夏木マリ氏が発起人を務めるOne of Loveプロジェクトが、チャリティーオークションをモバオクにて開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク）が運営するオークションサービス「モバオク」にて、一般社団法人One of Love プロジェクトが実施する『Mari Natsuki presents MARI de MODE チャリティーオークション』を2026年6月15日（月）から開始します。

オークション特設サイトはこちら :https://www.promo.mbok.jp/marinatsuki-charityauction202606

Mari Natsuki presents MARI de MODE チャリティーオークション

本オークションでは、夏木マリ氏が毎年続けている『ブルーノート東京』のライブで着用した衣装が出品されます。

オークションの収益は、途上国の子どもたちの教育環境の向上、およびその母親である女性たちの雇用機会の創出・改善を目的とした「One of Loveプロジェクト」の活動理念に基づき支援活動資金となります。

この機会に、支援活動の輪に加わるとともに、思い出の詰まった衣装を手にしてください。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

【Mari Natsuki presents MARI de MODE チャリティーオークション 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/326_1_38b40c19ec11be4aaa0acb34af8bc958.jpg?v=202606160551 ]【One of Loveプロジェクトについて】

音楽とバラで、途上国の子供たちの教育環境、そしてその母親でもある働く女性たちの

雇用整備の向上を目指す支援活動です。

継続的に途上国を支援し、子供たちの健全な教育と地域の振興を支えていきたいと考えています。

また、労働者が誇りを持って仕事に従事出来るよう、生活基盤の向上を目指します。

https://www.oneoflove.org/

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円（Google Play決済/iTunes決済は月額360円)）のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/ (https://www.mbok.jp/)

【モバオクのチャリティー/イベントオークションについて】

モバオクでは、企業や団体、自治体が主催するオークションの開催を募集しております。CSR活動の一環としてチャリティーオークションをご検討したい企業・団体など多くの皆様にご活用いただいています。また、20年にわたるオークションサービス運営の実績を活かし、告知サイトの作成および商品の出品、梱包発送等をモバオクが代行いたします。

是非気軽にご相談ください。

https://www.promo.mbok.jp/contact

