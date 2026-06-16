日本雑穀協会、会員・有資格者向け解説動画コンテンツを強化 第1弾として「令和7年度ハトムギ生産・輸入動向レポート」解説動画を配信
一般社団法人日本雑穀協会は、
雑穀の健全な普及を支える最新情報を
継続的に提供する取り組みとして、
会員・有資格者向けの解説動画コンテンツを強化いたします。
その第1弾として、
全国ハトムギ生産技術協議会による最新調査データをもとに、
「令和7年度ハトムギ生産・輸入動向レポート」解説動画を制作し、
法人会員および有資格者会員向けに配信いたしました。
近年、国内産ハトムギの生産と実需の動向には
変化が見られております。
本動画では、国内産ハトムギの最新作付状況、都道府県別の生産動向、
主要品種の動向、輸入量および輸入単価の推移などを整理し、
今後の原料調達や商品開発、販売促進・営業活動等にご活用いただけるよう、
ハトムギを取り巻く現在の状況をわかりやすく解説しています。
また、協会公式サイトのブログ「雑穀の価値を、実践へ。」とも連動し、
雑穀の生産・流通・商品活用に関する視点を広く発信するとともに、
会員・有資格者向けには解説動画を通じて、より実務につながる詳しい情報を
提供してまいります。
日本雑穀協会では、雑穀エキスパートをはじめとした人材育成制度を通じて、
雑穀に関する知識や情報の普及に取り組んでいます。
今後も、国産雑穀の生産動向、品種や用途の特徴、商品開発、地域連携など、
雑穀の普及と活用に役立つテーマを取り上げていく予定です。
ハトムギ以外にも、問い合わせの多いソルガム、アワ、キノア等について、
順次解説動画の配信を予定しており、会員・有資格者の活動を継続的に支援してまいります。
【関連サイト】
◇ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」
https://www.zakkoku.jp/bloglist
◇雑穀エキスパート講座
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
◇法人会員のご案内
https://www.zakkoku.jp/enrolment
◇雑穀産地連携
https://www.zakkoku.jp/collaborate
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352418/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
雑穀の健全な普及を支える最新情報を
継続的に提供する取り組みとして、
会員・有資格者向けの解説動画コンテンツを強化いたします。
その第1弾として、
全国ハトムギ生産技術協議会による最新調査データをもとに、
「令和7年度ハトムギ生産・輸入動向レポート」解説動画を制作し、
法人会員および有資格者会員向けに配信いたしました。
近年、国内産ハトムギの生産と実需の動向には
変化が見られております。
本動画では、国内産ハトムギの最新作付状況、都道府県別の生産動向、
主要品種の動向、輸入量および輸入単価の推移などを整理し、
今後の原料調達や商品開発、販売促進・営業活動等にご活用いただけるよう、
ハトムギを取り巻く現在の状況をわかりやすく解説しています。
また、協会公式サイトのブログ「雑穀の価値を、実践へ。」とも連動し、
雑穀の生産・流通・商品活用に関する視点を広く発信するとともに、
会員・有資格者向けには解説動画を通じて、より実務につながる詳しい情報を
提供してまいります。
日本雑穀協会では、雑穀エキスパートをはじめとした人材育成制度を通じて、
雑穀に関する知識や情報の普及に取り組んでいます。
今後も、国産雑穀の生産動向、品種や用途の特徴、商品開発、地域連携など、
雑穀の普及と活用に役立つテーマを取り上げていく予定です。
ハトムギ以外にも、問い合わせの多いソルガム、アワ、キノア等について、
順次解説動画の配信を予定しており、会員・有資格者の活動を継続的に支援してまいります。
【関連サイト】
◇ブログ「雑穀の価値を、実践へ。」
https://www.zakkoku.jp/bloglist
◇雑穀エキスパート講座
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
◇法人会員のご案内
https://www.zakkoku.jp/enrolment
◇雑穀産地連携
https://www.zakkoku.jp/collaborate
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
プレスリリース詳細へ