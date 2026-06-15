建設DXの推進をサポートするコムテックス株式会社(所在地：富山県高岡市、代表取締役社長：竹脇 正貴、以下 コムテックス)は、建設キャリアアップシステム(以下 CCUS)利用に積極的な株式会社 島津建設(所在地：鹿児島県鹿児島市、代表取締役：東 冨美男、以下 島津建設)に対し、CCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」の提供および導入フォローを実施しました。2026年4月に運用体制の定着を実現し、現場・協力会社・総務部門の業務負担軽減につながる体制として、現在も安定運用を継続しています。





島津建設、CCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」を導入





・CCUS認定 入退場管理システム「キャリアリンク」

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■島津建設の強みと課題

島津建設は、公共工事においてCCUSを全現場で活用しています。CCUSが現場登録にとどまり、現場運用まで十分に進まないケースもある中、島津建設では公共工事の現場で継続的に運用している点が特徴です。

また、鹿児島県の公共工事では、登録率や就業履歴蓄積率などの確認が求められる場面があります。島津建設は、こうした要件にも現場単位で対応できる運用体制を整えています。

しかし、以前はカードリーダー方式でCCUSを運用していたため、カード忘れ、機器準備、夜間・短期現場での登録対応など、現場ごとの運用負担が課題でした。

そこで、これらの課題を解決すべく、キャリアリンクが導入されました。









■キャリアリンクとは

キャリアリンクは、国交省受託事業をきっかけに構築したCCUS認定の現場入退場管理システムです。CCUS認定システムの中で唯一※「電話発信」での就業履歴登録が可能で、蓄積したデータはそのままCCUSへ連携できます。

現場にカードリーダー等の機器の準備は不要です。現場に割り当てた入退用の電話番号それぞれに技能者の携帯電話・スマートフォンから電話をかけていただくだけの簡単入退場管理を実現します。

※自社調べ

現場では入退場登録のコールのみ、運用負担を軽減した効率的な体制へ





島津建設ではキャリアリンク導入後、朝礼時の電話発信だけで入退場管理ができるようになり、現場状況に左右されにくい、安定した就業履歴蓄積を可能にしました。









■キャリアリンクの浸透と効果

運用が浸透した背景の一つに、属人化させない教育体制があります。島津建設では、キャリアリンクの操作を一部の担当者に集中させるのではなく、現場代理人が各現場で手続きを進められる体制づくりを進めています。初めて現場代理人として現場を担当する社員には、CCUSの仕組みやキャリアリンクの操作について、パソコン画面を見ながら共有し、実務に即した教育を行っています。

また、現場内で就業履歴管理を完結できる運用体制も、定着につながっている要因の一つです。従来は総務部門を介して確認や手続きを進める場面もありましたが、現在は現場代理人がその場で就業履歴を確認できるため、スムーズな運用が可能となっています。

さらに、キャリアリンクが建退共電子申請専用サイトと連携しているので、CCUSの就業履歴の蓄積と建退共の就労実績の管理を分けずに行うことができ、現場側・総務側双方の事務負担軽減を実現しています。日常業務の中で無理なく運用できることが、継続的な活用につながっています。





教育・運用・連携の体制を整え、継続的活用へ





協力会社からも、キャリアリンクを使った入場処理について「楽だ」と評価されています。

また、建退共についても、紙ベース・証紙の管理からキャリアリンクを利用した電子ポイント方式の活用により、確認・集計・帳票管理の効率化につながっています。









■今後の目標

島津建設では、公共工事で進めているCCUS運用を、今後は民間工事や建築工事にも広げていく意向です。また、CCUSや建退共の活用を通じて、技能者の就業履歴蓄積や退職金制度の適正な運用につながる取り組みも進めていきます。

コムテックスは、引き続き導入サポート・運用フォローに努めてまいります。









■コムテックス株式会社 会社概要

商号 ： コムテックス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 竹脇 正貴

所在地 ： 〒933-0047 富山県高岡市東中川町7-18

設立 ： 平成元年4月26日

事業内容： 建設DXソリューションサービス、ITコンサルティングほか

資本金 ： 3,600万円

URL ： https://www.ctx.co.jp/









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

コムテックス株式会社 水本

TEL：050-5799-0819