【シーホース三河】チームスタッフ契約継続のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、大久保愛樹アシスタントコーチ・津谷幸治郎ビデオコーディネーターと2026-27シーズンの契約継続が決まりましたので、お知らせします。

【コメント】

HCやチームスタッフが変わっても志はいつも同じです。

シーホース三河で優勝するためにチームスタッフとして全力で頑張ります。

私と契約してくださったクラブ、いつも応援してくださるブースターの皆さま、シーホース三河の選手、チームスタッフの期待を裏切らない行動や発言をしていきます。

試合に勝つために毎日！常に気合いを入れる！

よろしくお願いします。

【コメント】

いつもたくさんのご青援をいただきありがとうございます。

2026-27シーズンも皆さまと共にシーホース三河の一員として携われることを心から嬉しく思います。

これまでの学んだ知識や経験をこの4シーズン目でも全て発揮していきます！

そして、昨シーズンよりもさらに成長し、チームの勝利に貢献できるように精一杯努めてまいりますので、引き続きご青援よろしくお願いいたします！