総合型選抜・学校推薦型選抜に特化した入試情報サイト「年内入試ナビ」を運営するAvalon Consulting株式会社（代表取締役：竹内健登、本社：東京都新宿区）では、高校教員によるサービス活用が急速に拡大しています。 年内入試の拡大を背景に、偏差値や大学名だけではなく、生徒一人ひとりの関心や探究活動、将来像に合った大学・入試方式を提案する進路指導の重要性が高まっています。 こうした変化を受け、「年内入試ナビ」の高校教員登録者数は直近1年間で約4.7倍に増加。受験校選定や進路面談、三者面談における情報整理ツールとして、高校現場での活用が広がっています。

【総合型・学校推薦型選抜が大学入学者の過半に】進路指導の複雑化が進む

文部科学省の2025年度大学入学者選抜実施状況によると、総合型選抜および学校推薦型選抜による入学者の割合は全国平均で50％前後に達しており、大学入試の多様化が進んでいます。 一方で、年内入試では大学・学部ごとに出願条件や評価基準、求める人物像が異なり、高校現場では膨大な情報を整理しながら、生徒一人ひとりに最適な選択肢を提示する必要があります。 進路指導の現場では、「生徒の探究活動をどの学部につなげるか」「保護者に納得感のある提案をどう行うか」といった課題が顕在化しており、個別最適化された進路支援へのニーズが高まっています。 出典：文部科学省「令和7年度大学入学者選抜実施状況」 https://www.mext.go.jp/

【登録教員数は60名から283名へ】三者面談での活用も拡大

「年内入試ナビ」の高校教員登録者数は、2025年の60名から2026年には283名へと増加し、約4.7倍となりました。全登録者に占める高校教員の割合も13％を超えています。 利用シーンとしては、受験校選定、進路面談、三者面談での活用が中心となっており、「大学ごとの違いを比較しやすい」「探究活動を進路提案につなげやすい」といった声が寄せられています。 また、埼玉県の公立高校では、生徒と教員が同じ画面を見ながら大学・入試方式を比較検討し、従来は候補に挙がっていなかった大学への出願・合格につながった事例も生まれています。 利用教員からは、「限られた面談時間の中で、生徒に合った複数の選択肢を提示しやすくなった」との評価も寄せられています。

【大学との“相性”を可視化】「年内入試ナビ」の特徴

「年内入試ナビ」は、総合型選抜・学校推薦型選抜に特化した大学入試情報サイトです。 大学ごとに異なる募集要項、出願条件、選考方法などを整理・可視化し、学びたい分野、将来の職業、地域、入試方式などの条件から大学を比較できます。 高校生にとっては、自分の興味・関心や活動実績をもとに主体的な大学選びができることが特徴です。 また、高校教員にとっては、生徒の探究活動や志望分野を踏まえながら複数の進路候補を提示しやすくなり、進路面談や三者面談での説明資料としても活用されています。 2026年5月・6月には、埼玉県および山梨県の高校で教員向け研修を実施。延べ36名の教職員を対象に、年内入試の最新動向や実践的な活用方法を紹介しました。 研修に参加した教員からは、「年内入試ナビを活用することで、生徒の志望分野や探究内容に合わせて複数の選択肢を比較しやすくなり、進路面談や三者面談での提案にも活かせる」との反応がありました。

【年内入試時代の情報基盤へ】高校と大学をつなぐ存在を目指す

今後、総合型選抜・学校推薦型選抜の拡大に伴い、生徒一人ひとりに合った大学・入試方式を見つける重要性はさらに高まると考えられます。 年内入試ナビでは、高校生の主体的な進路選択を支援するとともに、高校教員が進路指導の現場で活用しやすい情報基盤として、掲載情報の充実や検索機能の強化を進めてまいります。 また、教員向け研修の拡充や学校現場への導入支援を通じて、高校と大学をつなぐ年内入試時代のプラットフォームとしての役割を強化していく方針です。 URL：https://nennai-nyushi-navi.jp/