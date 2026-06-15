【シーホース三河】チームスタッフ契約継続のお知らせ

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シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


この度、大久保愛樹アシスタントコーチ・津谷幸治郎ビデオコーディネーターと2026-27シーズンの契約継続が決まりましたので、お知らせします。




【コメント】


HCやチームスタッフが変わっても志はいつも同じです。


シーホース三河で優勝するためにチームスタッフとして全力で頑張ります。


私と契約してくださったクラブ、いつも応援してくださるブースターの皆さま、シーホース三河の選手、チームスタッフの期待を裏切らない行動や発言をしていきます。


試合に勝つために毎日！常に気合いを入れる！


よろしくお願いします。






【コメント】


いつもたくさんのご青援をいただきありがとうございます。


2026-27シーズンも皆さまと共にシーホース三河の一員として携われることを心から嬉しく思います。


これまでの学んだ知識や経験をこの4シーズン目でも全て発揮していきます！


そして、昨シーズンよりもさらに成長し、チームの勝利に貢献できるように精一杯努めてまいりますので、引き続きご青援よろしくお願いいたします！