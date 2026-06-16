東京を拠点に活動する女性アイドルグループ Cherie! が、6月12日に配信リリースした新曲「サマーコード」のLIVE MUSIC VIDEOを公開した。楽曲はグループにとって初めて迎える夏をテーマに制作された青春サマーチューンであり、今回公開された映像では、その世界観をライブならではの熱量で表現している。 「サマーコード」は、作詞をyuma、作曲を可憐、ベースを堀江晶太が担当。夢に向かって進み続ける中で生まれる葛藤や不安、それでも仲間や応援してくれる人々の存在を力に変えて前へ進む姿を描いた楽曲としてリリースされた。 今回のLIVE MUSIC VIDEOは、ステージ上のメンバーだけでなく、フロアから送られる声援や光景も含めて収録。2026年1月のデビューから歩んできたCherie!の軌跡と、この夏への覚悟を映像として切り取った作品となっている。 楽曲公開前には「#サマーコード サビ予想企画」を実施。サビの歌詞を予想する参加型キャンペーンとして話題を集め、多くのファンが楽曲完成前から作品づくりに参加した。LIVE MUSIC VIDEOでは、その企画を経て完成した楽曲がライブでどのような景色を生み出すのかを体感することができる。 Cherie!は今夏、アイドルシーンを代表する大型フェスへの出演も控えており、「サマーコード」をこの夏を象徴する代表曲として育てていく方針を掲げている。今回公開されたLIVE MUSIC VIDEOは、その第一歩となる映像作品だ。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=dy265JuvLRM

配信情報 タイトル：サマーコード アーティスト：Cherie! 配信リンク：https://linkco.re/rcQC2y3a

公式サイト：https://www.cherieidol.com/ 公式X：https://x.com/cherie_idol