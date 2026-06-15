【電気を持ち歩く時代】災害時・アウトドア・在宅ワークに。最大1200W出力の次世代ポータブル電源「MARSTEK M1200」がMakuakeにて先行販売

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、豊富な充電容量と最大1200Wの大出力を両立したポータブル電源『MARSTEK M1200』の先行予約販売を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて2026年6月25日（木）より開始いたします。

販売ページ： https://www.makuake.com/project/marstek_japan/(https://www.makuake.com/project/marstek_japan/)

※プロジェクトは「2026年7月30日」までの限定販売となります。

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MARSTEK M1200は1030Whの大容量バッテリーと最大1200Wの高出力を搭載しながら、フル充電までわずか1時間を実現した次世代ポータブル電源です。

さらに、低騒音設計や長寿命バッテリー、アプリによる電源管理など、毎日使いやすい機能も充実。これからの暮らしに必要な電気を持ち歩くという新しい選択肢を提案します。

商品の主な特徴

☑【最大1200Wの高出力】電子レンジやドライヤーなど、電力を必要とする家電にも対応

☑【1時間でフル充電】1030Whの大容量ながら、短時間で充電が完了

☑【災害時にも安心】高寿命バッテリーとBMS搭載で、非常時の備えにも活躍

☑【低騒音設計】寝室や室内でも使いやすい静音性を実現

☑【持ち運びやすい設計】エルゴノミクスハンドル搭載で、屋内外の移動もスムーズ

Point1:最大1200Wの高出力電源 豊富なポート完備

MARSTEK M1200は最大1200Wの高出力ACポートを2口搭載。電子レンジやドライヤーなど、電力を必要とする家電にも対応できるため、アウトドアや停電時にも頼れる1台です。

Point2:1時間でフル充電 すぐに使える

MARSTEK M1200は1030Whの大容量を備えながら、AC1000W入力に対応。0％から80％まで約50分、フル充電までわずか1時間という急速充電を実現しています。

出発前の準備時間や家事の合間など、ちょっとした隙間時間でも充電が完了。急な外出や災害時の備えとしても、すぐに使える安心感があります。

Point3:非常時も任せられる 高寿命×信頼性

MARSTEK M1200には、6000サイクルの耐久性を持つ50Ah LiFePO₄バッテリーを搭載しています。屋外での使用も想定した耐火・防塵設計により、長期的に見てもコストパフォーマンスに優れたポータブル電源です。

Point4:寝室でも使える静音性 どこでも持ち運び可能

MARSTEK M1200は生活空間でも使いやすい低騒音設計を採用しています。さらに、持ち運びやすいエルゴノミクスハンドルにより、移動したいときにもスムーズに持ち運ぶことができます。

LEDディスプレイで電源状況をひと目で確認

本体には視認性に優れたLEDディスプレイを搭載しています。リアルタイムの出力電力やバッテリー残量などを確認でき、現在の電源状況をひと目で把握できます。

製品仕様

プロジェクトのリターン

42%オフの2台セット・35%オフの超超早割プランなどMakuake限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：“電気を持ち歩く時代”へ！1時間充電×低騒音、災害時に強い次世代ポータブル電源

【期間】：2026年6月25日～2026年7月30日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/marstek_japan/