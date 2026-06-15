ワンタッチで出退勤や巡回の記録ができる「パトログ」の取り扱いを開始

ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社（本社：東京都品川区、以下「SNCC」）は、ソニー株式会社（以下「ソニー」）が提供するワンタッチで出退勤や巡回の記録ができる「パトログ」の取り扱いを開始しました。本取り組みを通じて、SNCCは不動産管理・清掃会社を中心に、マンション管理現場の勤怠管理や巡回業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してまいります。

【背景】

不動産管理業界では、管理物件の増加や人手不足を背景に、清掃・点検・巡回業務の実施状況把握、現場スタッフの勤怠管理、本部での集計・報告業務の負荷増大といった課題が顕在化しています。「パトログ」は、非接触ICカードとスマートフォンを活用し、出退勤や巡回記録をワンタッチで記録・共有できるシステムです。電話連絡や手書き報告に依存していた業務をデジタル化し、現場と本部双方の業務効率化を実現します。

【サービス紹介（動画・イメージ）】

「パトログ」の利用イメージや操作方法については、以下の動画よりご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n7A03_3LbfI ]電源・設置工事不要 ICカード設置のみ

勤怠/巡回状況をリアルタイムに可視化

設定時間内に記録がない場合の自動アラート機能

新機能「スマート報告機能」を搭載

（詳細はソニー公式サイト(https://www.sony.co.jp/Products/felica/patolog/)参照）



また、主な特長は以下の通りです。



【パトログの特長】

・簡単に導入できるシステム（電源・設置工事不要／ICカード設置のみ）

・現場スタッフに負担をかけない簡単操作（スマホ利用、アプリダウンロード不要）

・現場スタッフの勤怠／巡回状況をリアルタイムに可視化、履歴データとして出力可能

・設定時間内に記録がない場合の自動アラート機能

・新機能「スマート報告機能※」を搭載

※管理者が作成したチェック項目に沿って、スマホから簡単に報告可能

【提供体制について】

SNCCは、集合住宅向け全戸一括高速インターネットサービス「NURO 光 Connect」の提供を通じて構築してきた不動産業界とのリレーションや現場運用の知見を活かし、マンション管理会社、清掃・設備点検事業者を中心に、「パトログ」の導入提案から運用定着までを一貫して支援してまいります。

【今後の展開】

SNCCは今後も、不動産管理業界の現場課題に即したDXソリューションの拡充を進めるとともに、「パトログ」を通じて、安心・安全で効率的な管理業務の実現と、現場と管理側双方の業務品質向上を支援してまいります。

【「パトログ」導入に関するお問い合わせ】

「パトログ」の導入をご検討の企業様は、以下の専用フォームよりお問い合わせください。

サービスの詳細説明や導入に向けたご相談を承っております。

お問い合わせフォーム(https://sonyncc.co.jp/previewrequest_sp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト株式会社

営業本部 営業企画室

問い合わせ先：https://sonyncc.co.jp/contact/pr/