エッジAI市場、2035年ら2439億米ドル規模へ拡大｜CAGR23.8％が示す次世代AI成長戦略 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
エッジAI市場は、2025年に288億米ドルと評価され、2035年にら2439億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が23.8％と急速な拡大が見込まれています。本市場は、データが生成される現場でAI処理を実行する「エッジコンピューティング」に依存しており、クラウド依存型システムでは対応困難なリアルタイム解析、低遅延処理、高度なセキュリティを求める産業領域での需要を背景に急成長しています。スマートデバイス、自動運転車、産業用オートメーション、医療監視システム、スマートシティ構築など、幅広いアプリケーションがこの市場を押し上げる原動力となっています。
市場を牽引する技術動向と成長要因
自動運転車やロボティクスに対する需要の高まりは、エッジAI市場の成長を加速させる最大の要因です。自動運転車は、大量のセンサーから得られるデータをリアルタイムで解析し、クラウドへの依存を最小化しながら効率的な意思決定を行う必要があります。AIや機械学習を活用した高度なアルゴリズムは、事故防止や交通渋滞緩和、安全性向上に寄与します。同様に、工場や港湾でのAIロボティクス、ドローン、スマートファクトリーの導入も、低遅延と高精度を求める業務に最適化されたエッジAIシステムの需要を増加させています。これらすべてが市場拡大を支える重要な推進力となっています。
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市場制約と課題
一方で、エッジAI市場はセキュリティ上の脅威とハードウェア依存の課題にも直面しています。エッジデバイスは、医療データや産業データなど機密性の高い情報を扱うため、マルウェアや不正アクセスのリスクが常に存在します。また、標準化されたハードウェアユニットが不足しており、プロトタイプ構築や本番環境への展開には時間とコストがかかります。消費電力、メモリ、プロセッサ性能など多くの要因も、エッジAIのスムーズな導入を妨げる制約として機能しています。
最近のニュース動向
● 2025年：エッジAI市場は288億米ドルに達し、ハードウェアが市場をリード
● 2026年：自動運転車・スマートファクトリーへの導入が加速、CAGR 23.8％に向けて拡大
● ベース年：IoT、医療、ロボティクス分野での採用増加により市場が活性化
医療セクターにおける市場機会
医療分野では、エッジAIの用途拡大が市場成長をさらに押し上げています。画像解析、遠隔診断、ロボット支援手術、エレクトロシューティカルズなどのソリューションは、医療機関における精度の高いデータ解析を可能にし、医師が遠隔地の患者と接続することを支援します。特に、エッジベースのセキュリティは、患者情報や診療データの保護に不可欠です。市場の主要企業は、この技術の革新と医療現場での実装を積極的に推進しており、今後の医療AIソリューションの普及を加速させる原動力となっています。
主要企業のリスト：
● NVIDIA Corporation
● Alphabet, Inc.
● Microsoft Corporation
● IBM Corporation
● Amazon.com, Inc.
● Intel Corporation
● Synaptics Incorporated
● ADLINK Technology Inc.
● Edge Impulse
● Viso.ai
市場セグメンテーション分析：コンポーネント別
市場を牽引する技術動向と成長要因
自動運転車やロボティクスに対する需要の高まりは、エッジAI市場の成長を加速させる最大の要因です。自動運転車は、大量のセンサーから得られるデータをリアルタイムで解析し、クラウドへの依存を最小化しながら効率的な意思決定を行う必要があります。AIや機械学習を活用した高度なアルゴリズムは、事故防止や交通渋滞緩和、安全性向上に寄与します。同様に、工場や港湾でのAIロボティクス、ドローン、スマートファクトリーの導入も、低遅延と高精度を求める業務に最適化されたエッジAIシステムの需要を増加させています。これらすべてが市場拡大を支える重要な推進力となっています。
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市場制約と課題
一方で、エッジAI市場はセキュリティ上の脅威とハードウェア依存の課題にも直面しています。エッジデバイスは、医療データや産業データなど機密性の高い情報を扱うため、マルウェアや不正アクセスのリスクが常に存在します。また、標準化されたハードウェアユニットが不足しており、プロトタイプ構築や本番環境への展開には時間とコストがかかります。消費電力、メモリ、プロセッサ性能など多くの要因も、エッジAIのスムーズな導入を妨げる制約として機能しています。
最近のニュース動向
● 2025年：エッジAI市場は288億米ドルに達し、ハードウェアが市場をリード
● 2026年：自動運転車・スマートファクトリーへの導入が加速、CAGR 23.8％に向けて拡大
● ベース年：IoT、医療、ロボティクス分野での採用増加により市場が活性化
医療セクターにおける市場機会
医療分野では、エッジAIの用途拡大が市場成長をさらに押し上げています。画像解析、遠隔診断、ロボット支援手術、エレクトロシューティカルズなどのソリューションは、医療機関における精度の高いデータ解析を可能にし、医師が遠隔地の患者と接続することを支援します。特に、エッジベースのセキュリティは、患者情報や診療データの保護に不可欠です。市場の主要企業は、この技術の革新と医療現場での実装を積極的に推進しており、今後の医療AIソリューションの普及を加速させる原動力となっています。
主要企業のリスト：
● NVIDIA Corporation
● Alphabet, Inc.
● Microsoft Corporation
● IBM Corporation
● Amazon.com, Inc.
● Intel Corporation
● Synaptics Incorporated
● ADLINK Technology Inc.
● Edge Impulse
● Viso.ai
市場セグメンテーション分析：コンポーネント別