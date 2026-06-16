ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、リュック装着型冷却パッド「アイスバッグパッド」を、2026年6月20日（土）より正式発売します。発売に合わせ、新たにホワイト／ブラック／シルバーの3色展開をスタート。シルバーのみ7月上旬発売予定です。 汗だくで訪問先のドアを開ける。商談中も額に汗がにじむ。夏の外回りは、体力だけでなく集中力や第一印象にも影響します。そういった猛暑時の対策に、CAMPFIREで721人・支援総額1,177万円超が集まりました。着込まず、電池もいらず、訪問先のオフィスで自然に再凍結するアイスバッグパッドは、背中から体温を下げることで、暑さに奪われていたパフォーマンスを取り戻します。 URL：https://camp-fire.jp/projects/937384/

製品の特徴

着けない、濡れない、切れない

ベストのように着込む必要がなく、リュックの背面ポケットや内側に差し込むだけで使用可能。汗や水濡れの心配がなく、電池切れもありません。外回り中も移動中も、自然な姿勢のまま背中からじっくり冷却します。

訪問先の室内で自然に再凍結

本製品最大の特長が、訪問先の室内（28℃以下の環境）で自然に再凍結する点です。冷凍庫や氷を用意しなくても、エアコンの効いたオフィスや店舗に滞在するだけで保冷剤が結晶化し、次の外出に備えられます。午前中に融けても、昼の訪問先で復活する--そのサイクルが、一日中の冷却を可能にします。

2つの特許 × 3つの冷却技術

本製品は、独自の3段階冷却設計により長時間冷却を実現しています。第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。第3段階：断熱レイヤー（特許取得済み） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。

使用テスト結果

テスト条件結果36℃環境・光なし（室内・身体密着）完全融化まで4.5～5時間45℃熱風送風・距離0.5m完全融化まで3.5時間45℃熱風送風・距離1m完全融化まで6時間冷蔵（3℃）で結晶化完全結晶まで3時間冷凍（-18℃）で結晶化完全結晶まで2時間

製品仕様

項目内容製品名アイスバッグパッド販売価格7,980円（税込）カラーホワイト／ブラック（6月20日発売）、シルバー（7月上旬発売予定）サイズ450×320mm重量約800g材質保冷剤：PCM、保冷剤包材：TPU保冷剤融化温度約28℃冷却時間冷凍庫で約2時間・冷蔵庫で約3時間以上で結晶化洗濯水洗い可能（洗濯機不可）充電不要販売場所Amazon/楽天ショップ/明日見世（大丸東京店 9階）/CHOOSEBASE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町21－1）

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com