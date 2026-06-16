昭和株式会社、「安土桃山」製品ラインの資料整理を推進
原料規格書、製品仕様、製造関連資料を整理し、ブランド価値の土台を強化
昭和株式会社は、「安土桃山」製品ラインについて、原料規格書、製品仕様、製造関連資料の整理を推進いたします。製品ごとの基本情報と関連資料を紐づけ、ブランドとして一貫した情報提供を行える体制づくりを進めます。
同社は、安土桃山を健康食品事業における重要な製品ラインの一つと位置づけ、製品画像、ブランドロゴ、資料名、表示確認項目を整理します。今後も、消費者が確認しやすい情報設計を通じて、製品ライン全体の見え方を高めてまいります。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、「安土桃山」製品ラインについて、原料規格書、製品仕様、製造関連資料の整理を推進いたします。製品ごとの基本情報と関連資料を紐づけ、ブランドとして一貫した情報提供を行える体制づくりを進めます。
同社は、安土桃山を健康食品事業における重要な製品ラインの一つと位置づけ、製品画像、ブランドロゴ、資料名、表示確認項目を整理します。今後も、消費者が確認しやすい情報設計を通じて、製品ライン全体の見え方を高めてまいります。
配信元企業：昭和株式会社
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