【著書が累計40万部を突破した電通・荒木俊哉氏の講座】宣伝会議「ビジネスパーソン必須の言語化力トレーニング 荒木俊哉クラス」が7月26日(日)に開講！

株式会社宣伝会議40

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年8月26日（日）に、「ビジネスパーソン必須の言語化力トレーニング 荒木俊哉クラス」を開講します。本講座は、約20年のコピーライター経験を持ち、言語化に関する書籍で累計40万部以上のヒット作の著者でもある荒木俊哉さんの知見を集結させた実践型トレーニングです。

■本講座の特徴

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/araki_class/

AI全盛の時代に、現代のビジネスパーソンが抱えている大きな課題は「言語化の力」です。会議や資料作成、SNS発信で「言葉がまとまらない」と感じていませんか？頭の中には考えがあるのに、誰かに伝えようとするとうまくいかない経験はありませんか？今、人類史上、最も言葉が氾濫している時代の中で、すべてのビジネスパーソンに言語化の力が求められています。

言語化は特別な才能によるものではなく、誰もが磨ける力です。頭の中のモヤモヤを整理し、相手に伝わる言葉にするコツを学び、「言語化の壁」を打ち破ります。広告の仕事に携わっていない方も大歓迎です。座学+ワークショップ形式で行う1日完結型のプログラムをご用意し、皆様のことをお待ちしております。

■登壇講師

荒木俊哉氏（電通・コピーライター／国家資格キャリアコンサルタント）

1980年、宮崎県宮崎市生まれ。一橋大学卒業後、2005年に電通に入社。営業局を経てクリエイティブ局へ。コピーライターとして、さまざまな商品・企業・団体のブランディングにたずさわり、これまでに手がけたプロジェクト数は100以上、国内外で20以上のアワードを獲得。広告以外にも、国際的ビッグイベントのコンセプトプランニングや、企業のミッション・ビジョン・バリュー策定のサポートなども行う。著書にベストセラー『瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。』『頭の中がどんどん言葉になる 瞬間言語化トレーニング』（SBクリエイティブ）『こうやって頭のなかを言語化する。』（PHP研究所）がある。著書は累計で40万部を突破。最近は「言語化」をテーマにした企業向けのセミナー・ワークショップも多数手掛ける。

■受講対象

・日常のビジネスシーンにおいて、自分の言葉が伝わらないと感じている方

・思っていることを言葉にしようと思ったとき、いつもつまづいてしまう方

・考えがまとまらない、企画書や書面に落とすとよく分からなくなってしまう方

■カリキュラム

第1部：「言語化」と「伝え方」は違う／言語化できる人の思考が深い理由

第2部：言語化につながる「聞き方」とは？／【実践ワーク】「言語化ノート術」で、頭のなかを言語化してみる

第3部：言いたいことが伝わりやすくなる、「具体」と「抽象」の黄金バランス／【実践ワーク】言いたいことが「伝わらない」がなくなる言語化トレーニング

■概要

日程：2026年7月26日（日）13:00～18:00（休憩含む）

開催形式：オンライン・教室 自由選択可能なハイブリッド形式

参加定員：30名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/araki_class/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。