ENEOSホールディングスは「日本車いすバスケットボール連盟」に今年度も協賛します！

ENEOS株式会社

ENEOSホールディングス（以下、ENEOS HD）は、一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟（以下、JWBF）に協賛し、オフィシャルサポーターとしてJWBFの活動をサポートすることをお知らせいたします。

車いすバスケットボールは、車いすを使用する点を除けば、一般のバスケットボールとほぼ同じルールで行われます。車いすならではのスピード感のある動きや、素早いパスワークが見どころで、注目度の高いパラスポーツの１つです。

ENEOS HDは、2017年度より※同競技の発展に貢献するため、認知度向上・普及促進・選手育成を目的とした支援活動を展開しており、今年度も「選手発掘支援事業・チャレンジャーズ」に協賛いたします。

6月27日（土）に開催される、1日で車いすバスケットボールのチーム活動を体験できる「ONE DAY CHALLENGERS in 岩手」を皮切りに、2026年度のチャレンジャーズが始まります。多様な人々が交流し、力を合わせるチームワークの楽しさを共有できる機会を提供します。また、年齢や障がいの有無を問わず参加できるインクルーシブスポーツとしての特性を生かし、互いの違いを尊重し、誰もがいきいきと輝ける地域社会の実現を目指します。

今後開催予定の大会日程や詳細については、JWBFの公式ウェブサイトをご覧ください。

(https://jwbf.gr.jp)

ENEOS HDは、ENEOSグループの行動基準の一つである「市民社会の発展への貢献」のもと、スポーツ振興および次世代の育成を積極的に推進してまいります。

※ 2025年度までは100％子会社であるENEOS株式会社が協賛していましたが、2026年度からは協賛をENEOS HDに移管しました。

以 上