世界的プロデューサーGODが設立したGLOBAL GOD株式会社（新レーベル：GLOBAL GOD MUSIC）は、所属アーティストであり、医療従事者等からシータ波・ガンマ波を検出する「波動の歌声」として世界初・特許認定された音浴特許シンガー・SIZUKUの新曲『シャレ絵扉』（読み：シャレード）の配信を、本日2026年6月16日（火）より開始いたしました。 本日6月16日は「一粒万倍日」と、芸術や水の神様とされる「巳の日」が重なる大吉日。GODが作詞・作曲・プロデュースを手掛け、これまでにない音楽の新ジャンル「スピリチュアルホラー」を具現化した唯一無二の楽曲が、最高の運気とともに世界へ放たれます。

国宝「鳥獣戯画」の新たな歴史と連動したプロジェクトイメージソング

本作『シャレ絵扉』は、京都・高山寺に伝わる国宝として有名な「鳥獣戯画」をイメージして制作されました。2024年5月30日、日本プレスセンターにて開催された記者会見において、プロデューサーのGODとSIZUKUは、従来の鳥獣戯画よりもさらに250年古い時代に描かれたとされる新たな原画（厳選された4枚）を初披露し、「鳥獣戯画プロジェクト」を発表。大きな反響を呼びました。この壮大なプロジェクトの核として、満を持して完成したのが本作です。

全米のラジオ局で快挙！日本語の歌声が海外で異例のロングヒット

世界的な展開として、アメリカのラジオ局「R1 Radio USA」では、SIZUKUの楽曲が「7ヶ月連続」でオンエアされるという、日本人アーティスト史上初の快挙を成し遂げ、現在もその記録を更新しています。日本の音楽と言葉が、海を越えてアメリカの現地リスナーに深く浸透する中、新曲『シャレ絵扉』も同局にて6月1日より先行オンエアされ、熱い視線を集めています。 さらに、リリース日未定のもう1つの新曲『Fairy Jewelry Dancing』も同局でオンエア中。現地の日系人コミュニティから火がつき、3ヶ月連続のパワープレイという異例の待遇を受けています。「日本語で歌の心を届けたい」というSIZUKUの強い想いと波動の歌声が、言葉の壁を越えて現地で熱狂的に支持されています。

ヒットメーカー「Team HΛL」による編曲と、AIクリエイター「JYUN」の参画

上記2楽曲の編曲は、浜崎あゆみ氏をはじめ数々のトップアーティストに楽曲を提供してきたヒットメーカー・HΛL氏率いる「Team HΛL」が担当。最先端かつハイクオリティなサウンドで、SIZUKUの波動の歌声を最大限に引き出しています。 また、同局のパワープレイには、AIクリエイター兼海外プロモーターであるJYUN氏による、高いメッセージ性を持つ英語楽曲『Chase of the Heart』も同時に選出され、レーベル全体で世界へアプローチしています。

新レーベル「GLOBAL GOD MUSIC」の誕生

プロデューサーGODが新たに設立した「GLOBAL GOD株式会社」は、広告代理店事業をメインとしながらも、この度、音楽事業として新レーベル「GLOBAL GOD MUSIC」を立ち上げました。新ジャンル「スピリチュアルホラー」を提唱する波動アーティスト・SIZUKUを筆頭に、今後も世界へ向けて唯一無二のエンターテインメントを発信してまいります。

R1RadioUSA の 放送でSIZUKUとJYUNの楽曲が聴けるアプリ

https://liveonlineradio.net/r1-radio-usa https://mytuner-radio.com/radio/r1-radio-usa-510308/ https://zeno.fm/radio/r1-radio-usa/ https://www.liveradio.uk/stations/r1-radio-usa https://onlineradiobox.com/us/r1/playlist/?cs=us.r1 https://raddio.net/ https://godworldenter.grupo.jp/ https://gpgod.grupo.jp/ https://x.com/GOD_KAZUKI https://www.instagram.com/gp.god/ https://www.facebook.com/kazuki.godproducer https://sizuku.bitfan.id/ https://wmg.jp/sizuku/ https://sizuku.grupo.jp/ https://x.com/peturanaiSIZUKU https://www.instagram.com/sizukuluka/ https://www.facebook.com/sizuku1 https://www.tiktok.com/@sizuku928?is_from_webapp=1&sender_device=pc