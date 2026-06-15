元警察官が創業した広告会社、設立10ヶ月で累計50社超・上場企業との取引も拡大。3社のクライアント支援実績を公開

株式会社Straxis

株式会社Straxis（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤田雄也）は、2025年8月の設立から約10ヶ月で累計50社以上のマーケティング支援を行い、直近では上場企業との取引も増加しています。このたび、当社のマーケティング支援サービスをご利用いただいているクライアント3社との対談動画を公開し、広告費・ROAS・支援内容を含む実績の詳細を開示いたしました。

広告運用・マーケティング支援業界において、支援の成果や具体的な数値を顔出しで開示する取り組みは極めて稀です。当社は本取り組みを通じて、広告パートナー選びの透明性向上に貢献してまいります。

■ 公開の背景

広告代理店やマーケティング支援会社を選定する際、発注側の企業が直面する最大の課題は「実態が見えにくいこと」です。実績ページに並ぶ数字の多くは匿名であり、支援の中身・コミュニケーションの質・契約後の伴走体制まで外部から判断することは困難です。

当社代表・藤田雄也は、警察官として7年間勤務した経験から、事実に基づく判断と再発防止のための原因深掘りを重視してきました。この姿勢をマーケティング支援にも一貫して適用し、具体的な数値を用いた情報公開を積極的に進めています。

■ クライアント実績（3社） 【CASE 01】オンラインスクール事業

業種： ボディメイク系コーチ養成スクール（受講生800名超）

支援内容： Meta広告運用・ポートフォリオ管理・内製化支援

▼ 主な成果

広告費：月額300万円 → 1,500万円以上に拡大 ROAS：300%前後で安定推移 毎月30～50名の新規集客を安定して実現

▼ 依頼前の課題

複数の広告代理店に依頼していたが、ポートフォリオ全体の管理と意思決定の可視化が難しく、広告費の拡張に踏み切れない状態が続いていた。

▼ クライアントの声

「今何をテストしていて、何がうまくいっていないか、逆に何がうまくいっているかがクリアになると、見通しが立って3ヶ月後こうなっていくなという未来が見える。こっちも意思決定しやすくなりました。」

■── オンラインスクール事業 代表

【CASE 02】ナイトレジャー領域 集客・採用支援事業

業種： TikTokを活用したポスト・キャバクラ・ガールズバー等への集客・採用支援

支援内容： Meta広告運用・事業計画策定支援・営業アポ設計

▼ 主な成果

広告費：トータル約75万円 ROAS：700%～1,000%超（直近月） 代表アポ獲得：5社 / 追客中2社（合計見込み7社）

▼ 依頼前の課題

以前利用していた代理店でマイナス110万円の着地。DM営業のみでは集客が不安定で、事業計画が立てられない状態だった。

▼ クライアントの声

「毎月の集客数の見込みが取れて、いくらかければいくら売り上がるかが出てきた。数字が合わなくても、数字を合わせることができるようになりました。」

■── ナイトレジャー領域 集客・採用支援事業 代表

【CASE 03】出版×マーケティング支援サービス

業種： 経営者・士業向け出版支援・集客マーケティング支援

支援内容： Meta広告運用・コンセプト設計・営業資料改善

▼ 主な成果

CPA：7,000円（経営者・事業者への直接アポ獲得） ROAS：500%確実、1,000%超も視野

▼ 依頼前の課題

自社で広告を回していたが一時的な効果に留まり、安定した集客ができない状態。どの数値を見ればよいかも分からなかった。

▼ クライアントの声

「広告を出すだけじゃなく、結果にコミットしてくれる。セールスのことも、マーケのことも、こんなところまでやってもらえるのかというくらい幅広く対応いただけた。全体を見ていただけているのが心強かったです。」

Straxis（ストラクシス）について

■ 注目される背景 ── 広告業界の「不透明さ」という課題

日本の広告・マーケティング支援市場において、代理店の実績開示は依然として不透明なケースが多く、発注企業が「契約してみないと分からない」という状況は業界全体の課題となっています。

こうした状況の中、元警察官という異色のキャリアを持つ代表・藤田雄也が掲げる「成果の透明化」というコンセプトは、支援企業数の急拡大（設立10ヶ月で累計50社超、直近では上場企業との取引も増加）という実績とともに、業界内外から注目を集めています。

■ 成果が出る理由 ── Straxisの支援スタイル

3社のクライアントが共通して評価するのは、「広告運用にとどまらない伴走」です。当社ではクライアントの状況やフェーズに応じて、必要な支援を柔軟に組み合わせて提供しています。

コンセプト設計・LP制作・ファネル構築・クリエイティブ制作 毎週のミーティングによる現状の可視化と意思決定支援 営業資料・セールス設計へのフィードバック 内製化支援（社内担当者の育成・ノウハウ移管）

代表・藤田は自らもコンテンツ事業を運営してきた経験から、「広告を回す側」と「事業を運営する側」の両方の視点を持ちます。そのため、ROASや数値の改善だけでなく、商品設計・利益構造・事業計画まで踏み込んだ提案が可能です。

▼ 代表コメント

「広告運用業界では、成果は出しても中身がブラックボックスになりがちです。私たちは毎週クライアントとミーティングを重ね、戦略の中軸として伴走することを掲げています。その実態を最もリアルに伝えられるのはクライアント自身の言葉です。だからこそ、具体的な数字も含めてオープンに語っていただく形を選びました。」

── 株式会社Straxis 代表取締役 藤田 雄也

■ 取材・お問い合わせについて

代表・藤田雄也は取材対応が可能です。以下のテーマについてコメント・解説をご提供できます。

広告運用業界における成果の透明化・情報開示の現状と課題 元警察官のキャリアから生まれたマーケティングメソッド 中小企業・スタートアップの広告活用と事業成長の実態 上場企業から個人事業主まで、多業種における広告運用の差別化戦略

■ 会社概要

会社名 株式会社Straxis

代表取締役 藤田 雄也

取締役 西田 優也

所在地 大阪府大阪市北区堂山町14-24-602

設立 2025年8月

事業内容 マーケティング支援、Meta・Google広告運用

ミッション 誰もが夢に熱狂できる社会

ビジョン 顧客のコアパートナーに

YouTube

https://www.youtube.com/@ストラクシスch(https://www.youtube.com/@%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%B9ch)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Straxis 代表：藤田

電話：090-8377-4653

メール：info@straxis-marketing.com