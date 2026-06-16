2026年1月より、株式会社SAFELYは3～6歳の子どもを持つ家庭向けに、「防災 × 知育」を兼ね備えた防災手ぬぐいプロジェクトを始動いたしました。本プロダクトは、子ども用IDカード機能・防災アクション解説・知育コンテンツを一枚に凝縮した新しい防災ツールです。日本では非常食・備蓄品の準備が進む一方で、「子ども自身が災害時に救命につながる情報を伝えられるか」という視点への備えは社会的に十分に共有されていません。





SAFELYはこの課題に正面から向き合い、子どもへの「情報の備え」を日本の防災文化に根付かせることを目指します。













■背景―― 防災備えの「盲点」：災害時に子どもは自分を証明できるか

防災 × 知育を兼ね揃えた手ぬぐいプロダクトが始動。

2026年に入ってからも、日本各地で地震や気象災害への緊張感は高まっています。

阪神・淡路大震災、東日本大震災をはじめとする大規模災害の教訓から、日本における防災意識は着実に高まり、非常食の備蓄や避難リュックの準備が広がっています。

昨今の相次ぐ自然災害を受け、家族の防災意識が高まる一方で「子ども自身が、いざというときに救命につながる情報を伝えられるか」という視点は、これまで十分に議論されてきませんでした。

幼い子どもは、混乱した状況下で自分の住所・保護者の連絡先・持病やアレルギーを正確に伝えることが困難です。

親と離ればなれになるリスクが高い災害現場において、子ども自身が「情報を持っている」かどうかは、命に直結する問題です。にもかかわらず、「子どもに何を持たせておけばよいか」という具体的な指針は、社会に浸透していないのが現状です。









■調査結果―― 意識と行動のギャップが浮き彫りに

本プロジェクトでは、2026年1月に3～6歳の子どもを持つ保護者85名を対象にアンケート調査を実施しました。アンケートでは、多くの保護者が「いざというとき」を想像しながらも、実際の備えが追いついていない実態が明らかになりました。

いざという時の意識と行動に差が出る結果に。

54％： 子どもに救命情報を「持たせていない」

30％： 子どもの防災備えを「何もしていない」

50％： 第三者・救急隊の助けが必要と「たまに考える」

10％： 救命情報を持たせることの「必要性を感じていなかった」





【調査から判明した課題】

多くの保護者は「災害時に子どもが第三者の助けを必要とするかもしれない」と意識しつつも、実際にその備えまでは行動に移せていない状況です。

「何を持たせておけばよいか」という具体的な指針が社会に浸透していないことが、この準備不足の根底にあると考えられます。









■プロダクト概要―― 一枚に凝縮された4つの機能

本プロダクトは、災害初期の過酷な現場を想定し、「電源不要・操作不要・特別な判断不要」を設計思想の軸に据え、誰でも・いつでも・直感的に使えるアナログならではの強みを徹底追求しました。

親子で一緒に使い方を学べます。

●子ども用IDカード機能(情報のバトン)

氏名・生年月日・血液型・持病・アレルギー・緊急連絡先・住所を直接書き込めるスペースを搭載。

親子が離ればなれになった際や、子どもが言葉を発せない状況でも、救助者や医療従事者が即座に必要不可欠な情報を確認できます。

また、リュックや衣服の見える位置に結ぶことで、周囲に「緊急情報在中」であることを示す活用も推奨しています。





●幼児向け防災アクション解説(ひらがな+イラスト)

3～6歳の発達に合わせ、3・4歳のお子様には保護者の方が読み聞かせながら一緒にイラストを楽しむ、5・6歳以上のお子様は自分で間違い探しに挑戦しながら防災アクションを学ぶなど、年齢に応じたステップで自然に防災意識を育むことができます。

実際に折りたたんだ状態がこちら。

●知育コンテンツ(間違い探し)

SAFELYオリジナルキャラクター「トイたん」が登場する間違い探しを収録。日常的には遊びを通じて親子で防災に親しむきっかけを作り、非常時には避難所など不慣れで不安な環境に置かれた子どもの緊張を解きほぐす心のケアツールとしても役立ちます。





●個人情報保護設計

日常の防犯面に配慮し、ID記入欄は手ぬぐいを折りたたんだ際に外側から見えなくなる位置に配置しています。平時は「見せないお守り」として通園バッグやランドセルに忍ばせ、いざという時にだけ真価を発揮する設計です。





▼なぜ「手ぬぐい」なのか？(いざという時の高い実用性)

手ぬぐいは、端が縫われていないため「手で簡単に裂くことができる」という災害時に大きなメリットを持っています。これにより、以下のような応急処置や防災ツールとしてマルチに変形可能です。





・裂いて使う ： 骨折時の添え木を固定する紐、出血時の止血帯、怪我の包帯代わり。

・そのまま使う ： 煙を吸わないためのマスク、首に巻いて防寒・熱中症対策、避難所での目隠し。

・その他のメリット： タオルに比べて「圧倒的に軽くてかさばらない(通園バッグを圧迫しない)」「驚くほど乾きが早い(衛生面を保てる)」という特性があり、子どもが常に携帯するアイテムとして最適解だと判断しました。









■株式会社SAFELYとして―― このプロジェクトに込めた思い

SAFELYではこれまでも、“安心・安全な暮らし”をテーマに、生活インフラ領域における情報提供やサービス支援を行ってきました。今回の防災手ぬぐいプロジェクトも、その延長線上にある取り組みの一つです。

日本の防災意識が高まるなかで、私たちは「子ども自身への備え(情報の備え)」だけが社会的な議論からこぼれ落ちていることに、強い課題感を持ってきました。

非常食を揃え、避難リュックを用意しても、子ども自身が「誰であるか」「どんな医療情報を持っているか」を周囲に伝えられなければ、最も必要な瞬間に救命が間に合わない可能性がある。この現実を、私たちは見過ごすことができませんでした。





SAFELYとして本プロジェクトが目指すのは、プロダクトの提供にとどまらず、「子どもへの情報の備え」という新しい概念を社会へ広げていくことです。手ぬぐいという日常のアイテムを通じて、親子が日常の中で自然に防災について話し合うきっかけをつくる。その小さな積み重ねが、いざというときの命を救うと、私たちは信じています。





株式会社SAFELY









■専門家コメント：衛生用品を超えた「多機能な命の守り札」

国崎様に実際にお手に取って確認していただきました。

国崎 信江(くにざき のぶえ)氏

株式会社危機管理教育研究所 代表 ／ 危機管理アドバイザー





防災用手ぬぐいは、衛生用品を超えた「多機能ツール」です。軽量・コンパクトで速乾性に優れ、日常生活で愛用しながら、非常時には包帯やマスク、避難所での目隠しや防寒にも活用できます。

最大の特徴は、氏名や連絡先等のパーソナル情報を記入できる点です。万が一、親子が離ればなれになった際や、お子さんが意識を失うような事態でも、救助者や医療従事者へ命を繋ぐ「情報のバトン」となります。また、描かれた「間違い探し」のイラストは、不安な状況下で子どもたちの心を解きほぐす遊び相手にもなるでしょう。

この一枚をいつもの鞄に入れ、普段から使う習慣があれば、自然と防災や救命の知識に触れ、いざという時に身を守る最強のツールになります。この手ぬぐいが、多くの子どもたちを守るお守りとなることを心から願っています。





【国崎氏プロフィール】

阪神・淡路大震災をきっかけに子どもの防災研究を開始。文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員会」委員、内閣府「防災スペシャリスト養成企画検討会」委員などを歴任し、NHKラジオ「暮らしの危機管理」レギュラー出演など幅広いメディアで防災・危機管理の啓発活動を続ける第一人者。

https://www.kunizakinobue.com/









■「持たせる防災」で、社会に救命意識を広げる

防災手ぬぐいプロジェクトが目指すのは、単なるグッズの提供ではありません。「防災は大人だけの備えではなく、子どもを守るための準備でもある」という意識を、社会に広く根付かせることです。

私たちは今後も、このプロジェクトを通じてこれまで見落とされがちだった救命意識への気づきを届けて参ります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社SAFELY

所在地 ： 東京都渋谷区富ケ谷2丁目43-15 山崎ビル4F

代表者 ： 代表取締役 岡野 健二

設立 ： 2019年4月3日

URL ： https://corp.safely.co.jp/

事業内容： Webシステム開発/Webサイト制作事業/インターネット広告代行/

メディア運用事業/事業戦略コンサルティング/DX戦略策定支援









〈水道修理のセーフリー〉

公式サイト ： https://toiretumari-center.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/safely_mamopen