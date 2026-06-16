KDDI、 AerisとIoT Acceleratorコネクティビティ管理契約を締結

Aeris IoT Acceleratorプラットフォームにより、自動車OEMおよびユーティリティ企業向けに統合されたグローバルIoTソリューションを提供

米国イリノイ州シカゴ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- IoTコネクティビティおよびセキュリティ・ソリューションのグローバル・リーダーであるAerisは本日、KDDI株式会社とのIoTコネクティビティ管理サービス契約を締結したことを発表致しました。KDDIは、2017年より現在の「Aeris IoT Accelerator」プラットフォームを活用しています。本プラットフォームは当初Ericssonが提供を開始し、2023 年初頭に Aeris が買収したものです。本契約は、世界全体で1億400万台のIoTデバイスおよび4,200万台のコネクテッドカーを管理するAerisのIoT Acceleratorプラットフォームに対する継続的な需要を示すものです。

Aerisは買収以降、パフォーマンス向上、システムのモダナイゼーションおよびクラウド化、そして国際的なコネクティビティ・プロバイダーとの協力拡大などプラットフォームのグローバル強化に多大な投資を行ってまいりました。その結果、エンタープライズ顧客は、あらゆる国において単一の SKU でコネクテッドソリューションを展開し、請求処理の複雑さを軽減することが可能となりました。

Aeris のアジア太平洋地域セールス担当バイス・プレジデントである Sean Gowran は、次のように述べています。

「KDDI の Aeris IoT Acceleratorプラットフォームへの移行をサポートできることを大変嬉しく思います 。Aeris IoT Acceleratorプラットフォームは、Tier-1インフラストラクチャとしてグローバル・エンタープライズ顧客のコネクティビティ要件をサポートしています。当社の統合されたグローバル・プラットフォームは、シンプルかつセキュアな大規模 IoT 展開を可能にし、自動車OEMを含む多国籍なエンタープライズ顧客が、市場の大きな成長期においても複雑性を伴うことなく、イノベーションと規模拡大を推進できるよう支援しています。また、IoT パートナー・エコシステムと当社のエージェンティックAIプラットフォームの革新を通じて、更なる高度なコネクティビティサービスを提供してまいります。」

本契約により、シームレスなサービスの継続が促進されるとともに、Aerisプラットフォームの機能が拡張され、世界中で高まるエンタープライズ・コネクティビティ要件に対応できるようになります。

■ 包括的なIoTプラットフォーム機能

Aeris IoT Acceleratorプラットフォームは、エンタープライズ顧客に以下を提供します。

・グローバル・コネクティビティ・オーケストレーション：統合された管理機能を通じて、自動車メーカーが国際市場全体でコネクテッドカーを展開できるよう支援

・包括的なデバイスライフサイクル管理： ユーティリティ企業の数十年にわたる長期的な展開においてスマートグリッド・インフラストラクチャを管理できるよう支援

・統合されたセキュリティと診断機能： デバイスレベルのソフトウェアを必要とせず、詳細な可視性と監視機能を提供

・高度な eSIM オーケストレーション： ミッションクリティカルな展開において、長期的な柔軟性と運用制御を提供

■ IoT 市場の成長を牽引

Aeris は、世界市場が2033年まで年率21.7%で拡大する中で、アジア太平洋地域が世界のIoTコネクティビティの成長を牽引する重要な市場であると認識しています。Aeris IoT Acceleratorプラットフォームは、自動車、ユーティリティ、その他の重要産業全体において、国内の運用のみならず海外展開も支援する、スケーラブルでセキュアなIoTコネクティビティ・ソリューションとして企業の高まるニーズに対応しています。

■ Aeris について

Aerisは自社の革新的な技術とボーダーレスな接続性を活用して、管理の簡素化、セキュリティ強化、パフォーマンス最適化を必要とする大規模なIoT プログラムを30年以上にわたり支えているセルラー・プラットフォーム・リーダーです。当社の IoT 技術の専門性は、世界7,000 社のエンタープライズ顧客、パートナーである約30 社のモバイル・ネットワーク・オペレーター、そして世界全体で1億 400万台のIoT デバイスを支えるグローバル・エコシステムに活用されています。現在、Aerisは45の車両ブランドおよび 30 以上のグローバル自動車OEMグループに向けた、70の自動車プログラムを支援しています。また、IoT 向けeSIMの最大のオーケストレーターでもあるAeris は、今日のコネクテッド・スマート・ワールドを支えています。「Aeris IoT Accelerator Platform」「Aeris IoT Watchtower」および「Aeris Mobility Suite」が、お客様のクリティカルIoTプログラムのセキュリティ確保と強化にどのように貢献するか、詳細につきましては aeris.com をご覧ください。またLinkedInにてAeris をフォロー頂きますようお願いいたします。

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Source: Aeris