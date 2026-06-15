実践型AIスクール「AI+」『AIエージェント仕事術』著者・佐藤傑氏による新講座「最新AIエージェント活用事例20選」を提供開始

株式会社AI PLUS

株式会社AI PLUS（本社：東京都港区、代表取締役：小澤昂大、川端一成 以下「当社」）は、運営する実践型AIスクール「AI+（エーアイプラス）」の応用専門講座に新講座を追加し、「最新AIエージェント活用事例20選」を2026年6月12日（金）より提供開始しました。

本講座の講師は、株式会社Uravation代表取締役であり、累計17,800部・4刷重版のベストセラー『AIエージェント仕事術』（SBクリエイティブ）の著者である佐藤傑氏です。議事録からの提案書生成、請求書処理、契約書レビューなど、現場の業務フローに沿った20の具体的な活用事例を、1本約10分の講座で体系的に学ぶことができます。

開講の背景

生成AIの進化は、ツールの操作を覚える段階から、AIエージェントに業務そのものを任せる段階へと移行しています。一方で、「どの業務を、どのツールの組み合わせで自動化すればよいのか」が分からず、単発の活用に留まってしまうという課題も広がっています。

AI+では、2026年5月より、各分野の第一線で活躍する講師陣による応用専門講座の提供を開始しています。本講座はそのラインナップに新たに加わるもので、基礎講座でAI活用の土台を身につけた受講生が、実際の業務フローに沿った活用事例を通じて「自分の業務のどこに、どうAIエージェントを組み込むか」を判断できるようになることを目指します。AIを「便利な道具」として使う段階を超え、「成果を生む武器」として日々の業務で自走させられる状態へ、基礎から応用まで一気通貫で学べるのがAI+の特長です。

本講座で学べる実践事例（一部抜粋）

- 議事録から提案書を自動生成する ── 会議が終わった瞬間に叩き台が完成- 請求書処理・契約書レビューをAIに任せる ── バックオフィス業務の自動化- 採用業務をAIエージェントで支援する ── 書類確認・候補者対応の効率化- マルチエージェントの並列処理 ── 複数のAIにチームとして業務を任せる最新手法- リサーチ・コンテンツ生成の自動化 ── 情報収集から資料化までを一気通貫で- AIエージェント導入の全体設計 ── 自社・自業務への落とし込み方

Claude Codeによる業務自動化を軸に、全6セクション・20事例を「そのまま自分の業務に転用できる型」として習得できる構成です。

佐藤 傑氏について

株式会社Uravation 代表取締役 / 『AIエージェント仕事術』著者

X（旧Twitter）フォロワー10万人超。著書『AIエージェント仕事術』（SBクリエイティブ、2026年）は4刷重版が決定し、累計17,800部を突破しました。大手企業から中小企業まで累計4,000名以上へのAI研修を実施しています。日経リスキリング連載、SBクリエイティブ「ビジネス＋IT」連載など、メディアでの発信も多数行っています。

【コメント】

AIエージェントは「使えるかどうか」ではなく「どの業務に組み込むか」で成果が決まります。この講座では、明日から自分の業務に当てはめられる20の型をお渡しします。

講座概要

講座名 ：最新AIエージェント活用事例20選

提供開始 ：2026年6月12日（金）

形式 ：オンライン

対象 ：AIを実務・副業・ビジネスに活かしたい方

AI+基礎講座（標準ペースで3か月間）を受講した方

講座数 ：全6セクション・20事例

詳細・申込はこちら

→https://ai-plus.school/press.html(https://ai-plus.school/press.html)

【株式会社AI PLUSについて】

株式会社AI PLUSは、実践型AIスクール「AI+」を運営するAI教育事業会社です。

AIを“知る”だけでなく、“仕事で使いこなし、成果につなげる”ことを重視し、個人向けスクール、セミナー、法人向け研修を展開しています。

【当社 代表取締役 小澤昂大、川端一成について】

小澤昂大

プロダクトとクリエイティブを横断するテクノロジーのプロフェッショナル。

慶應義塾大学在学中よりUI・デザイン研究に従事し、CyberAgentやLINEヤフーなどのアプリ開発にエンジニアとして参画。

2018年に株式会社RINACITAを創業し、クリエイター支援サービスを開発。

2022年に株式会社BACKSTAGEの共同創業者として代表取締役CTOに就任。グループ全体のプロダクトおよびテクノロジー、クリエイティブ領域を統括し、BreakingDownやRIZINのライブ配信開発、音楽フェス「XD」のクリエイティブなどを手がける。

2026年に実践型AIスクール「AI+」を立ち上げる。

川端一成

AI技術と新規事業創出を横断するAI領域のプロフェッショナル。

東京大学大学院修士課程修了後、大手メーカーにて半導体や画像解析などの研究開発に従事。米国ニューヨーク駐在時には、センサー技術とAIを融合した新規事業開発を推進。

帰国後は国内トップクラスの実績を持つ自動運転スタートアップに参画し、自動運転システムのプロダクトオーナーを務めた後、VPとしてAI・データ領域の新規事業開発責任者を歴任。

2025年にWEIN/BACKSTAGE Group CAIO（Chief AI Officer）に就任し、グループ全体のAI戦略を統括。

2026年には共同代表の小澤とともに実践型AIスクール「AI+」を立ち上げ、AI人材の育成にも取り組む。

【会社概要】

会社名 ：株式会社AI PLUS

設立日 ：2025年11月10日

代表取締役：小澤昂大、川端一成

本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX 3F

事業概要 ：AIを活用したスクール、セミナー、研修及び教育訓練事業

公式LP ：https://ai-plus.school/press.html