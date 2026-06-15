ダブル技研、人の手サイズの多指ロボットハンドを実現する超小型Motor-in-Fingerアクチュエータ「D-Drive Module（DDM）」を発表

ダブル技研株式会社

ダブル技研株式会社（神奈川県座間市、代表取締役：和田始竜）は、ヒューマノイドロボットや

多指ロボットハンド向けの超小型アクチュエータモジュール D-Drive Module(DDM) を販売開始！

近年、ヒューマノイドロボットやAIロボットの開発が世界的に加速しています。

一方で、人の手に近い多自由度動作を実現するためには、

指内部へ実装可能な小型・軽量・高機能なアクチュエータが 必要不可欠となっています。

DDM（D-Drive Module）は、その課題に対応するために開発された、

ロボット指向けの超小型オールインワン型モーションモジュールです。

本モジュールは、

・超小型スロットレスBLDCモータ ・高精度遊星ギア減速機構 ・クローズドループ制御ドライバ

・位置／速度／温度／電流フィードバック機能 をコンパクトに一体化しており、

Motor-in-Finger構造への組み込みを前提として設計されています。

また、ダブル技研が現在開発を進めている多指ロボットハンド「D-Hand 5MT」に実装されており、 人の手サイズで約400gという小型軽量なロボットハンドの実現に貢献しています。

主な特徴

・指内部へ実装可能な超軽量設計（約10g）

・28:1減速機構内蔵

・168ステップ クローズドループ制御

・低バックラッシュ構造

・UART通信対応

・位置／速度／温度／電流フィードバック対応

主な仕様

型番：DDM-1017-R28-U / DDM-1117-R28-U

外形寸法：φ10×17mm

φ11×17mm

モータ：スロットレスBLDC

重量：約15g

減速比：28:1

最大電流：1.5A

通信：UART

（RS485 / CAN / I2C / SPI は今後対応予定）

今後の展開

・ヒューマノイドロボット

・義手

・ウェアラブル外骨格

・研究開発用途

への展開を進めるとともに、

・Quasi Direct Drive（準ダイレクトドライブ）

・さらなる低バックラッシュ減速機構

などの技術開発を進め、次世代ロボットハンド向け

アクチュエータとして発展させてまいります。

当社では、従来より劣駆動機構を活用したD-Handシリーズの開発を行っておりますが、

昨年よりハンド内（指や手のひら）にモータ・減速機・ドライバ等を内蔵したオールインワンタイプの「D-Hand 5MT」の開発を進めております。

D-Hand 5MT の開発コンセプトは、「人の手に近い多自由度動作を実現しながら、モータ・減速機構・制御コントローラをハンド内部に集約した小型軽量なオールインワン型ロボットハンドを実現すること」にあります。

特に、各指内部にモータおよび減速機構を内蔵した Motor-in-Finger 構造により、

人の手サイズで約400gという小型軽量ロボットハンドと、

多指独立制御による高い操作性の両立を目指しています。

このたび、この超小型モータモジュール「DDM」を外販することといたしました！