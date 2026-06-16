【第2回無料ウェビナー】Google公式発表と実データで検証する AIO/LLMO対策の最新動向｜6月23日（火）11:00～12:00 開催 ※好評に付き第1回と同じ内容で開催します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352469/images/bodyimage1】
【第2回無料ウェビナー】Google公式発表と実データで検証する AIO/LLMO対策の最新動向｜6月23日（火）11:00～12:00 開催 ※好評に付き第1回と同じ内容で開催します！
アドマノ株式会社（所在地：東京都豊島区、以下 当社）が運営する東京SEOメーカーAIO戦略室は、無料ウェビナー「Google公式発表と実データで検証する AIO/LLMO対策の最新動向」を、2026年6月9日（火）に開催しました。たくさんのお申し込みと反響をいただき、第2回目を開催することとなりました。
内容は、第1回目と同じものになります。
◎申込ページ（無料）
https://www.switchitmaker2.com/event/event-llmowebiner2/
生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変わり始めています。
これまでは、検索エンジンで複数のサイトを比較しながら情報を集めるのが一般的でした。
しかし現在は、AIによる回答を起点に情報収集を進めたり、AI上で比較・検討まで完結したりするケースが増えています。
実際に当社でも、AI経由の流入やコンバージョンが確認され始めています。
また、Google公式情報でも、AIによる概要が表示される検索結果ページからのクリックは、ユーザーの滞在時間が長くなる傾向があり、クリック数だけでなくコンバージョンなどの指標も見る重要性が示されています。
本ウェビナーでは、こうした変化を一時的なトレンドとしてではなく、Google公式発表と実データをもとに、AI時代の集客構造がどのように変化しているのかをわかりやすく解説します。
今のうちに変化を正しく把握し、自社サイトで次に取り組むべき施策の方向性を整理したい方におすすめの内容です。
【ウェビナーの内容】
本ウェビナーでは、具体的なデータと事例を交えながら、今後のWeb集客で押さえるべきポイントをお伝えします。
AI OverviewやAI Modeによって検索環境はどう変わるのか。
SEOとLLMOはどのように関係しているのか。
AIに選ばれるサイトと、選ばれにくいサイトにはどのような違いがあるのか。
こういった点を軸に解説します。
【このような方におすすめです】
生成AI時代における検索行動の変化を把握したい方
Google公式発表をもとに、AI検索の最新動向を整理したい方
SEOだけで今後も十分なのか、不安を感じている方
自社サイトがAIに選ばれる構造になっているか確認したい方
AI経由の流入やコンバージョンの実態を知りたい方
集客に課題はあるものの、原因が明確になっていない方
AIO/LLMOについて、これから本格的に理解したい方
自社内だけでの対応に限界を感じているWeb担当者・マーケティング責任者の方
【本ウェビナーで得られるもの】
Google公式発表をもとに、AI検索の最新動向を理解できる
AI時代における集客構造の変化を整理できる
実データをもとに、AI流入やAI経由CVの現在地を把握できる
SEOとLLMOを分けて考えるのではなく、どう連動させるべきかがわかる
自社サイトがAIに選ばれにくい原因や改善ポイントに気づける
今後取り組むべきAIO/LLMO施策の方向性が明確になる
すでに起きている可能性のある機会損失を把握できる
【開催概要】
◎ウェビナー名
【第2回】Google公式発表と実データで検証する AIO/LLMO対策の最新動向
◎日時
2026年6月23日（火）11:00～12:00開催
◎開催形式
オンライン開催（無料ウェビナー）
◎主催
東京SEOメーカーAIO戦略室
◎申込ページ
https://www.switchitmaker2.com/event/event-llmowebiner2/
【会社概要】
◎会社名
アドマノ株式会社
◎所在地
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
◎電話番号
03-5981-9788
◎運営
東京SEOメーカーAIO戦略室
【本件に関するお問い合わせ先】
アドマノ株式会社
東京SEOメーカーAIO戦略室
TEL：03-5981-9788
URL：https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352469/images/bodyimage2】
配信元企業：アドマノ株式会社
【第2回無料ウェビナー】Google公式発表と実データで検証する AIO/LLMO対策の最新動向｜6月23日（火）11:00～12:00 開催 ※好評に付き第1回と同じ内容で開催します！
アドマノ株式会社（所在地：東京都豊島区、以下 当社）が運営する東京SEOメーカーAIO戦略室は、無料ウェビナー「Google公式発表と実データで検証する AIO/LLMO対策の最新動向」を、2026年6月9日（火）に開催しました。たくさんのお申し込みと反響をいただき、第2回目を開催することとなりました。
内容は、第1回目と同じものになります。
https://www.switchitmaker2.com/event/event-llmowebiner2/
生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変わり始めています。
これまでは、検索エンジンで複数のサイトを比較しながら情報を集めるのが一般的でした。
しかし現在は、AIによる回答を起点に情報収集を進めたり、AI上で比較・検討まで完結したりするケースが増えています。
実際に当社でも、AI経由の流入やコンバージョンが確認され始めています。
また、Google公式情報でも、AIによる概要が表示される検索結果ページからのクリックは、ユーザーの滞在時間が長くなる傾向があり、クリック数だけでなくコンバージョンなどの指標も見る重要性が示されています。
本ウェビナーでは、こうした変化を一時的なトレンドとしてではなく、Google公式発表と実データをもとに、AI時代の集客構造がどのように変化しているのかをわかりやすく解説します。
今のうちに変化を正しく把握し、自社サイトで次に取り組むべき施策の方向性を整理したい方におすすめの内容です。
【ウェビナーの内容】
本ウェビナーでは、具体的なデータと事例を交えながら、今後のWeb集客で押さえるべきポイントをお伝えします。
AI OverviewやAI Modeによって検索環境はどう変わるのか。
SEOとLLMOはどのように関係しているのか。
AIに選ばれるサイトと、選ばれにくいサイトにはどのような違いがあるのか。
こういった点を軸に解説します。
【このような方におすすめです】
生成AI時代における検索行動の変化を把握したい方
Google公式発表をもとに、AI検索の最新動向を整理したい方
SEOだけで今後も十分なのか、不安を感じている方
自社サイトがAIに選ばれる構造になっているか確認したい方
AI経由の流入やコンバージョンの実態を知りたい方
集客に課題はあるものの、原因が明確になっていない方
AIO/LLMOについて、これから本格的に理解したい方
自社内だけでの対応に限界を感じているWeb担当者・マーケティング責任者の方
【本ウェビナーで得られるもの】
Google公式発表をもとに、AI検索の最新動向を理解できる
AI時代における集客構造の変化を整理できる
実データをもとに、AI流入やAI経由CVの現在地を把握できる
SEOとLLMOを分けて考えるのではなく、どう連動させるべきかがわかる
自社サイトがAIに選ばれにくい原因や改善ポイントに気づける
今後取り組むべきAIO/LLMO施策の方向性が明確になる
すでに起きている可能性のある機会損失を把握できる
【開催概要】
◎ウェビナー名
【第2回】Google公式発表と実データで検証する AIO/LLMO対策の最新動向
◎日時
2026年6月23日（火）11:00～12:00開催
◎開催形式
オンライン開催（無料ウェビナー）
◎主催
東京SEOメーカーAIO戦略室
◎申込ページ
https://www.switchitmaker2.com/event/event-llmowebiner2/
【会社概要】
◎会社名
アドマノ株式会社
◎所在地
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
◎電話番号
03-5981-9788
◎運営
東京SEOメーカーAIO戦略室
【本件に関するお問い合わせ先】
アドマノ株式会社
東京SEOメーカーAIO戦略室
TEL：03-5981-9788
URL：https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352469/images/bodyimage2】
配信元企業：アドマノ株式会社
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