アクセルスペース、サウジアラビア「NSG UP42」と衛星画像提供に関するパートナーシップ契約を締結

株式会社アクセルスペース

小型衛星を開発・運用し、誰もが宇宙を利用できる社会を目指して事業を展開する株式会社アクセルスペース（本社:東京都中央区、代表取締役:中村友哉、以下「当社」）は、サウジアラビア王国初の国家地球観測データプラットフォーム「NSG UP42」と、当社の衛星画像提供に関するパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。



本提携を通じて、当社はNSG UP42へGRUS-1が取得する光学衛星画像を提供します。

これにより、サウジアラビア国内のユーザーは、広域かつ継続的な地球観測を可能にする当社の衛星データを活用し、以下の分野において高度な分析やデータに基づく意思決定を行えるようになります。

- 農業モニタリング：作物観測、季節変動分析、農業計画を支援- 環境モニタリング：環境変化の把握およびサステナビリティ施策を支援- 都市開発モニタリング：都市拡大やインフラ整備の進捗を継続的に観測- 土地利用モニタリング：土地利用状況の継続的な観測・分析を実現- 災害モニタリング：被災地域の迅速な状況把握および継続的な監視を支援



本パートナーシップについて、NSG UP42のサウジアラビア・マーケットプレイス担当シニア・バイスプレジデントであるTurki Alsubaie氏は、次のように述べています。

「今回の提携により、NSG UP42のプラットフォームを通じて利用できる地球観測データの選択肢がさらに拡充されます。高頻度に更新される光学衛星画像へのアクセスを通じて、NSG UP42はサウジアラビア国内のさまざまな組織に対し、信頼性の高い地理空間情報を提供できるようになります。これにより、より高度な意思決定を支援するとともに、王国の長期的な発展目標の実現に貢献できるものと期待しています。」

株式会社アクセルスペース取締役の折𠩤大吾は、次のように述べています。

「当社の光学衛星画像をNSG UP42の地球観測プラットフォームに統合することで、多様な観測データへのアクセス向上に貢献できることを大変嬉しく思います。NSG UP42とのパートナーシップを通じて、サウジアラビア王国における地理空間データの活用拡大を支援するとともに、より幅広い分野でのデータ活用の促進に貢献してまいります。」

GRUS-1が撮影したサウジアラビア王国の大都市ジッダ。UNESCO世界遺産に登録された「ジッダ歴史地区（アル・バラド）」も確認できる。



NSG UP42について

NSG UP42 は、Neo Space Group（NSG）がグローバルな地球観測プラットフォーム「UP42」を取得・ローカライズすることで実現した、サウジアラビア初の国家主権型地球観測プラットフォームです。本プラットフォームは、政府機関の近代化、企業のデジタルトランスフォーメーション、ならびに王国内における地球観測エコシステムの発展を支援することで、国家の地理空間情報活用能力の強化に貢献しています。 NSG UP42は、衛星通信、地理空間インテリジェンス、PNT（測位・航法・時刻同期）サービスを含むNSGの総合的な事業ポートフォリオの一翼を担い、サウジアラビアの宇宙産業の発展と「Vision 2030」の実現に貢献しています。

「NSG UP42」地球観測プラットフォーム

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アクセルスペースについて

「Space within Your Reach～宇宙を普通の場所に～」をビジョンに掲げ、2008年の創業から世界に先駆けて小型衛星の開発に取り組んできました。小型衛星の設計、製造、軌道上運用における独自技術を基盤に、顧客の宇宙ミッション実現のための衛星開発・運用事業「AxelLiner（アクセルライナー）」、自社の光学衛星コンステレーションによる地球観測データ提供事業「AxelGlobe（アクセルグローブ）」を展開し、多様な産業のニーズに応えるソリューションを提供しています。これらの事業活動を通して、誰もが宇宙を利用できる社会の実現を目指しています。

株式会社アクセルスペース

所在地：東京都中央区日本橋本町3丁目3番3号 Clipニホンバシビル

代表取締役：中村 友哉（なかむら ゆうや）

設立：2008年8月

https://www.axelspace.com/ja/