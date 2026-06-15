【総勢47事例からNo.1を選ぶ】「Renovefudosan Design AWARD 2026」のWEB投票受付を開始

株式会社WAKUWAKU

「中古住宅・リノベーション」の流通プラットフォーム「リノベ不動産」を運営する不動産テック企業の株式会社WAKUWAKU （本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：鎌田友和）は、2026年7月28日に14回目の「リノベ不動産サミット」を開催いたします。

本イベント開催に際し、全国各地のリノベ不動産の加盟店からエントリーされたリノベーション事例のナンバーワンを決める「Renovefudosan Design AWARD 2026」のWEB投票をスタートいたしました。

投票はこちら :https://sites.google.com/beat0909.com/renovefudosan-award2026-public

■「リノベ不動産サミット」とは？

「リノベ不動産サミット」とは、全国の加盟店が一堂に会する年に一度のイベントです。

リノベ不動産のサービス・ブランド理念を共有するとともに、加盟店同士のつながりを深め、全国加盟店ネットワークの一体感を醸成する機会として位置付けております。昨年度に引き続き今年度も2026年7月28日に開催が決定し、全国の加盟店経営者やお取引先様など約200人にご参加いただく予定となっております。

■『Renovefudosan Design AWARD 2026』の投票について

『Renovefudosan Design AWARD 2026』は、リノベ不動産で関わったリノベーション事例47作品の中から候補を募り、リノベーションのプロであるリノベ不動産関係各社による投票で、そのクオリティを競うアワードです。

実際の事例実際の事例

＜投票の詳細＞

下記のWEB投票専用サイトにアクセスし、ぜひお気に入りの事例に投票ください。

サイトURL：https://sites.google.com/beat0909.com/renovefudosan-award2026-public

【投票期間】

2026年6月15日(月)～7月5日(日) 18:00まで

【投票方法】

全国の加盟店から応募されたリノベーション事例（47件）を確認し、ご投票ください。複数事例への投票も可能です。

【投票ルール】

ワクワクする作品に投票してください。

複数の作品に投票できますが、同じ作品には1回しか投票できません。（1作品ごとに1回投稿をお願いします）

投票はこちら :https://sites.google.com/beat0909.com/renovefudosan-award2026-public

株式会社WAKUWAKUは、全国の「リノベ不動産」事業を通して、不動産仲介からリノベーションの設計・施工、資金計画、インテリア、アフターサポートまでをワンストップで提供するとともに、「自分らしい」暮らしを「リアル×テクノロジー」で実現することを目指しています。

今後も住まいの新たな選択肢を創出し、地域社会の活性化と発展に貢献してまいります。

■リノベ不動産サービスの概要

「リノベ不動産」は、不動産仲介・リノベーションの設計デザイン・施工・資金計画・インテリア・アフター等の複雑なプロセスを、ワンストップサービスとして提供しています。

顧客は負担のかからないシームレスな体験を通し、百人百色の「自分らしい」暮らしを実現することが出来ます。本部では、WEBメディア「リノベ不動産ドットコム」や、業界特化型CRM・MAツール、動画教育コンテンツ、業務プロセスを効率化する統合基幹情報システム「リノベ不動産cloud」などの開発を行い、全国のブランドパートナーへSaaS提供をしています。事業者向けに、複雑な産業構造上の課題を解決しデジタル化を推進するソリューションを提供することで、業界都合ではなく顧客ファーストなサービスを実現しています。また、中古住宅の流通活性化を通じた「ESG」を推進する循環型エコシステムも構築し、サスティナブル社会の実現に貢献していきます。

https://renovefudosan.net/ (事業者向け)

https://renovefudosan.com/ (エンドユーサー向け)

https://www.instagram.com/renovefudosan/ （リノベ不動産公式Instagram）

■株式会社WAKUWAKUの概要

「Make The World “ WAKUWAKU ” 世界中の人々がワクワクできる社会を創る」をミッションに掲げ 、「自分らしい」暮らしを「リアル×テクノロジー」で実現する”というヴィジョンを中心した事業展開をしています 。 「中古仲介＋リノベーション」のワンストップサービスの「リノベ不動産」を運営し、IT×リアルを融合したプラットフォーム事業を推進しています 。

会社名：株式会社WAKUWAKU

所在地：東京都目黒区三田2-4-4 （WAKUWAKU TOKYO Headquarter）

代表者：代表取締役CEO 鎌田友和

設 立：2013年6月