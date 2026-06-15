【aimme東京池袋店／原宿店】来店前に理想のスタイルが見つかるオンラインコーディネートイベントを開催！

有限会社三景スタジオ

事前コーディネート提案で理想のスタイルを具体化。来店前でも安心して衣裳選びができる新サービスをスタート

2026年6月15日より、成人式振袖・卒業袴をご検討中のお客様を対象とした「オンラインコーデイベント」を原宿店と合同開催いたします。

本イベントは、従来のオンラインカウンセリングとは異なり、お客様一人ひとりのご希望やお好みのテイストを事前にヒアリングし、aimmeスタッフが振袖または卒業袴のコーディネートを3パターンご提案。当日はそのコーディネートをベースに、理想のイメージに合わせてさらにブラッシュアップを行う特別企画です

成人式や卒業式に向けた衣裳選びにおいて、

「自分に似合う振袖が分からない」「遠方に住んでいて気軽に来店できない」「事前にしっかりイメージを固めたい」といったお声を多くいただいております。

そこでaimme東京池袋店では、ご自宅にいながら安心して衣裳選びを進められる機会として、本イベントを企画いたしました。

【イベントの特徴】

1.事前ヒアリングをもとに3パターンのコーディネートをご提案

お客様の好きな色やテイスト、なりたいイメージをもとに、aimmeスタッフが事前にコーディネートを作成。当日は完成イメージを見ながら相談できるため、より具体的な検討が可能です。

2. オンライン相談時間を有効活用

事前にコーディネート案をご用意することで、当日は衣裳選びだけでなく、ヘアメイクや小物合わせなど細かなディテールまでじっくりご相談いただけます。

3. 全国どこからでも参加可能

スマートフォンやパソコンがあれば、ご自宅から気軽に参加可能。遠方にお住まいの方や、まずはオンラインで相談したい方にもおすすめです。

【こんな方におすすめ】

・自分に似合う振袖や袴を提案してほしい方

・来店前にコーディネートのイメージを固めたい方

・遠方在住でオンライン相談を希望される方

・トレンド感のあるコーディネートを取り入れたい方

・成人式や卒業式に向けて早めに準備を進めたい方

【イベント限定特典】

6月のキャンペーンと併用可能な特別特典

開催概要

イベント名：オンラインコーデイベント

開催開始日：2026年6月15日

対象：成人式振袖・卒業袴をご検討中の方

参加方法：オンライン（スマートフォン・PC対応）

参加費：無料

予約方法：aimme東京池袋店公式ホームページまたは各種お問い合わせ窓口より受付

ご予約について

本イベントは完全予約制となります。

事前準備を行う都合上、ご予約枠には限りがございます。成人式・卒業式に向けて自分らしいコーディネートを見つけたい方は、お早めのご予約をおすすめいたします。

aimme東京池袋店では、これからもお客様一人ひとりの「なりたい」を叶えるためのサービスを提供してまいります。

店舗概要

■オープン日

2025年11月27日（火）

■所在地

東京都豊島区南池袋1丁目21－4

繁昌社南池袋ビル8階

■サービス内容

振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル

◼︎予約方法： 公式サイトの予約フォームまたはお電話にて受付（完全予約制）

◼︎公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro