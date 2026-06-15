株式会社エム・ソフト、「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に出展

株式会社エム・ソフト

「第8回 国際 建設・測量展」は、建設業界・測量業界の次世代を担う、建機・重機・アタッチメント・建設DX・i-Constructionなど、進化し続ける業界最先端の製品・技術・サービスが一堂に集結します。

今回のブースでは【空間デジタルソリューション】をテーマに、3D点群データによる次世代の現場DXプラットフォーム『MONOLIST（モノリス）』と、AIが映像から生コンの品質を自動監視する『AIスランプトラッカー』を出展します。建設・保全現場のDXを推進する最新技術と活用事例をご覧ください。

当日は製品のデモだけでなく、現場の課題に合わせたデジタルソリューションの個別開発に関するご相談も承ります。

ぜひ当社ブースまでお立ち寄りください。

参加お申し込みはこちら(https://cspi-expo.com/entry/)から

第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）開催概要

展示製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3785/table/35_1_5072815694826fff150ed66dbb761528.jpg?v=202606160451 ]クラウド点群プラットフォーム『MONOLIST』

『MONOLIST』は、3D点群データによる現場DXプラットフォームです。測量・建設現場において工数がかかる事前の現場調査や計測作業のプロセスを効率化します。

製品の詳細はこちら(https://pinspect.jp/lp/monolist01/)

生コン品質管理DX『AIスランプトラッカー』

『AIスランプトラッカー』は、AIで生コンクリートの荷卸し映像を解析し、スランプを連続測定する全量・全自動管理ソリューションです。従来の管理の限界や、技術者不足による属人化といった課題を解決します。

※『AIスランプトラッカー』は株式会社大林組の登録商標です。

製品の詳細はこちら(https://www.msoft.co.jp/service/slumptracker/)

エム・ソフトについて

株式会社エム・ソフトは画像処理領域をはじめ、組込みソフトウェアからクラウド・Webシステムまで豊富な実績を蓄積し、来年2027年に40周年を迎えます。XRやデジタルツインなどの技術を活用して、建設業界をはじめとする様々な現場の課題解決やDX推進を強力にサポートする独自のソリューションを提供しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エム・ソフト 空間デジタル事業部

〒110-0005 東京都台東区上野6-16-20 松村ビル2F

TEL: 03-5812-4440

Email: sales_info@msoft.co.jp