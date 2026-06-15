ダブル技研、人の手サイズの多指ロボットハンドを実現する超小型Motor-in-Fingerアクチュエータ「D-Drive Module（DDM）」を発表

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ダブル技研株式会社

ダブル技研株式会社（神奈川県座間市、代表取締役：和田始竜）は、ヒューマノイドロボットや


多指ロボットハンド向けの超小型アクチュエータモジュール D-Drive Module(DDM) を販売開始！




近年、ヒューマノイドロボットやAIロボットの開発が世界的に加速しています。


一方で、人の手に近い多自由度動作を実現するためには、


指内部へ実装可能な小型・軽量・高機能なアクチュエータが 必要不可欠となっています。


DDM（D-Drive Module）は、その課題に対応するために開発された、


ロボット指向けの超小型オールインワン型モーションモジュールです。


本モジュールは、


・超小型スロットレスBLDCモータ　・高精度遊星ギア減速機構　・クローズドループ制御ドライバ


・位置／速度／温度／電流フィードバック機能　をコンパクトに一体化しており、


Motor-in-Finger構造への組み込みを前提として設計されています。


また、ダブル技研が現在開発を進めている多指ロボットハンド「D-Hand 5MT」に実装されており、 人の手サイズで約400gという小型軽量なロボットハンドの実現に貢献しています。



主な特徴


・指内部へ実装可能な超軽量設計（約10g）


・28:1減速機構内蔵


・168ステップ クローズドループ制御


・低バックラッシュ構造


・UART通信対応


・位置／速度／温度／電流フィードバック対応






主な仕様


型番：DDM-1017-R28-U / DDM-1117-R28-U


外形寸法：φ10×17mm


φ11×17mm


モータ：スロットレスBLDC


重量：約15g


減速比：28:1


最大電流：1.5A


通信：UART


（RS485 / CAN / I2C / SPI は今後対応予定）



今後の展開


・ヒューマノイドロボット


・義手


・ウェアラブル外骨格


・研究開発用途


への展開を進めるとともに、


・Quasi Direct Drive（準ダイレクトドライブ）


・さらなる低バックラッシュ減速機構


などの技術開発を進め、次世代ロボットハンド向け


アクチュエータとして発展させてまいります。






当社では、従来より劣駆動機構を活用したD-Handシリーズの開発を行っておりますが、


昨年よりハンド内（指や手のひら）にモータ・減速機・ドライバ等を内蔵したオールインワンタイプの「D-Hand 5MT」の開発を進めております。　


D-Hand 5MT の開発コンセプトは、「人の手に近い多自由度動作を実現しながら、モータ・減速機構・制御コントローラをハンド内部に集約した小型軽量なオールインワン型ロボットハンドを実現すること」にあります。　


特に、各指内部にモータおよび減速機構を内蔵した Motor-in-Finger 構造により、


人の手サイズで約400gという小型軽量ロボットハンドと、


多指独立制御による高い操作性の両立を目指しています。　　　　　　　　　　　　　　　　


このたび、この超小型モータモジュール「DDM」を外販することといたしました！