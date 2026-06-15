【想定年利15.5%】不動産クラウドファンディング「TECROWD」、キャピタルゲイン型ファンド「Mongolia Premium Residence『Edelmont』#03」を情報公開

TECRA株式会社TECROWD99号ファンド「Mongolia Premium Residence『Edelmont』#03」

TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD(テクラウド)」は、不動産特定共同事業法(国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングです。

この度、新たにTECROWD99号ファンド「Mongolia Premium Residence『Edelmont』#03」を2026年6月15日（月）に情報を公開し、先行抽選受付を開始します。

また、本ファンドは2026年6月25日（木）18時より先着順にて募集を開始いたします。

ファンド詳細はこちら :https://tecrowd.jp/funds/properties/99?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-99_fund_20260615&utm_content=fundpage99

先行抽選対象ファンド

本ファンドは、ダイヤモンドクラス～サファイアクラスの会員様を対象として、先行抽選を実施します。

・会員クラス制度の詳細はこちら(https://tecrowd.jp/memberclass?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-99_fund_20260615&utm_content=class)

・先行抽選システムの詳細はこちら(https://tecrowd.jp/features?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-99_fund_20260615&utm_content=senkousystem)

※6月25日（木）18時より一般募集（先着順）でのお申込も受け付けます。

TECROWD99号ファンド「Mongolia Premium Residence『Edelmont』#03」概要

プロジェクト概要について

本ファンドは、モンゴル・ウランバートル市で進行中の「Edelmont（エデルモンテ）プロジェクト」（以下「本プロジェクト」）の第二期の一部を対象としています。本プロジェクトは、ウランバートル市中心部から車で約30分の場所に位置する約15ヘクタールの土地を活用し、三期に分けて１.戸建住宅、２.タウンハウス*1およびマンション*2、３.その他施設の開発を行うものです。また、第一期は現在、TECROWD81号ファンドにて運用を行っています（現地のプロジェクト進捗状況はこちら）。なお、第二期については、TECROWD98号ファンドにてマンションの一部を対象に2026年6月11日より運用を開始しており、本99号ファンドは、隣地で建築予定のタウンハウスを対象としています。

本プロジェクト対象地は、ウランバートル市中心部へのアクセスが良く、自然環境にも恵まれたエリアに位置しています。また、本プロジェクトが提供するレジデンスは全体として富裕層を主なターゲットとしておりますが、タウンハウスについては、中上位層のファミリー層を想定しております。優れた立地環境などを背景に、既に基礎工事段階から購入に関する問い合わせが多数寄せられており、プロジェクト成功の可能性は高いと考えています。

*1 複数の住戸が壁を共有しながら横並びに連なる住宅形態を指します。

*2 現地では一般的に「アパート」と呼称されています。

竣工後の転売を予定しているキャピタルゲイン型ファンド

本ファンドは、プロジェクト第二期で建築予定のタウンハウスを、建築途中の段階で取得したうえで、竣工後に現地デベロッパーへ売却することで、配当および元本償還を行うキャピタルゲイン型ファンドです。 なお、ファンド運用中に大きな計画変更が生じた場合には、マイページのお知らせにて速やかに共有いたします。建物工事の進捗状況については、開発レポートを適宜交付し、ご案内いたします。

【予定スケジュール】（2026年6月時点）

物件取得予定日：2026年7月1日

竣工予定日：2027年1月頃

売却予定日：2027年1月頃

全ての契約は「円建て」

ファンド運用に関わる全ての金銭の授受を円建てで行うことにより、投資家の皆さまの配当受取・元本償還時の為替リスクをヘッジしております。

優先劣後構造を採用

投資家の皆さまにご出資いただく優先出資に加え、当社および当社が指定する者が劣後出資を行っています。本ファンドの償還時に元本割れが発生した場合は、劣後出資者が先に損失を負担します。

損失額が劣後出資者の出資額を上回った場合にのみ、投資家の皆さまの元本が毀損する可能性があります。

想定運用スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61009/table/297_1_fb6f239b93e9deecd21cfea8cd541bd6.jpg?v=202606160551 ]

※一般募集は、先行抽選の結果にかかわらず、どなたでも先着順でお申込いただけます。

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。物件選びから契約まで、すべての手続きがオンラインで完結するため、手軽に不動産投資を始められます。

■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様からお預かりした資金で不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき運営しており、投資家の皆さまに安心してご利用いただける、透明性の高いサービスを目指しています。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-99_fund_20260615&utm_content=sitetop

運営会社について

TECRA株式会社

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

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