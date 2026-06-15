【サッカー好き300人に聞いた】アートトラックにデザインされていたら似合いそうなFIFAワールドカップ2026の日本代表選手ランキング！

株式会社NEXER

■アートトラックが似合うワールドカップ日本代表は誰？

日本のトラック文化を語るうえで欠かせない「アートトラック」。

きらびやかな電飾や大胆なペイントをまとって走る姿は、まるで動くアート作品のようです。

では、そんなアートトラックの車体にデザインされていたら似合いそうなサッカー選手といえば、誰を思い浮かべるでしょうか。現在FIFAワールドカップが開催中なので、日本代表選手への注目も高まっているでしょう。

ということで今回は株式会社アートフレンドAUTOと共同で、事前調査で「サッカーが好き」と回答した全国の男女300名を対象に、「アートトラックにデザインされていたら似合いそうなFIFAワールドカップ2026の日本代表選手」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アートフレンドAUTOによる調査」である旨の記載

・株式会社アートフレンドAUTO（https://artfriend-auto.co.jp/）へのリンク設置

「アートトラックにデザインされていたら似合いそうなFIFAワールドカップ2026の日本代表選手に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月2日 ～ 6月9日

調査対象者：事前調査で「サッカーが好き」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「アートトラックにデザインされていたら似合いそう」と思うFIFAワールドカップ2026の日本代表選手を1人選んでください。※アートトラックとは派手な装飾を施した貨物自動車（トラック）のこと

質問2：その選手を選んだ理由を教えてください。

アートトラックにデザインされていたら似合いそうなFIFAワールドカップ2026の日本代表選手ランキング！

◆第1位 長友佑都（FC東京） 106票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・熱いのがすき。（10代・男性）

・貫禄があるから。（20代・女性）

・顔が濃くて目立つから。（30代・女性）

・日本男児の象徴みたいだから。（40代・男性）

・叫んでいる表情が映えそう。（40代・男性）

・知名度とインパクトがずば抜けている。（50代・男性）

堂々の1位に選ばれたのは、長友佑都選手でした。

回答理由として多く挙がったのは、長友選手ならではの「熱さ」や「存在感」です。

「叫んでいる表情が映えそう」「顔が濃くて目立つから」といった声からは、感情を全身で表現する姿が、アートトラックの力強いデザインと重ねられていることがうかがえます。

◆第2位 堂安律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ） 37票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・男気を感じてかっこいいなと思ったから。（30代・男性）

・見た目の華やかさとスピード感が似合いそうだから。（40代・女性）

・カッコよくて絵になりそうなので。（40代・男性）

・迫力とオーラがあるから。（50代・女性）

・CMなどにも多く出演しているのでなじみがある。（60代・男性）

2位に選ばれたのは、堂安律選手でした。

理由として目立ったのは、「絵になる」「華やか」「オーラがある」といったビジュアル面への評価です。力強さやスピード感のあるプレースタイルに加え、画になる存在感がアートトラックのデザインに合うと感じた人が多いようです。

◆第3位 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン） 34票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・デザインセンスが良さそう。（20代・男性）

・若い頃からずっと日本代表で経験を積んできた人かと思う。（30代・女性）

・華があってどこに描かれていても絵になるので。（40代・男性）

・実力知名度ともにナンバーワンだから。（60代・男性）

3位にランクインしたのは、久保建英選手でした。

「実力知名度ともにナンバーワン」という声にもあるように、日本代表のなかでも高い実力とスター性を持つ選手として評価されています。

また、「華があってどこに描かれていても絵になる」というコメントも印象的です。

トラックの車体に描かれたときの見栄えをイメージしやすく、アートトラックの華やかな世界観と相性がよいと感じた人が多かったのかもしれません。

◆第4位 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア） 17票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かっこいいのがすぐに想像できる。（20代・男性）

・でかくて目立つから。（20代・男性）

・アスリートとしての雰囲気があるから。（30代・男性）

・一番見た目がわかりやすい選手だと思うから。（50代・男性）

4位に選ばれたのは、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手でした。

回答理由には、「目立つ」「見た目がわかりやすい」といった声が多く見られました。

長身で堂々とした体格や、アスリートらしい雰囲気が、アートトラックの大きな車体に映えると感じた人が多いようです。

◆第5位 伊東純也（KRCゲンク／ベルギー） 15票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・人気がある。（30代・男性）

・金髪がトレードマークで派手でかっこよくて映えるイメージがあるから。（30代・男性）

・稲妻をバックにしたらばえそう。（40代・男性）

・金髪イケメン。（60代・男性）

5位にランクインしたのは、伊東純也選手でした。

回答理由では、「金髪」「派手」といったキーワードが目立ちました。

トレードマークの金髪や、ピッチを駆け抜けるスピード感が、きらびやかなアートトラックのイメージと重なった人が多いようです。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 前田大然（セルティック／スコットランド） 13票

・顔が濃いから。（20代・男性）

・スピードと運動量が多く、力強いイメージに合うから。（30代・男性）

・トラックとの相性が良いビジュアルだから（特にボウズ時代）。（40代・女性）

第7位 遠藤航（リヴァプールFC／イングランド） 11票 ※怪我により代表離脱を発表

・今のチームの顔とも言える選手だから。（20代・男性）

・頼れるキャプテンだから。（50代・女性）

・日本のキャプテン。（60代・男性）

同率第8位 早川友基（鹿島アントラーズ） 10票

・鹿島の選手だから。（30代・男性）

・迫力があってかっこよく、街中でみたら応援したくなると思ったから。（40代・女性）

・強いから。（50代・女性）

同率第8位 大迫敬介（サンフレッチェ広島） 10票

・半端ない。（30代・男性）

・スーパースターにふさわしい。（40代・男性）

・大迫半端ない。（60代・女性）

第10位 上田綺世（フェイエノールト／オランダ） 9票

・稀代のエースストライカーなので、シュートの瞬間が描かれると、躍動感にあふれると思うので。（50代・男性）

・一番伸びしろを示した。（60代・男性）

ということで今回は、以上のようなランキングになりました。

「アートトラックにデザインされていたら似合いそうなFIFAワールドカップ2026の日本代表選手」ランキングでは、長友佑都選手が106票を集め、1位に選ばれました。全身で感情を表現する熱いプレースタイルや、世代を問わない高い知名度が支持につながったようです。

全体を見ると、華やかさやスピード感、力強さといった「目立つ個性」を持つ選手が上位に並びました。また、遠藤航選手のように主将としての信頼感で選ばれた選手や、鈴木彩艶選手のように体格からくる存在感で選ばれた選手もおり、選ばれた理由はさまざまでした。

派手な装飾をまとって街を走るアートトラックに似合う人物を思い浮かべるとき、多くの人はその選手ならではの「らしさ」を見ているのかもしれません。

※遠藤航選手について

アンケート調査時は日本代表に選出されていましたが、その後けがによる代表離脱を発表しました。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社アートフレンドAUTOによる調査」である旨の記載

・株式会社アートフレンドAUTO（https://artfriend-auto.co.jp/）へのリンク設置

【株式会社アートフレンドAUTOについて】

所在地：愛知県一宮市萩原町萩原友重1-2（本社）

電話番号：0586-68-6200

代表取締役：近藤 正人

事業種：中古トラック販売

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア