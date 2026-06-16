株式会社AiSpace(本社：東京都文京区)は、医療機器および医療関連システムを対象としたサイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」の提供を2026年6月1日より開始いたしました。





近年、医療機器や医療情報システムを取り巻くサイバーセキュリティー上の脅威は増加しており、国内外で規制強化やガイドライン整備が進んでいます。国内では医療機器の基本要件基準にサイバーセキュリティーに関する要求事項が新設され、2024年4月1日より本格適用となりました。特に医療機器プログラム(SaMD)においては、JIS T 81001-5-1 等の規格を踏まえ、開発段階からサイバーセキュリティーを考慮した設計・リスク分析・文書整備が求められています。





当社はこれまで、医学系学会向けの動画配信システムをはじめ、医療分野における各種システムの企画・開発・運用を手がけてまいりました。このたび、医療機器サイバーセキュリティー支援案件を受託したことを契機として、医療分野で培った知見を活かし、サイバーセキュリティー支援事業を本格展開いたします。





現在、医療機器プログラムに関するサイバーセキュリティー文書作成支援、リスク分析支援、脆弱性評価支援などを実施しており、今後さらにサービス提供を拡大してまいります。





医療機器サイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」





■提供サービス

医療機器サイバーセキュリティー支援として、以下を提供します。

・サイバーセキュリティーマネジメント計画の策定支援

・リスク分析支援

・セキュリティー関連文書(JIS T 81001-5-1 等への対応を想定)の作成支援

・脆弱性評価支援

・SBOM対応支援

・サイバーセキュリティー試験









■今後の展望

株式会社AiSpaceは、医療分野に特化したITサービス企業として培ってきた経験と、サイバーセキュリティー分野の知見を融合し、医療機器および医療関連システムの安全性向上に貢献してまいります。あわせて、AI技術を活用した文書作成支援・セキュリティー運用支援についても研究開発を進め、より実践的で導入しやすいサービスの提供を目指します。









■会社概要

商号 ： 株式会社AiSpace

所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番10号

設立 ： 2009年4月

事業内容： AI事業

サイバーセキュリティ事業

WEBプラットフォーム事業

資本金 ： 1億315万円

URL ： https://www.aispace-med.com/