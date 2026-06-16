海外リード獲得から商談化までの導線設計を解説『海外BtoB製造業デジタルマーケティング入門ガイド』を無料公開＿株式会社インフォキュービック・ジャパン
海外デジタルマーケティングの総合支援を行い、1,300社以上の支援実績を持つ株式会社インフォキュービック・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 木村 和弘）は、2026年6月15日（月）に『海外BtoB製造業デジタルマーケティング入門ガイド ～海外リード獲得から商談につなげる基本戦略～』を無料公開いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352416/images/bodyimage1】
▼ 以下のURLより【無料ダウンロード】
https://go.infocubic.co.jp/global-btob-manufacturing-digital-marketing/press/
海外BtoB製造業のデジタルマーケティング施策から商談化まで体系的に整理
海外向けデジタルマーケティング施策では、Webサイト、SEO、広告、SNS、展示会施策などを展開するだけでなく、それぞれを連携させ、リード獲得から商談化までつなげる導線として設計することが重要です。
本資料では、海外BtoB製造業が直面するマーケティング課題から、海外顧客の購買プロセス、Webサイト・SEO・AI検索対応、コンテンツ設計、LinkedIn活用、デジタル広告、展示会連携施策までを体系的に解説しています。単なるリード獲得ではなく、獲得したリードをどのように商談化につなげるかという視点から、実践的な海外向けデジタルマーケティングの考え方を整理しています。
▼目次
・海外BtoB製造業が直面するマーケティング課題
・製造業の強みを海外顧客に伝えるコンテンツ設計
・海外BtoB製造業に適したデジタルチャネル活用
・海外リードを商談につなげる仕組み
▼こんな方におすすめ
・海外市場向けの新規顧客開拓を強化したい方
・展示会以外のリード獲得方法を検討している方
・海外リードを商談につなげる仕組みを整備したい方
概 要
▼海外BtoB製造業デジタルマーケティング入門ガイド ｜無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/global-btob-manufacturing-digital-marketing/press/
▼ インフォキュービック・ジャパンのサービス「i CROSS BORDER JAPAN」
https://www.icrossborderjapan.com/
会社概要
会 社 名：株式会社インフォキュービック・ジャパン https://www.infocubic.co.jp/
代 表 者：代表取締役 木村 和弘
本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立：2007年1月
事 業 内 容：海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
本件についてのお問い合わせ先
株式会社インフォキュービック・ジャパン
広報事務局 E-mail：marketing_dept@infocubic.co.jp
配信元企業：株式会社インフォキュービック・ジャパン
▼ 以下のURLより【無料ダウンロード】
https://go.infocubic.co.jp/global-btob-manufacturing-digital-marketing/press/
海外BtoB製造業のデジタルマーケティング施策から商談化まで体系的に整理
海外向けデジタルマーケティング施策では、Webサイト、SEO、広告、SNS、展示会施策などを展開するだけでなく、それぞれを連携させ、リード獲得から商談化までつなげる導線として設計することが重要です。
本資料では、海外BtoB製造業が直面するマーケティング課題から、海外顧客の購買プロセス、Webサイト・SEO・AI検索対応、コンテンツ設計、LinkedIn活用、デジタル広告、展示会連携施策までを体系的に解説しています。単なるリード獲得ではなく、獲得したリードをどのように商談化につなげるかという視点から、実践的な海外向けデジタルマーケティングの考え方を整理しています。
▼目次
・海外BtoB製造業が直面するマーケティング課題
・製造業の強みを海外顧客に伝えるコンテンツ設計
・海外BtoB製造業に適したデジタルチャネル活用
・海外リードを商談につなげる仕組み
▼こんな方におすすめ
・海外市場向けの新規顧客開拓を強化したい方
・展示会以外のリード獲得方法を検討している方
・海外リードを商談につなげる仕組みを整備したい方
概 要
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代 表 者：代表取締役 木村 和弘
本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立：2007年1月
事 業 内 容：海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
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