【シーホース三河】チームスタッフ契約継続のお知らせ
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、大久保愛樹アシスタントコーチ・津谷幸治郎ビデオコーディネーターと2026-27シーズンの契約継続が決まりましたので、お知らせします。
【コメント】
HCやチームスタッフが変わっても志はいつも同じです。
シーホース三河で優勝するためにチームスタッフとして全力で頑張ります。
私と契約してくださったクラブ、いつも応援してくださるブースターの皆さま、シーホース三河の選手、チームスタッフの期待を裏切らない行動や発言をしていきます。
試合に勝つために毎日！常に気合いを入れる！
よろしくお願いします。
【コメント】
いつもたくさんのご青援をいただきありがとうございます。
2026-27シーズンも皆さまと共にシーホース三河の一員として携われることを心から嬉しく思います。
これまでの学んだ知識や経験をこの4シーズン目でも全て発揮していきます！
そして、昨シーズンよりもさらに成長し、チームの勝利に貢献できるように精一杯努めてまいりますので、引き続きご青援よろしくお願いいたします！