【AIヘルプデスクサービス「Fastdesk」について】
既存のナレッジを活用して問い合わせ対応を自動化するAIヘルプデスクツール
https://fastdesk.jp/
【講師紹介】
講師：戸嶋、久保田
株式会社コマースロボティクス
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを提供するグローバル企業
「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351078/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
FAQ記事を整備してもCSへの問い合わせが減らない、記事の作り込みや更新運用に多大な時間を取られている、といった課題を抱えるCS組織は少なくありません。また、FAQ検索のヒット率や離脱率の改善に限界を感じているケースも見られます。
本ウェビナーでは、「対話型AI」という新たな選択肢への段階的な移行イメージや、既存マニュアル・FAQの再活用方法について、30分で具体的に解説いたします。
【ウェビナー内容】
１．検索型FAQが構造的に抱える3つの限界
従来のFAQシステムにおける課題と、問い合わせが減らない原因を分析
２．対話型AIへの段階的な移行設計
既存のFAQを無駄にせず、対話型AIへとスムーズに移行するためのプロセスを解説
３．対話ログから得られる新しい顧客理解
AIとの対話データから、顧客の潜在的なニーズや課題を抽出する方法をご紹介
４．Fastdeskでの実装デモ
既存マニュアルの取り込みから、AIによる対話対応、Teamsへのエスカレーションまでの実際の流れを実演します。
【開催概要】
タイトル：検索型FAQから対話型AIへ ― BtoBバックオフィスSaaSのCSの次の打ち手 ―
開催日時：
・7/2（木） 12:00～12:30
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：BtoBバックオフィスSaaS事業者のCS／カスタマーサクセスご担当者様
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、参加URLをお送りします。
https://fastdesk.jp/seminar-entry/webinar-20260702/
※途中入退室可能です。
【AIヘルプデスクサービス「Fastdesk」について】
既存のナレッジを活用して問い合わせ対応を自動化するAIヘルプデスクツール
https://fastdesk.jp/
【講師紹介】
講師：戸嶋、久保田
株式会社コマースロボティクス
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを提供するグローバル企業
「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351078/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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