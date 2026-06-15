６月２１日（日）朝7時30分放送、ABCラジオ「Skyカントリー倶楽部」にゴルフ好きタレントの稲村亜美さん＆シュウペイさん（ぺこぱ）が登場！

朝日放送ラジオ株式会社収録場所：「Lounge Range 戸越」

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出将之）のグループ会社、朝日放送テレビ株式会社、朝日放送ラジオ株式会社、株式会社ベスティの3社がタッグを組んだ女子プロゴルファーの魅力とゴルフの楽しさをたっぷりとお伝えする耳と特別動画で楽しむラジオ番組「Skyカントリー倶楽部」、6月21日（日）からの放送では、芸能界きってのゴルフ好きとして知られる稲村亜美さんと、お笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイさんのお二人をゲストにお迎えします！

写真は左から、稲村亜美さん、シュウペイさん（ぺこぱ）

放送では、リスナーから寄せられた質問メールをきっかけに、ゴルフの楽しみ方や上達のコツ、ゴルフを通じた人とのつながりなどについてトーク。芸能界・スポーツ界のゴルフ事情、憧れの選手やレジェンドゴルファーについての話題も飛び出します。さらに、ゴルフのファッションや日焼け対策、一度は訪れてほしいおすすめのゴルフコースなど、プレー以外の楽しみ方についても紹介。

ゴルフ経験者はもちろん、これから始めたい方にも一歩踏み出すきっかけになるような、魅力満載の4週連続放送です。

「Skyカントリー俱楽部」をもっと楽しんでいただけるようにSky株式会社のホームページでは過去のオンエアの「聴き逃し配信」を実施しています。さらにSky株式会社と「Skyカントリー俱楽部」のXとインスタグラムでは「特別動画」を公開中です。あわせてチェックしてください。

《放送予定》

6月21日・28日・7月5日・12日の4週（日曜あさ7時30分～7時45分）

《番組概要》

番組名：Skyカントリー俱楽部

放送日時：毎週日曜あさ7時30分～7時45分

番組MC : 黒田カントリークラブ

放送エリア：ABCラジオ FM93.3MHz/AM1008kHz

番組公式サイト：

https://abcradio.asahi.co.jp/scc/

番組公式X：@abc_skycountry

番組公式インスタグラム：abc_skycountry

番組放送終了後にはSky株式会社のホームページ

https://www.skygroup.jp/company/promotion/countryclub/

にて、聴き逃し配信を行います。