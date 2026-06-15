I型デザインを刷新 Panasonic KITCHEN Lクラス ゲートデザイン新登場

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：山田 昌司、本社：大阪府門真市、以下、当社）は、幅広いプランバリエーションで狭小住宅や単身者にも対応した、デザイン性と効率にこだわったPanasonic KITCHEN Lクラス ゲートデザインを2026年6月22日に発売します。

■背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179566/table/7_1_2a8e3d59291048ed9f29247468b8b65b.jpg?v=202606160351 ]

近年、システムキッチンのレイアウトは、アイランド型やペニンシュラ型などの対面型が増加傾向です。対面型は開放感とデザイン性の高さが魅力的であるものの、多くの場合比較的設置スペースを要するため、見送られるケースがありました。一方で壁付けI型レイアウトは、調理動線の作業効率に優れ、省スペースで完成度の高いレイアウトですが、対面型と比較するとデザイン性が課題でした。

当社のアンケート調査（※1）でも、「キッチンについて近い考えはなんですか」と聞いたところ（複数回答）、「調理がしやすい機能性が必要」（51％）、「インテリアとしてもなじむものを選びたい、見ていて気分が上がるデザイン性が欲しい」（37％）と、住宅における機能性とデザイン性の重要性が裏付けられました。

また、2020年頃から建築費や資材価格の高騰により、住宅面積を抑えた設計が増加し、限られた空間で快適にくらす住まいづくりの重要性が高まっています。日本では未婚・晩婚化や都市部への人口集中、高齢者の単身化を背景に、単身世帯も増加しています。将来推計では、2040年に単身世帯が全世帯の約40％に達する見通しで、住宅需要は単身者向けへ長期的にシフトすると見込まれます。

このような状況を踏まえ、当社は業界に先駆けて、壁付けI型レイアウトでも高意匠、カウンターとエンド部材を同素材かつ40 mm厚で整えたキッチン「Panasonic KITCHEN Lクラス ゲートデザイン」を提供することで、さまざまなくらしと空間に調和する、「自分らしいひとり時間を過ごす」ことのできるLDK空間を実現します。

当社は『くらしの「ずっと」をつくる。“Green Housing”』を事業スローガンに、変化する価値観や社会課題に向き合い、持続性のある豊かな社会をつくっていきます。

＜特長＞

1. 業界唯一（※2）、人大カウンター全柄対応のどこから見ても美しいゲートデザイン（※3）2. 新提案、壁付けI型キッチンだからできるコンパクトな空間でも効率的で快適なくらし3. 業界初（※4）15年間ファンお掃除不要（※5）ほっとくリーンフード15

【特長】

1. 業界唯一（※2）、人大カウンター全柄対応のどこから見ても美しいゲートデザイン（※3）

カウンターとキッチンの側面にあるパネルも同材化し、見付も40 mmに統一することで、正面、真横、斜め、どこからでも美しく見えるデザインです。また、これまで壁付けI型キッチンには約45 mmのバックガードという立ち上がりがありましたが、バックガードをなくすことで、壁面との境界線がすっきりシンプルになりました。さらに段差の少ない「フラットワイドコンロシリーズ」を搭載することでカウンターとの段差が小さく、グリルレスによりキャビネットも美しく納まります。

2. 新提案、壁付けI型キッチンだからできるコンパクトな空間でも効率的で快適なくらし

キッチンを使用し、調理に一定程度関与している女性300人を対象とした調査（※6）では、食事前・食事中・食事後におけるキッチンとダイニングの往復回数は平均8回にのぼり、10回以上往復する人も全体の約3割に達しました。この結果から、キッチンではダイニングとの間の移動が多く発生している実態が明らかとなりました。

一方で、こうした課題は特定の層に限ったものではなく、生活スタイルが異なる単身者においても、キッチンの使い勝手や動線への意識の高さとして共通して表れています。

当社調査（※1）によると、単身者に対してキッチンで調理をする頻度を尋ねたところ、「ほぼ毎日調理する」と回答した人が32％と最も多く、単身者の調理に対する関心の高さがうかがえます。また、キッチン使用時の動線において重視する点（複数回答）については、「移動が少ない（その場で完結しやすい）」が38％、「作業スペースを確保しやすい」が47％と高い結果となり、動線が短く、効率よく作業できるキッチンへのニーズが高いことが明らかになりました。さらに、キッチン形状のうちI型の動線について調査したところ、現在使用しているキッチンが「壁付けI型レイアウト」の人、「対面型レイアウト」の人のいずれにおいても、「シンプルで無駄がなく使いやすい」という評価が最も高く、それぞれ40％、34％という結果となりました。これらの結果から、世帯構成や生活スタイルの違いを問わず、キッチンにおける移動負担の軽減や動線の効率化に対するニーズは広く共通しており、今後はより効率的で無駄のない動線を実現できる壁付けI型レイアウトへの関心が一層高まっていくものと考えられます。

今回の新プランPanasonic KITCHEN Lクラス ゲートデザインは、シンプルな壁付けI型レイアウトで間口2,100 mmという短い間口でありながら、業界唯一（※2）のキーアイテム「フラットワイドコンロ」を搭載しており、コンロの手前に16 cmのスペース、カウンターとの段差が少ないフラット形状なので、作業スペースとして使うことができるため効率よく調理をすることが可能です。壁付けI型の間口がワンサイズ（150 mm）小さくなっても、調理に使用できる面積では約1.2倍の広さを確保できます。また、シンクは傷に強く、はっ水・はつ油成分を配合した「スゴピカ素材」なので調理後のお手入れも簡単です。

3. 業界初（※4）15年間ファンお掃除不要（※5）ほっとくリーンフード15

2015年に発売した「ほっとくリーンフード」が、このたび「ほっとくリーンフード15」として新しくなりました。従来仕様ではレンジフードを使用し、残置運転後にファンが高速回転（油トルネード機能）することで油をはじき飛ばし、ファンのお手入れが10年間不要でしたが、新仕様では残置運転後のファンの高速回転を逆回転にすることで、より効率よく油をはじき飛ばすことが可能となり、15年間ファンのお手入れが不要（※5）となりました。騒音値についても、従来比で約6 dBの静音化を実現しました。また、油汚れを効率よく集めて掃除の手間を大幅に減らすための油捕集用プレート「ラクウォッシュプレート」も形状を変更し、「高捕集ラクウォッシュプレート」に進化しました。さらに、油煙の大部分をしっかり捕集しながら吸い込み経路をコントロールし、汚れの付きやすいファン中央部への油やホコリの付着を大幅に抑制します。

■好評の「ラウンドアクセスstyle」を普及グレードSクラスにも展開

2025年9月にLクラスでプランを開始した「ラウンドアクセスstyle」ですが、2026年9月に普及価格帯のSクラスにも展開します。フラットワイドコンロ、フロントオープン食洗機、ラウンドアクセスシンクを備えたこのキッチンは、コンパクトながらも広さと使いやすさを両立しています。横一列に3口配置されたフラットワイドコンロにより、2～3人が同時に調理でき、対面側からもアクセス可能です。幅450 mmのフロントオープン食洗機は3段構造で9人分の食器容量があり、食洗機としてだけでなく食器の保管にも活用できます。ラウンドアクセスシンクは奥行きを確保し、3方向から使えるため複数人での作業がしやすく、日常から来客時まで効率よく対応できるキッチンです。従来の間口2,550 mmプランと比較すると、間口は2,250 mmで幅は300 mm小さくなりますが、調理に使用できる面積では約1.8倍の広さを確保できます。一方で、搭載しているラウンドアクセスシンクの面積は従来のシンクとほぼ同サイズです。また、マンションなどのリノベーションを考慮し、キッチンのキャビネット側で給排水の配管スペースを確保できる対応を開始します。

■参考：Panasonic KITCHEN 成約キャンペーンを実施

キャンペーン内容・特典

Panasonic KITCHEN Lクラス ゲートデザインのゲートパネルを採用された方に、ブラックセンサー水栓もしくは浄水機能あり水栓のいずれかをプレゼント。

キャンペーン詳細： https://sumai.panasonic.jp/kitchen/pdf/2604_l-class_cp.pdf

※1 2026年4月調査 当社調べ N=500 20代～60代の単身者男女 単身者へのキッチンに関する調査より

※2 当社調べ、2026年4月現在 国内主要システムキッチンメーカーにおいて

※3 カウンターとエンド部材を同素材かつ40 mm厚でゲート状にそろえたデザイン

※4 当社調べ、2026年4月現在 日本国内において

※5 ファンは15年に1回、プレートは1年に1回のお手入れが必要になります。使用状況によりお手入れ頻度は変わります。

15年間使用してもファンの汚れは当社従来品（S73AH3F2）の1年分しかたまらない設計。一般財団法人ベターリビング優良住宅部品

評価基準換気ユニットのフィルターの油捕集効率試験での値。15年使用相当の汚れ付着での基本性能試験の値（当社調べ）

※6「キッチン・ダイニングにおける生活実態アンケート調査」当社調べ 2024年2月 対面型キッチンを使用し、調理に一定程度関与している30～60代の女性300人を対象

※7 ダイニングテーブルの場合。

【お問い合わせ先】

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

水廻りシステム事業部 国内マーケティング統括部 営業推進部 キッチン・洗面営業企画課

電話：06-6909-7676（代表）

＜関連情報＞

- Panasonic KITCHEN Lクラス ゲートデザインhttps://sumai.panasonic.jp/kitchen/new/