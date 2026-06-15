【叡啓大学】ひろしまバリューシフトプログラムの初回ゼミを実施しました

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）産学官連携・研修推進センター（ソーシャルデザインセンター）は、2026年6月11日（木）、「ひろしまバリューシフトプログラム(https://eikei.ac.jp/sdc/activities/vsp/)」のゼミをスタートしました。

ひろしまバリューシフトプログラムとは

本プログラムは、都市圏を中心に活躍する中核人材を「叡啓大学客員研究員」として受け入れ、経営課題を抱える県内企業とマッチングし、課題解決を行う実践型プログラムです。

客員研究員は、週4日を経営課題の整理・解決・サポートを行うために企業の業務に従事し、週1日は大学においてゼミや演習を通じた指導を受けます。

初回ゼミの様子

初回となる本日のゼミでは、参加する7名の研究員による自己紹介が行われ、それぞれのこれまでの経験や専門性について共有されました。

続いて、それぞれ5分間のプレゼンテーションを行い、各研究員がマッチングした企業の現状課題や、課題解決に向けたロードマップ、さらに個人目標についてそれぞれ発表を行いました。

参加者はいずれも本取り組みに賛同し、意欲的に、かつ楽しみながらゼミに参加している様子が見られました。非常に活発で前向きな雰囲気の中で進められました。

本ゼミでは、企業現場での実践と大学での学びを往復しながら、課題解決力の向上と価値創出を目指していきます。今後、各研究員が取り組むプロジェクトの進展と成果が期待されます。

本プログラムにご関心をお持ちの企業・メディア・団体の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

叡啓大学 価値創造ブランド推進課 社会連携係 福場・堀内

電話番号：082-225-6312

メール：social-design-center@eikei.ac.jp

ひろしまバリューシフトプログラムの初回ゼミ実施されました - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/15915/)

叡啓大学ウェブサイトはこちらから

https://www.eikei.ac.jp(https://eikei.ac.jp/)