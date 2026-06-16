双日テックイノベーション株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：金武 達彦、略称：STech I[エス・テック・アイ]、以下 STech I)は、若手社員の成長支援に向けた施策の一環として、2026年4月入社の新卒社員より初任給を引き上げるとともに、人事・給与制度を改定しました。





当社は、ネットワーク・ITインフラ構築、システム開発、運用・保守、デジタルトランスフォーメーション支援を通じて、お客さまの事業成長を支援してまいりました。

デジタル化の進展に伴い、IT人材に求められる役割やスキルは高度化・多様化しており、企業には、社員一人ひとりが早期に成長し、長期的に活躍できる環境づくりが求められています。





当社ではこれまでも、若手社員が早期から専門性を高められるよう、技術手当の支給や次世代のスペシャリスト育成に向けた制度を整備しています。また、CDP(キャリアディベロップメントプログラム)を通じて、若手のうちから自身のキャリア希望を踏まえた成長機会を得られるよう支援してきました。

今回の初任給改定は、こうした若手育成施策をさらに推進し、IT領域に関心を持つ多様な人材が活躍できる環境を整備することを目的としています。

今後も、人材育成への投資を通じて社員一人ひとりの挑戦と成長を支援し、組織全体の活性化と持続的な事業成長につなげてまいります。









■新卒初任給改定の概要と実質支給水準

・改定内容

2026年4月入社社員より初任給を2万円引き上げ





新卒初任給改定の詳細





※高度技術保有者とは、IT分野において、当社が定める一定の基準(資格・専攻・実務経験等)に基づき認定された、高度な専門性を有する方を指します。





・実質支給水準(借上社宅制度の補助を含む)

● 新卒社員を対象に、借上社宅制度により会社が月額約4万円を補助

● 基本給と借上社宅制度の補助を合算した実質的な支給水準は、310,000円(高度技術保有者は330,000円)









■人事・給与制度の改定

初任給の引き上げにあわせて全体的な給与水準を見直し、等級全体の基本給テーブルを改定しました。

これにより、安定的な基盤となる給与水準を維持しながら、成果を適切に評価し、賞与へ反映する仕組みを整備しました。









■双日テックイノベーションについて

社名 ： 双日テックイノベーション株式会社

所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビル(受付6F)

設立 ： 1969年2月24日

URL ： https://www.sojitz-ti.com/

事業内容： 国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、

システム開発、運用・保守などのサービス提供、

およびデジタルトランスフォーメーション支援。









■お知らせ

2024年7月1日より、当社の商号が「日商エレクトロニクス株式会社」から「双日テックイノベーション株式会社」に変更となりました。また、10月1日には、理念体系を策定、新たに略称STech I(エス・テック・アイ)のブランドシンボルを以下の通り発表いたしました。





Vision(ありたい姿)に掲げた「ITで未来を切り拓く先駆者」を目指して、お客さまの歩む先の道を照らして次の未来をつくることで、ビジネスに貢献するイノベーションに挑戦し続けます。





STech I ブランドシンボル





*記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

*記載の商品名、価格および担当部署、担当者、WebサイトのURLなどは、本リリース発表時点のものです。