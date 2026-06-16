グルメラボ株式会社(代表取締役：井上 晃利)は、トリュフ専門コンフェクショナリーブランド「AROMA TRUFFLE(アロマトリュフ)」の新店舗を、2026年6月17日(水)に大丸芦屋店にオープンいたします。





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■AROMA TRUFFLEについて

AROMA TRUFFLEは、「本物のトリュフ香」にこだわり抜いたラグジュアリーコンフェクショナリーブランドです。市場に流通する多くのトリュフ風味商品が合成香料を使用する中、AROMA TRUFFLEは天然トリュフ由来の香りと素材にこだわった商品のみを展開しています。





トリュフポップコーン

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■大丸芦屋店への出店について

芦屋という土地が持つ、洗練されたライフスタイルと高い審美眼を持つお客様に、トリュフの持つ本来の豊かさと香りをお届けしたいという想いから、このたびの出店を決定いたしました。ギフト需要の高い芦屋エリアにおいて、特別な贈り物としてのトリュフコンフェクショナリーを提案してまいります。









■オープン記念キャンペーン｜数量限定トリュフオイルプレゼント

大丸芦屋店グランドオープンを記念し、GINZA SIX店・大丸芦屋店の2店舗にて、数量限定のトリュフオイルプレゼントキャンペーンを実施いたします。





対象店舗 ：AROMA TRUFFLE GINZA SIX店／大丸芦屋店

実施期間 ：2026年6月17日(水)～ 各店舗100本がなくなり次第終了

プレゼント内容：トリュフオイル 1本

プレゼント条件：対象店舗にて3,000円(税込)以上お買い上げのお客様

数量 ：各店舗100本限定(なくなり次第終了)





※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

※お一人様1本限りとさせていただきます。









■店舗概要

店舗名 ：AROMA TRUFFLE 大丸芦屋店

オープン日：2026年6月17日(水)

所在地 ：兵庫県芦屋市大原町7-9 大丸芦屋店 1階

営業時間 ：大丸芦屋店 営業時間に準ずる









■既存店舗

AROMA TRUFFLE GINZA SIX店

所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX





トリュフチップス＆ポップコーン

トリュフフィナンシェ

トリュフフィナンシェギフト





■会社概要

会社名 ： グルメラボ株式会社

代表取締役： 井上 晃利

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

事業内容 ： 食品・菓子の製造販売、ブランド運営

URL ： https://aromatruffle.jp/