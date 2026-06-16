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【武蔵大学】―各学部の専門性を生かし企業を取り巻く課題に提案―7/4(土)「学部横断型課題解決プロジェクト」最終報告会を開催
武蔵大学（東京都練馬区／学長 郄橋徳行）は、「学部横断型課題解決プロジェクト」（通称:学部横断型ゼミナール・プロジェクト）の春学期の最終報告会を7月4日（土）に開催いたします。
本プロジェクトでは、異なる学部の学生が一つのチームを作り、各学部の専門性を生かしながら調査・分析します。課題は、《課題提供企業を取り巻く課題への提案》です。最終報告会では、企業と社会との関わりに着目し、現代社会の仕組みや課題、さらには環境との関係について整理した小冊子を作成し、企業の方や聴講者に提示します。また、企業の活動を通じてどのような未来を創造していくべきかについての提案をまとめ、発表いたします。
なお、最終報告会は、本学会場およびオンライン配信のハイブリッド方式で開催し、高校生や一般の方も聴講いただけます。ぜひご参加ください。
学部横断型課題解決プロジェクト 最終報告会
▎概要
日時：2026年7月4日（土）10:00〜12:15
会場：武蔵大学1号館1階1101教室・オンライン会場
発表者：学部横断型ゼミナール・プロジェクト履修生
担当教員：内藤永 教授（リベラルアーツ&サイエンス教育センター）、
笠原一絵 特別招聘助教（経済学部）
▎申込方法
対面参加の場合は事前予約不要、入退場自由です。オンライン聴講の場合は下記URLから事前申し込み登録が必要です。申し込み完了後、ミーティングIDとPWをご連絡いたします。
https://www.musashi.ac.jp/education/seminar/seminar_project/application.html
オンライン参加申込締め切り：7月3日（金）16:00
▎タイムスケジュール
10:00〜10:05 開会・来賓のご紹介
10:05〜10:20 担当教員によるプロジェクトの概要説明
10:20〜10:25 学内関係者挨拶
10:30〜11:15 Aチーム発表
11:15〜11:25 休憩
11:25〜12:10 Bチーム発表
12:10〜12:15 全体の講評
＊各チームの発表時間は30分、質疑応答・学生からのコメントが15分となります。
＊進行によっては、多少時間が前後する場合がございますので、ご了承ください。
▎2026年度春学期課題提供企業
アイリスオーヤマ株式会社（https://www.irisohyama.co.jp/）
【企業概要】家電・寝具・インテリア・園芸用品・ペット用品など、生活用品の企画、製造、販売。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本プロジェクトでは、異なる学部の学生が一つのチームを作り、各学部の専門性を生かしながら調査・分析します。課題は、《課題提供企業を取り巻く課題への提案》です。最終報告会では、企業と社会との関わりに着目し、現代社会の仕組みや課題、さらには環境との関係について整理した小冊子を作成し、企業の方や聴講者に提示します。また、企業の活動を通じてどのような未来を創造していくべきかについての提案をまとめ、発表いたします。
学部横断型課題解決プロジェクト 最終報告会
▎概要
日時：2026年7月4日（土）10:00〜12:15
会場：武蔵大学1号館1階1101教室・オンライン会場
発表者：学部横断型ゼミナール・プロジェクト履修生
担当教員：内藤永 教授（リベラルアーツ&サイエンス教育センター）、
笠原一絵 特別招聘助教（経済学部）
▎申込方法
対面参加の場合は事前予約不要、入退場自由です。オンライン聴講の場合は下記URLから事前申し込み登録が必要です。申し込み完了後、ミーティングIDとPWをご連絡いたします。
https://www.musashi.ac.jp/education/seminar/seminar_project/application.html
オンライン参加申込締め切り：7月3日（金）16:00
▎タイムスケジュール
10:00〜10:05 開会・来賓のご紹介
10:05〜10:20 担当教員によるプロジェクトの概要説明
10:20〜10:25 学内関係者挨拶
10:30〜11:15 Aチーム発表
11:15〜11:25 休憩
11:25〜12:10 Bチーム発表
12:10〜12:15 全体の講評
＊各チームの発表時間は30分、質疑応答・学生からのコメントが15分となります。
＊進行によっては、多少時間が前後する場合がございますので、ご了承ください。
▎2026年度春学期課題提供企業
アイリスオーヤマ株式会社（https://www.irisohyama.co.jp/）
【企業概要】家電・寝具・インテリア・園芸用品・ペット用品など、生活用品の企画、製造、販売。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/