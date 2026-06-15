『神姫PROJECT』にて、『ハイスクールD×D HERO』コラボ第2弾開催！コラボ神姫『姫島朱乃』が登場！さらにコラボ記念で無料10連ガチャも開催中！！

合同会社EXNOA

公式サイト：http://kamihime.net/

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて『神姫PROJECT』は、『ハイスクールD×D HERO』との期間限定コラボキャラ「姫島朱乃」が新衣装で登場。さらにコラボ記念で無料10連ガチャも開催することを発表した。

▼『ハイスクールD×D HERO』のキャラクターのコラボ神姫第二弾が登場！！また新衣装の神姫も登場！

『ハイスクールD×D HERO』から、

「姫島朱乃」が期間限定でガチャに登場！

神姫PROJECTだけの限定シナリオや新規収録ボイスをお楽しみください！

また、「ボレアス」が新衣装で登場！

新たな魅力を手にした神姫を仲間にして、

彼女の力やキャラクターエピソードもお楽しみください！

【新キャラ】

・神姫「[雷光の新婦]姫島朱乃」（SSR/雷）

・神姫「[宵の口づけ]ボレアス」（SSR/闇）

【開催期間】

2026年6月15日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月29日 11:59

▼ハイスクールD×D HEROコラボ記念！10連ガチャが引き続き開催中！

期間限定で「無料10連ガチャ」が引き続き開催中！！

期間中は専用のプレミアムガチャ（10連）を毎日1回無料で引くことができます！

このビッグチャンスをお見逃しなく！

【開催期間】

2026年5月28日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月29日 11:59

▼ハイスクールD×D HEROコラボ開催記念ログインボーナス（後半）

ハイスクールD×D HEROコラボを記念して期間限定のログインボーナスを開催します！

魔宝石やガチャチケットなどが手に入ります！

【開催期間】

2026年6月15日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月29日 11:59

▼プレミアムパスの特典を更新！

ゲームをプレイして専用のミッションをクリアする事で、プレミアムパスLvが向上し、Lvに応じた追加特典を獲得できます！

神姫コインで購入できるプレミアムパスI・IIの追加特典には、なんと英霊スキンやメモリアルイラストも！

詳細はゲーム内をご確認ください！

【新規英霊スキン（プレミアムパスI）】

・英霊スキン「ローラン[魅惑のアクマ]」

【新規メモリアルイラスト（プレミアムパスII）】

・メモリアルイラスト「絡みつく深緑」

【開催期間】

2026年6月15日 5:00 ～ 2026年6月29日 4:59

▼どっち派？胸尻頂上決定戦！

期間限定でレイドイベント「どっち派？胸尻頂上決定戦！」を開催！

クエストクリアで獲得できるマテリアルを集めると、SSRウェポンが手に入ります！

【入手可能ウェポン】

ウェポン「赤龍帝の籠手」（SSR/雷/魔導具）

ウェポン「アスカロン」（SSR/雷/剣）

【開催期間】

2026年5月28日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月29日 11:59

▼神姫PROJECTにようこそガチャI＆IIが引き続き開催！

神姫PROJECTにようこそガチャIではメインクエストで活躍しているニケ、ディアボロス、キュベレー、バアルからSSRが1人確定のガチャと塔城小猫のメモリアルイラスト「魅惑のキャンディ」がセット販売！

神姫PROJECTにようこそガチャIIではメインクエストで活躍しているアリサ、アモン、オク、ソルからSSRが1人確定のガチャと姫島朱乃のメモリアルイラスト「悪魔の誘惑」がセット販売！

【開催期間】

2026年5月28日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月29日 11:59

【価格】

神姫コイン 各3,000個

※こちらはそれぞれお1人様1回限りの購入となります。

※所持済みのメモリアルイラストを新たに入手しても重複して所持することはできません。

▼降臨戦特別イベント『プリンセス・オブ・レギオン』（第三回・人魚姫）が開催！

クエストをクリアすることでSSRウェポンの限界突破素材も入手可能な

降臨戦特別イベント『プリンセス・オブ・レギオン』（第三回・人魚姫）が開催！

【開催期間】

2026年6月15日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月29日 11:59

※各詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※上記内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

『ハイスクールD×D HERO』

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会

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神姫PROJECT公式X（https://x.com/kamihimeproject）にて最新情報を紹介しているのでぜひご確認ください！

▼公式サイト

http://kamihime.net/

▼PC版ページ

https://games.dmm.com/detail/kamipro

▼公式X

https://x.com/kamihimeproject

▼製品概要

タイトル：『神姫PROJECT』

プラットフォーム：App Store／Google Play／PC（ブラウザ版）

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC /テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

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