マイスター株式会社（所在地：大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル7F）は、Googleビジネスプロフィールの本格運用を開始しました。写真投稿や最新情報の発信を強化することで、求職者や取引先企業に向けた情報発信の充実を図ります。

求職者の企業研究はGoogle検索から始まる

近年、就職活動や転職活動の在り方が大きく変わりつつあります。かつて企業情報の確認は求人票や企業ホームページが中心でしたが、現在は多くの求職者がGoogle検索を活用し、企業名を検索した際に表示される情報をもとに応募判断を行うようになりました。 具体的には、検索結果に表示される企業の口コミ、写真、投稿内容といった情報が、求職者の企業選びに大きな影響を与えています。こうした変化は、就職・転職市場における「情報収集の民主化」を示すものです。求職者にとって、公式情報だけでなく、実際の職場環境や企業文化を知ることが応募判断において重要な要素となっているのです。 また、企業の日常的な取り組みや社内の雰囲気を知りたいというニーズも高まっています。どのような会社なのか、どんな雰囲気の職場環境なのか、実際にはどのような活動を行っているのか--こうした疑問に対して、求職者は複数の情報源から答えを探す傾向が強まっています。 企業側にとっても、単に求人情報を掲載するだけでは不十分な時代となりました。日常的な取り組みや社内の雰囲気を継続的に発信し、求職者との接点を増やすことの重要性が高まっているのです。

Googleビジネスプロフィール運用による情報発信の強化

https://maps.app.goo.gl/QkSgf2YvuEkrhAM1A

こうした背景を受け、同社ではGoogleビジネスプロフィールの運用を本格化しました。 Googleビジネスプロフィールは、企業がGoogle検索やGoogle マップに表示される情報を管理・更新できるツールです。企業ホームページとは異なり、ユーザーが企業名を検索した際に直接表示される場所に、最新の情報を発信できるメディアです。 今後、同社では以下のコンテンツを写真や投稿を通じて継続的に発信していく予定です。 - 社内イベントの開催風景や参加者の様子 - オフィス環境や職場の雰囲気を伝える画像 - 提供しているサービスの詳細情報と活用事例 - 日常的な業務取り組みや企業文化を示すコンテンツ 求職者が企業名をGoogle検索した際に、会社の雰囲気や取り組みをより分かりやすく伝えることで、安心感や信頼感の醸成につなげる考えです。写真や動画といった視覚的コンテンツを活用することで、テキスト情報だけでは伝わりにくい企業の個性や魅力を効果的に発信できます。

「正しく伝える」姿勢が求められる時代へ

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インターネット上で企業情報を確認することが日常的になった現在、企業側にも新たな対応が求められています。これまでは「見つけてもらう」ことに注力する企業が多かったのに対し、今後は「正しく伝える」ことが同等かそれ以上に重要になっているのです。 求職者は複数の情報源から企業情報を収集し、総合的に企業を評価する傾向があります。Google検索で見つけた情報が企業の第一印象となることも珍しくありません。そのため、企業側が能動的に正確で魅力的な情報を発信する必要があるのです。 同社では、Googleビジネスプロフィールを通じた情報発信を強化することで、求職者や関係企業との接点づくりを進めていきます。求人サービス運営企業として、求職者が安心して企業情報を確認できる環境づくりに取り組む方針です。

業界唯一！地図から探せる求人サイト

また、同社は地図から探せる求人サイト 「MAPJOBキャリア」 を運営しています。勤務地を地図上で確認しながら求人を探せる仕組みにより、求職者が通勤しやすいエリアや生活スタイルに合った仕事を見つけやすい環境づくりに取り組んでいます。 今後も、企業情報の発信と求人サービスの両面から、求職者が安心して仕事を選べる環境づくりを進めてまいります。

【会社概要】

https://career.mapjob.jp/index.php?region=8

企業名：マイスター株式会社 所在地：大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル7F 代表者：湯浅貴仁

【本件に関するお問い合わせ】 [会社名]マイスター株式会社 [担当部署名]Web事業部 [電話番号]06-6110-5126 [メールアドレス]recruit@e-mystar.com