【前代未聞】淡路島の玉ねぎ×最新SEO！？WEB集客のCominkaが、AI時代のビジネスを支援する「やったことないことしかやらないキャンペーン」を6/15より開始

■なぜ「玉ねぎ」と「最新SEO」なのか？（キャンペーン実施の背景）

株式会社Cominka

近年、AI技術の発展によりWEBマーケティングの自動化・効率化が急速に進んでいます。しかし、その一方で「機械的な対応をされて不満が残った」「自社の本当の魅力がWEB上で伝わっていない」と、最新のWEB集客に不安を感じている地方企業様や中小企業様も少なくありません。

弊社は「古民家（こみんか）のような居心地の良さ」を社名の由来とし、お客様への温かい寄り添いと、人間らしい本質的なWEB集客にこだわってきました。そこで今回、弊社のValueである「やったことないことしかやらない（どこにでもあるような普通のやり方はしない）」を体現すべく、弊社メンバーの実家である淡路島の玉ねぎ農家のご協力を得て、本キャンペーンを企画いたしました。

土まみれになって育てられた、甘くて身がギッシリ詰まった本物の「淡路島産玉ねぎ」の安心感と、最先端の「Google AIO（AI概要）対策」というギャップを通じて、Cominkaの“泥臭くも確かなサポート体制”を知っていただくきっかけになれば幸いです。

■「やったことないことしかやらないキャンペーン」概要

本キャンペーンにお申し込みいただき、WEB集客に関する無料相談（オンラインまたは対面）を実施させていただいた企業様に、以下の2大特典をプレゼントいたします。

【開催期間】

2026年6月15日（月）～ 2026年8月31日（月）

【対象となる方】- 中小企業の経営者様、WEBマーケティング責任者様- 地方から全国へ販路を拡大したい企業様- AI時代の最新SEOやWEB集客に課題・不安を感じている方

【2大豪華特典】

特典１.：淡路島の農家（社員の実家）直送！本物の「泥付き玉ねぎ」

社員の家族が丹精込めて育てた、甘みと旨味が詰まった淡路島産玉ねぎをプレゼントいたします。関西圏のお客様へは、私たちが直接手渡しでお届け！遠方のお客様には郵送にてお送りいたします。

特典２.：御社の強みを活かす「Google AIO公式引用・適合度調査レポート」または「WEB集客戦略レポート」

無料相談でのヒアリング内容をもとに、御社の事業に直結する最新のSEO（Google AIO対策）レポート、またはオーダーメイドのWEB集客戦略レポートを無料で作成・進呈いたします。

■株式会社Cominkaからのメッセージ

「自社のホームページから問い合わせが来ない」「何から手をつけていいかわからない」といったお悩みで構いません。まずはざっくばらんに、皆様のビジネスの課題や想いをお聞かせください。最高のおもてなし（玉ねぎと専門知識）をご用意して、スタッフ一同心よりお待ちしております。

【お申し込み方法】

以下のキャンペーン特設ページより、「無料相談に申し込む」をご選択ください。

▶ キャンペーンお申し込みURL：https://service.cominka.co.jp/campaing-lp/

■会社概要

会社名：株式会社Cominka

代表取締役：白木駿

取締役CTO：西奥洋平

所在地：〒540-0012 大阪市中央区谷町3-6-4 大拓ビル20 8階

設立：2020年4月

事業内容：SEOコンサルティング、SEOツールの提供、WEBマーケティング支援全般

URL：https://cominka.co.jp/