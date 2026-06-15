【元ヤフーCEO・ミラティブCEO・グッドパッチCEO・FinatextホールディングスCEOの登壇決定！】『TORYUMON TOKYO 2026 焔』第6部 トークセッション登壇者を公開！

■TORYUMON TOKYO 2026 焔 第6部トークセッション

「AI時代の若者に伝えたいこと」

F Ventures LLP登壇者

モデレーター

ブーストキャピタル株式会社 代表取締役 小澤 隆生 氏

パネリスト【五十音順】

株式会社ミラティブ 代表取締役 CEO 赤川 隼一 氏

株式会社グッドパッチ 代表取締役 兼 CEO 土屋 尚史 氏

株式会社Finatextホールディングス 共同創業者 / 代表取締役社長CEO 林 良太 氏

モデレーター

ブーストキャピタル株式会社 代表取締役 小澤 隆生 氏

早稲田大学卒業後、SCSKを経て1999年にビズシークを設立、楽天へ売却。その後クロコスを創業しヤフーへ売却するなど、起業家としての道を歩む。 楽天では楽天野球団の立ち上げ、ヤフーではEC事業の拡大、PayPayの立ち上げ、ZOZO・一休・ASKUL等の大型案件の統括を経て、2022年にヤフー代表取締役社長CEOに就任。 2024年にベンチャーキャピタルとPEのハイブリッド機能を持つBoost Capitalを設立、2025年にはAI特化のBoostConsultingを設立。

パネリスト

株式会社ミラティブ 代表取締役 CEO 赤川 隼一 氏

慶應義塾大学環境情報学部卒業後、2006年DeNAに新卒入社。最年少執行役員として海外事業、ブラウザゲーム事業等を管轄した他、戦略投資や複数の新規事業立ち上げを担当。2015年、同社の事業として「Mirrativ」を開始。2018年2月にMirrativ事業をDeNAからMBOし、株式会社ミラティブを創業。2025年12月に東証グロース市場に上場。「わかりあう願いをつなごう」をミッションに、日本発の新たなコミュニティ・居場所の形を世に展開している。

株式会社グッドパッチ 代表取締役 兼 CEO 土屋 尚史 氏

Webディレクターを経て、サンフランシスコのデザイン会社でスタートアップ支援に携わる。2011年9月、株式会社グッドパッチ設立。2021年12月、株式会社スタジオディテイルズ取締役、2022年4月、株式会社Muture取締役、2023年6月、株式会社丸井グループ執行役員CDXO、2024年9月、株式会社マルイユナイト取締役、2024年10月、株式会社ピープルアンドデザイン代表取締役社長、2025年10月、株式会社Layermate代表取締役に就任。

株式会社Finatextホールディングス 共同創業者 / 代表取締役社長CEO 林 良太 氏

2008年東京大学経済学部卒業後、英ブリストル大学でコンピューターサイエンスを学び、日本人初の現地新卒でドイツ銀行ロンドンのテクノロジー部門に入社。後にグローバル・マーケッツ部門に移り、ロンドン・欧州全域の機関投資家営業に従事した後、ヘッジファンド勤務を経て2013年12月に株式会社Finatext（現・株式会社Finatextホールディングス）を創業。現在はFinatextグループとして証券・保険・貸金の金融インフラ、データ・AI、ソリューション開発の３セグメントで事業を展開し、AI時代の金融インフラ構築を推進している。

参加申し込みはこちら :https://luma.com/toryumon2026

TORYUMON TOKYO 2026 焔 概要

日時：2026年 6月27日 12:00~21:00

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://luma.com/toryumon2026

対象：学生 / U25の方

TORYUMON TOKYO 2026 焔 当日タイムスケジュール

12:00～12:45 入場開始

12:45～13:00 オープニング

13:00～13:40 第1部 "熱"を事業へ ～トレンドを創り続ける4人の原点と今～

13:40～14:10 交流会

14:10～14:50 第2部 勢いのある組織のつくり方 ～AI時代の採用とチームビルディング～

15:00～15:40 第3部 時代を動かす経営論 ～Timee・newmoが語る、巨大産業の戦い方～

15:50～16:50 第4部 VCリバースピッチ

17:00～17:50 第5部 U25 TORYUMONピッチ

18:00～18:50 第6部 AI時代の若者に伝えたいこと

19:00～19:10 クロージング

19:15～20:30 交流会/アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

各セッションの詳細につきましては、順次公開を予定しております。

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供しています。前回の「TORYUMON 2025 BURST」では約800名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートしています。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。